Visszatért a bajuszos nő, a magyar versenyzőnek esélye sem volt ellene az olimpián

Eva Adamczyková a rangsoroló futamok leggyorsabbjaként várhatta a hódeszka krossz (snowboard cross) főversenyét, s a nyolcaddöntőben ugyanabba a futamba került, mint a magyar Brunner Blanca, aki csak a milánói–cortinai téli olimpia megnyitója után tudta meg, hogy indulhat a játékokon. Adamczyková 2014-ben még leánykori nevén, Samkováként volt a szám olimpiai bajnoka, a sportot közelebbről követők akkor döbbentek meg, hogy nő létére bajusszal versenyez.

Koczó Dávid
2026. 02. 13. 13:34
Eva Adamczyková Szocsiban kackiás bajuszt viselve, még Samková néven lett olimpiai bajnok, a milánói–cortinai játékokon Brunner Blanca is futamtársa volt Fotó: Anadolu via AFP/Oktay Cilesiz
A 2014-es szocsi téli olimpián Eva Samková sokak figyelmét felhívta magára, s nemcsak azzal, hogy a hódeszka krossz (snowboard cross) olimpiai bajnoka lett mindössze húszévesen, hanem azzal, is, hogy a szája fölé rajzolt bajusszal versenyzett. A 2022-es házassága óta már Eva Adamczyková néven versenyző hódeszkás később két világbajnoki címet is szerzett a számban, a szocsi arany és a phjongcshangi bronz után a pekingi olimpiáról viszont kettős bokatörése miatt lemaradt. Eva Adamczyková azok után, hogy tavaly januárban megszületett a gyermeke, Krystof, a 2026-os olimpián újra elindult, s a rangsoroló futamban a legjobb időt teljesítette a számban, amelyben magyar színekben Brunner Blanca, valamint román zászló alatt a székely Mandel Kata és Bartalis Henrietta is rajthoz állt a milánói–cortinai téli olimpián.

A magyar Brunner Blanca kalandos úton jutott el a milánói–cortinai téli olimpiára, a magyar snowboard cross versenyző a korábbi aranyérmes Eva Adamczyková ellen is versenyzett
A magyar Brunner Blanca kalandos úton jutott el a milánói–cortinai téli olimpiára, a magyar hódeszkás a korábbi aranyérmes Eva Adamczyková ellen is versenyzett Fotó: AFP/Kirill Kudryavtsev

Miért versenyez bajusszal a női hódeszkás, Eva Adamczyková?

Sokakban felmerülhet, hogy Adamczyková bajuszának esetleg ideológiai üzenete van, de erről szó sincs.

– Az első világbajnokságomon, Spanyolországban, 2011-ben fogadtam egy lengyel versenyzővel, aki biztos volt benne, hogy nem merem megtenni. A rajzolt bajusszal ötödik lettem, ami az addigi legnagyobb sikerem volt – fedte fel az olimpia előtt a védjegyének számító szokás eredetét Adamczyková, aki a jó eredmény hatására szokássá tette a bajuszt.

Adamczyková továbbjutott, a magyar Brunner kiesett

A cseh kiválóság az olimpiai nyolcaddöntőben az első futamban kapott helyet, ahol Brunner Blanca is.

Adamczyková ezúttal félig piros, félig fehér bajuszt választott.

Ezt viselve némi meglepetésre csak második lett az ausztrál Josie Baff mögött, de így is bejutott a negyeddöntőbe, Brunnernek nem volt esélye a továbblépésre, öt másodperccel három riválisa után ért célba.

A székely indulók közül Mandel Kata harmadik, Bartalis Henrietta negyedik lett nyolcaddöntőjében, így egyiküknek sem jött össze a negyeddöntőbe jutás az olimpián. 

 

