Visszatért a bajuszos nő, a magyar versenyzőnek esélye sem volt ellene az olimpián

– Az első világbajnokságomon, Spanyolországban, 2011-ben fogadtam egy lengyel versenyzővel, aki biztos volt benne, hogy nem merem megtenni. A rajzolt bajusszal ötödik lettem, ami az addigi legnagyobb sikerem volt – fedte fel az olimpia előtt a védjegyének számító szokás eredetét Adamczyková, aki a jó eredmény hatására szokássá tette a bajuszt.

Adamczyková továbbjutott, a magyar Brunner kiesett

A cseh kiválóság az olimpiai nyolcaddöntőben az első futamban kapott helyet, ahol Brunner Blanca is.

Adamczyková ezúttal félig piros, félig fehér bajuszt választott.

Ezt viselve némi meglepetésre csak második lett az ausztrál Josie Baff mögött, de így is bejutott a negyeddöntőbe, Brunnernek nem volt esélye a továbblépésre, öt másodperccel három riválisa után ért célba.

A székely indulók közül Mandel Kata harmadik, Bartalis Henrietta negyedik lett nyolcaddöntőjében, így egyiküknek sem jött össze a negyeddöntőbe jutás az olimpián.