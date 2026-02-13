Rendkívüli

Változatlanul jelentős a kormánypártok előnye

téli olimpia 2026hódeszkasnowboard

„Maga a mennyország” – három magyar hódeszkás is versenyez ma az olimpián

A férfiak után egy nappal a női hódeszkások versenyeznek érmekért a krossz versenyszámban a milánói–cortinai téli olimpián. A női mezőnyben három magyar is ott lesz: a székelyföldi Mandel Kata és Bartalis Henrietta már az első körben kvalifikált, majd a magyar színekben hódeszkázó Brunner Blanca az utolsó utáni pillanatban kapott szintén helyet a téli olimpia mezőnyében.

Magyar Nemzet
2026. 02. 13. 8:58
A hódeszka krossz látványos versenyszám, a nők között három magyar: Brunner Blanca, Bartalis Henrietta és Mandel Kata is versenyezhet benne a téli olimpián Fotó: KMSP via AFP/Vincent Curutchet
Hódeszkában nem szoktunk hozzá magyar versenyzőkhöz a téli olimpiai játékokon, ehhez képest pénteken háromnak is szurkolhatunk a látványos, viszont a sportág pontozásos szakágaival szemben egyben közérthető krossz versenyszámban. Brunner Blanca érzelmi hullámvasút után magyar zászlóval a neve mellett versenyezhet a milánói–cortinai olimpián, pontosabban Livignóban, míg a székelyföldi Mandel Kata és Bartalis Henrietta neve mellett a román zászlót láthatjuk.

Brunner Blanca (az asztalnál jobbról a második) az utolsó utáni pillanatban tudta meg, hogy magyar színekben a téli olimpiai játékokon is indulhat hódeszkában
Brunner Blanca (az asztalnál jobbról a második) az utolsó utáni pillanatban tudta meg, hogy magyar színekben a téli olimpiai játékokon is indulhat hódeszkában Fotó: MTI/Hatházi Tamás

A székelyudvarhelyi Bartalis és a csíkszeredai Mandel a román szövetség támogatását is élvezi, de a projekt teljesen magyar.

– Kinda Géza a főedzőm, igazából neki köszönhető, hogy a krossz megjelent Romániában, ő volt az úttörője mindennek. Reisz Zoltán pedig pár éve még versenyző, jó csapattársunk volt, aztán később úgy döntött, hogy edző lesz – mutatta be a stábot az Eurosportnak adott interjúban Bartalis.

Bartalis Henrietta megérti Lindsey Vonn döntését

A 21 éves Bartalis októberben megsérült, ami miatt kis híján le kellett mondania az olimpiai álmáról. 

– Elütöttem egy síkaput, részleges meniszkuszszakadásom lett. 

Több orvos is mondta, hogy műteni kell és el kell engedni az egész olimpiát. Mi próbáltunk a végsőkig harcolni, hogy ez nem opció, fizioterápiával és minden egyéb segítséggel igyekeztünk helyrehozni. Volt egy két hónapos szünetem, december végén álltam újra hóra

 – számolt be a nehézségeiről a hódeszkás, aki megérti, hogy az alpesi sí klasszisa, Lindsey Vonn miért vágott neki sérülése ellenére a téli olimpia lesiklóversenyének, ahol aztán még súlyosabb következményekkel járó bukást szenvedett.

A livignói olimpiai helyszínt Bartalis így jellemezte: – Maga a mennyország!

Brunner Blanca beugratott a téli olimpia mezőnyébe

Bartalis Henrietta és a nála két évvel fiatalabb Mandel Kata az olimpiai kvótaverseny januári lezárásakor ünnepelhetett, Brunner Blanca viszont nem, ő akkor épphogy kiszorult a 32-es mezőnyből. Már túl voltunk az olimpiai megnyitón, amikor kiderült, hogy mégis lehetőséget kap az indulásra, de ehhez megfelelően teljesítenie kellett edzésen az olimpiai pályát.

– Két edzésről már lemaradtam, azokon egyébként a lányok szenvedtek egy kicsit, mert nem volt meg a kellő sebességük az utolsó ugratóra. Le is szögezték, aki nem ugorja meg az utolsót, nem indulhat a versenyen, de nekem szerencsére sikerült. Jó lenne, ha a verseny is jól sikerülne, mindent meg fogok tenni ennek érdekében – fogalmazott Brunner.

Hogyan zajlik a snowboard cross?

A hódeszka krossz (angol, s talán idehaza is ismertebb nevén snowboard cross) versenyen 32-en indulhatnak az olimpián. Pénteken 10.00-tól rangsoroló futamokon egyesével teljesítik az ugratókkal tarkított pályát a versenyzők, ez dönti el a főverseny futambeosztását. A nyolcaddöntők 13.30-kor kezdődnek, innentől kezdve minden futamban négyen versenyeznek egymással, s az első kettő lép tovább, egészen a döntőig.

A férfiak versenyét csütörtökön rendezték, az osztrák Alessandro Hämmerle címet védett. Hasonló a nőknél biztosan nem lesz, az amerikai legenda, Lindsey Jacobellis pekingi sikere után csak tv-s szakértőként lesz jelen az idei olimpián.

