Visszatért a bajuszos nő, a magyar versenyzőnek esélye sem volt ellene az olimpián

A 2014-es szocsi téli olimpián Eva Samková sokak figyelmét felhívta magára, s nemcsak azzal, hogy a hódeszka krossz (snowboard cross) olimpiai bajnoka lett mindössze húszévesen, hanem azzal, is, hogy a szája fölé rajzolt bajusszal versenyzett. A 2022-es házassága óta már Eva Adamczyková néven versenyző hódeszkás később két világbajnoki címet is szerzett a számban, a szocsi arany és a phjongcshangi bronz után a pekingi olimpiáról viszont kettős bokatörése miatt lemaradt. Eva Adamczyková azok után, hogy tavaly januárban megszületett a gyermeke, Krystof, a 2026-os olimpián újra elindult, s a rangsoroló futamban a legjobb időt teljesítette a számban, amelyben magyar színekben Brunner Blanca, valamint román zászló alatt a székely Mandel Kata és Bartalis Henrietta is rajthoz állt a milánói–cortinai téli olimpián.
Miért versenyez bajusszal a női hódeszkás, Eva Adamczyková?
Sokakban felmerülhet, hogy Adamczyková bajuszának esetleg ideológiai üzenete van, de erről szó sincs.
