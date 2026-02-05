kegyeletbetegségatlétika

A 27 évesen elhunyt atlétára, Soltész Grétára az edzője emlékezik megrázóan

Megrendítő veszteség érte a magyar sportéletet: hosszú betegség után, 27 éves korában elhunyt Soltész Gréta, korábbi korosztályos válogatott atléta. Egykori edzője, Spák József személyes hangvételű, megrázó sorokban búcsúzott tanítványától, aki nemcsak sportolóként, hanem emberként is kivételes volt.

Magyar Nemzet
2026. 02. 05. 13:52
Soltész Gréta távolugrásban és gátfutásban érte el a legjobb eredményeket Forrás: MASZ
Soltész Gréta már gyermekként magára vonta a figyelmet. Korábbi edzője, Spák József a Magyar Atlétikai Szövetség honlapján közölt szívbe markoló nekrológjában felidézte: valamikor 2007 környékén, egy iskolaudvaron látta meg először a rendkívül ügyes, bátor, eleven kislányt, akiről azonnal érezni lehetett, hogy különleges adottságai vannak. Nem kellett győzködni: Gréta másnap már ott állt az atlétikai edzésen.

Soltész Gréta nem csak az atlétikához volt tehetséges, a tanulásban is sokra vitte. Több mint hat éven küzdött a betegséggel, fájdalmasan fiatalon, 27 évesen hunyt el
Soltész Gréta nem csak az atlétikához volt tehetséges, a tanulásban is sokra vitte. Több mint hat éven küzdött a betegséggel, fájdalmasan fiatalon, 27 évesen hunyt el Fotó: MASZ

Tehetsége gyorsan megmutatkozott. A távolugrás és a gátfutás lett az a két versenyszám, ahol igazán kiemelkedett. Mindössze 12 éves volt, amikor megszerezte első országos bajnoki címét: megnyerte a III. korcsoportos lány távolugrást, 60 méteren pedig dobogóra állhatott. Eredményei – 553 centiméter távolban, 8,08 másodperc 60 méteren – már ekkor sokat sejtettek.

Soltész Gréta atlétaként bajnoki címekig, válogatottságig jutott

Az évek során jöttek az újabb sikerek, bajnoki címek, a korosztályos válogatottság és az EYOF-szereplés. Gréta azonban soha nem elégedett meg pusztán a győzelemmel. Edzője szerint sokszor még egy megnyert verseny után is kritikus volt önmagával szemben – a maximalisták elszántságával kereste mindig a jobbat.

Egy különösen kedves emléket is felidézett Spák József: amikor a fiatal Gréta gátfutását nézte a legendás Ecsedi László, odahívta unokáját, és csak ennyit mondott: „Gyere, kisfiam, nézd meg! Na, így kell gátazni, ahogy ez a kislány!”

Felnőttként végül nem az élsport lett az elsődleges útja, de a teljesítmény iránti igénye mit sem változott. A tanulásban is a maximumra törekedett – és el is érte.

Hat és fél év küzdelem a betegséggel, lankadatlan tettvágy

Egyetemi évei alatt derült ki, hogy beteg, hat és fél éven át küzdött.

Ez idő alatt mintegy 120 kemoterápiás kezelést kapott, több műtéten esett át – mindeközben azonban diplomát szerzett jeles minősítéssel és dékáni dicsérettel. Két nyelvvizsgát tett, szakmai versenyeken indult, tanfolyamokat végzett, dolgozott, és nélkülözhetetlen rendezvényszervezővé vált.

Még súlyos betegsége idején is részt vett a MOB Fiatal Sportszervezők Programjában. Élete utolsó időszakáig alkotott, tanult, tervezett – méltósággal és mosollyal.

Egyik utolsó mondata édesanyjához így szólt: „Látod, anya, az élet nem kegyes, nem könnyű… de látod, milyen szép?”

Ez a mondat lett öröksége is. Soltész Gréta emlékét a magyar atlétatársadalom kegyelettel őrzi.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

