A Manchester Unitedet megölő magyar futballista meséje most ért véget

Turi Géza Dávid együttese, a Grimsby Town az FA Kupában korábban – óriási meglepetésre – kiütötte a Manchester United csapatát, s ezzel jutott tovább a mostani fordulóba. A sorsolásnál annyiban nem volt szerencséje a Grimsby-nek, hogy ismét egy Premier League-ből érkezett ellenfél jutott nekik – a Wolverhampton csapata. A vasárnapi összecsapáson Turi Géza Dávid a kezdő tizenegyben kapott helyet.

Az FA Kupa eddigi meglepetéscsapata, a Grimsby Town és Turi Géza Dávid is kiesett. Fotó: NurPhoto/Martin Silva Cosentino

Vége a Grimsby-csodának az FA Kupában

A 60. percig úgy tűnt, hogy bekövetkezhet az újabb csoda, mert a Grimsby addig nagyszerűen tartotta magát sokkal esélyesebb ellenfelével szemben.

Ekkor azonban a vendégcsapat védője, Santiago Bueno megszerezte a meccs egyetlen, s mint később kiderült, győztes gólját.

A Grimsby mindent egy lapra feltéve támadott, a hosszabbításban azonban újabb Wolves-gól született, amit azonban visszavontak. Így maradt a 0-1, amely elég volt a vendégcsapatnak a továbbjutáshoz.

A Grimsby magyar játékosa, a feröeri állampolgársággal rendelkező Turi Géza Dávid végigjátszotta a találkozót.