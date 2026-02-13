„Maga a mennyország” – három magyar hódeszkás is versenyez ma az olimpián

Hódeszkában nem szoktunk hozzá magyar versenyzőkhöz a téli olimpiai játékokon, ehhez képest pénteken háromnak is szurkolhatunk a látványos, viszont a sportág pontozásos szakágaival szemben egyben közérthető krossz versenyszámban. Brunner Blanca érzelmi hullámvasút után magyar zászlóval a neve mellett versenyezhet a milánói–cortinai olimpián, pontosabban Livignóban, míg a székelyföldi Mandel Kata és Bartalis Henrietta neve mellett a román zászlót láthatjuk.

Brunner Blanca (az asztalnál jobbról a második) az utolsó utáni pillanatban tudta meg, hogy magyar színekben a téli olimpiai játékokon is indulhat hódeszkában Fotó: MTI/Hatházi Tamás

A székelyudvarhelyi Bartalis és a csíkszeredai Mandel a román szövetség támogatását is élvezi, de a projekt teljesen magyar.

– Kinda Géza a főedzőm, igazából neki köszönhető, hogy a krossz megjelent Romániában, ő volt az úttörője mindennek. Reisz Zoltán pedig pár éve még versenyző, jó csapattársunk volt, aztán később úgy döntött, hogy edző lesz – mutatta be a stábot az Eurosportnak adott interjúban Bartalis.

Bartalis Henrietta megérti Lindsey Vonn döntését

A 21 éves Bartalis októberben megsérült, ami miatt kis híján le kellett mondania az olimpiai álmáról.

– Elütöttem egy síkaput, részleges meniszkuszszakadásom lett.

Több orvos is mondta, hogy műteni kell és el kell engedni az egész olimpiát. Mi próbáltunk a végsőkig harcolni, hogy ez nem opció, fizioterápiával és minden egyéb segítséggel igyekeztünk helyrehozni. Volt egy két hónapos szünetem, december végén álltam újra hóra

– számolt be a nehézségeiről a hódeszkás, aki megérti, hogy az alpesi sí klasszisa, Lindsey Vonn miért vágott neki sérülése ellenére a téli olimpia lesiklóversenyének, ahol aztán még súlyosabb következményekkel járó bukást szenvedett.