Fenyő, Okeke és a többiek: kiderült, mi vonzotta haza külföldről a nagy tehetségeket

A mértékadó, ám nem mindent tudó Transfermarkt adatai alapján a 2025/2026-os szezon nyári és téli átigazolási időszakában a labdarúgó NB I 12 csapata 17,6 millió euróért (6,65 milliárd forintért) igazolt játékosokat, miközben ennél jóval több, 35,9 millió euró (13,57 millárd forint) bevételt könyvelhetett el. A képet árnyalja, hogy a transzferek túlnyomó többségét a Ferencváros bonyolította le. A legtöbb hazai együttes kölcsönvesz vagy ingyen igazol, illetve a fiatalszabályt követve gondolkodik. Ezzel együtt nagy talány, miért jött haza több magyar tehetség neves külföldi klubokból...

A fiatalszabályt is kihasználó Michael Okeke (jobbra) a Manchester City mezét cserélte le a Puskás Akadémiáéra Fotó: Kovács Márton / MTI Fotószerkesztőség

A Magyar Labdarúgó Szövetség elő nem írja, ugyanakkor erősen ajánlja és anyagilag jutalmazza, hogy az élvonalbeli felnőttcsapatokban legalább öt magyar vagy magyar útlevéllel/állampolgársággal rendelkező játékosnak végig a pályán legyen. Ezt tetézi, hogy egyikőjüknek (s adott esetben értelemszerűen a cseréjének) U21-es korúnak kell lennie, aktuálisan 2005. január elseje után született fiatalok vehetőek számításba. S fontos változás, hogy a korábbi dupláját, a teljes 33 forduló alatti 90 percet, összesen 2970 percet „le kell fedni” az utánpótláskorúak szerepeltetésével. Azaz felértékelődött a magyar, s főképp az olyan magyar focisták értéke, akik megfelelnek a fiatalszabálynak, s olyan szinten tartanak, hogy bevethetők az NB I-ben anélkül, hogy komoly hátrányba kerülne a csapatuk.

A fiatalszabály adta esély

Egyértelműen az említett korosztály malmára hajtja a vizet az intézkedés, amelynek nyomán állandó játéklehetőséghez jutnak az arra érdemes, kiválasztott vagy éppen jókor jó helyen lévő fiatalok. Korábbi időszakokban azonban jellemző volt, hogy amíg szükség volt rájuk, játszottak, de amint túlkorosak lettek, kiszorultak a csapatukból, s még az első, időnként a másodosztályból is...

Mindenesetre a jelenlegi környezet kedvező perspektívát kínál azon tehetségek számára, akik jól kereshetnek, s ha teljesítenek, kitartanak, élnek a bizalommal, bejátszhatják magukat a felnőttfutballba.

Tökéletes példája az iménti gondolatmenetnek Tóth Alex, aki 19-20 évesen alapemberré várt a Ferencvárosban, immár az angol első osztályú Bournemouth játékosaként a világ legerősebb bajnokságában, a Premier League-ben szerepel. Persze az ő esete egészen rendkívüli és egyedi, már az is komoly eredmény lenne, ha évről évre egyre többen megragadnának a honi élvonalban.