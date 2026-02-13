Bukása után járni sem tudott a tinédzser, aki percekkel később megnyerte az olimpiát

A női hódeszkások félcső számában egyértelmű esélyes volt a dél-koreai szülők gyermeként az Egyesült Államokban született Chloe Kim, aki 2018-ban és 2022-ben is megnyerte a téli olimpiai játékokat. A milánói–cortinai viadal csütörtöki döntője – melyben három sorozatot rendeztek és a versenyzők legjobb eredményei rangsoroltak – egészen az utolsó sorozat második feléig a papírformának megfelelően zajlott, ugyanis a 25 éves amerikai az első körben elért 88 pontos eredményével vezetett. Aztán az utolsó körben jött a 17 éves Csoj Kaon (angolos átírással Choi Gaon)...

A kétszeres címvédőként ezüstérmes Chloe Kim (balra) mosolya látszólag nagyobb volt a legyőzésével a téli olimpia egyik legnagyobb meglepetését okozó dél-koreai tinédzserénél. Fotó: Xinhua/Zhang Hongxiang

Chloe Kimet Csoj Kaon gátolta meg az újbóli címvédésben

A dél-koreai tinédzser az első menetének elején óriásit esett, a fejét a földbe verve sokáig mozdulatlanul feküdt, majd hosszú percekig ápolták, így az is kérdésesnek tűnt, hogy folytatja-e a finálét. Megtette, de aztán a három éve, 14 évesen már X Games-győztes hódeszkás a második sorozatban ismét rontott. Harmadikra ilyen előjelekkel sikerült egy kiváló menetet teljesítenie: a zsűri értékelte azt, hogy sok erős ugrást mutatott be és 90,25 ponttal jutalmazták produkcióját. Ezt pedig már senki nem tudta felülmúlni, Chloe Kim is elesett az utolsó kísérletének végén, így az amerikai kénytelen volt ezüstéremmel beérni – ugyanakkor sportszerűen, mosolyogva gratulált legyőzőjének a hóesésben.

Csoj Kaon bukása a döntő első sorozatában:

Her Olympic dream looked over after a first-run crash…



Gaon Choi came back to win a historic halfpipe gold for Republic of Korea 🇰🇷🥇 pic.twitter.com/3YTfisacSS — TNT Sports (@tntsports) February 12, 2026

– Kiskora óta ismerem őt, úgyhogy most az olimpiai dobogón mellette állva bezárult az a kör, ami azzal kezdődött, hogy nagyon fiatalon megláttam őt – mondta a közeljövőben vállműtéten áteső Chloe Kim Csoj Kaonról, akivel kapcsolatban elmondta: büszke arra, hogy riválisának ő a példaképe.

– Ez egy olyan történet, amilyet csak álmaimban hittem volna, hihetetlenül boldog vagyok. A döntő mentálisan is nehéz volt, és a térdeim is fájnak, de a boldogság enyhít rajta. Az első sorozat után nagyon zokogtam és átfutott a fejemen, hogy feladjam, mert azt hittem, nem leszek képes folytatni a versenyt.

Miután felálltam, először járni sem tudtam, annyira nem volt erő a lábaimban. Aztán jobb lett, és végül az a gondolat nyert, hogy »folytatnod kell, meg tudod csinálni«, és ez tolt előre

– nyilatkozta a dél-koreai tinédzser, akit a később legyőzött Kim is biztatott, hogy folytassa az olimpiai döntőt.