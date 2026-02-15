Rendkívüli

Budapestre érkezett Marco Rubio amerikai külügyminiszter, fontos tárgyalások következnek + videó

Turi Géza DávidFA KupaGrimsby Town

A Manchester Unitedet megölő magyar futballista meséje most ért véget

Turi Géza Dávid kezdőként lépett pályára a Grimsby Town csapatában, de nem sem ő, sem a kis csapat nem tudott újabb csodát tenni. Az FA Kupa vasárnapi összecsapásán a Premier League-ből érkező Wolverhampton 1-0-ra nyert és továbbjutott.

Magyar Nemzet
2026. 02. 15. 16:41
A Wolverhampton csapata boldog lehet a Grimsby legyőzése után Fotó: DARREN STAPLES Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Turi Géza Dávid együttese, a Grimsby Town az FA Kupában korábban – óriási meglepetésre – kiütötte a Manchester United csapatát, s ezzel jutott tovább a mostani fordulóba. A sorsolásnál annyiban nem volt szerencséje a Grimsby-nek, hogy ismét egy Premier League-ből érkezett ellenfél jutott nekik – a Wolverhampton csapata. A vasárnapi összecsapáson Turi Géza Dávid a kezdő tizenegyben kapott helyet.

FA Kupa
Az FA Kupa eddigi meglepetéscsapata, a Grimsby Town és Turi Géza Dávid is kiesett. Fotó: NurPhoto/Martin Silva Cosentino 

Vége a Grimsby-csodának az FA Kupában

A 60. percig úgy tűnt, hogy bekövetkezhet az újabb csoda, mert a Grimsby addig nagyszerűen tartotta magát sokkal esélyesebb ellenfelével szemben. 

Ekkor azonban a vendégcsapat védője, Santiago Bueno megszerezte a meccs egyetlen, s mint később kiderült, győztes gólját.

A Grimsby mindent egy lapra feltéve támadott, a hosszabbításban azonban újabb Wolves-gól született, amit azonban visszavontak. Így maradt a 0-1, amely elég volt a vendégcsapatnak a továbbjutáshoz.

A Grimsby magyar játékosa, a feröeri állampolgársággal rendelkező Turi Géza Dávid végigjátszotta a találkozót.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekgyűjtőhely

444

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.