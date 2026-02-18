Labdarúgó NB Ifiatalszabálytehetségekhazatérés

Fenyő, Okeke és a többiek: kiderült, mi vonzotta haza külföldről a nagy tehetségeket

Véget ért a labdarúgók téli átigazolási időszaka Magyarországon. A január közepétől február 14. éjfélig tartó transzferablakban Frankfurtból, Torinóból és Leverkusenből is érkezett fiatal magyar az NB I-be. A fiatalszabály kényszerhelyzetet teremt a klubok számára, ugyanakkor komoly esélyt ad a felnőttfutballba betörni vágyó tehetségeknek. Fenyő Noah, Szép Márton, Sebők Péter, Galántai Tamás, valamint a nyáron hazatért Michael Okeke és Németh Hunor itthon bizonyíthat a felnőttfutballban.

P.Fülöp Gábor
2026. 02. 18. 5:30
fiatalszabály 09 July 2025, Hesse, Frankfurt/Main: Noah Fenyö does coordination exercises at Eintracht Frankfurt's training kick-off at the stadium. Photo: Arne Dedert/dpa (Photo by ARNE DEDERT / dpa Picture-Alliance via AFP)
A fiatalszabály egyik nyertese lehet az Eintracht Frankfurttól hazatérő Fenyő Noah Fotó: ARNE DEDERT Forrás: DPA
A mértékadó, ám nem mindent tudó Transfermarkt adatai alapján a 2025/2026-os szezon nyári és téli átigazolási időszakában a labdarúgó NB I 12 csapata 17,6 millió euróért (6,65 milliárd forintért) igazolt játékosokat, miközben ennél jóval több, 35,9 millió euró (13,57 millárd forint) bevételt könyvelhetett el. A képet árnyalja, hogy a transzferek túlnyomó többségét a Ferencváros bonyolította le. A legtöbb hazai együttes kölcsönvesz vagy ingyen igazol, illetve a fiatalszabályt követve gondolkodik. Ezzel együtt nagy talány, miért jött haza több magyar tehetség neves külföldi klubokból...

fiatalszabály
A fiatalszabályt is kihasználó Michael Okeke (jobbra)  a Manchester City mezét cserélte le a Puskás Akadémiáéra Fotó: Kovács Márton / MTI Fotószerkesztőség

A Magyar Labdarúgó Szövetség elő nem írja, ugyanakkor erősen ajánlja és anyagilag jutalmazza, hogy az élvonalbeli felnőttcsapatokban legalább öt magyar vagy magyar útlevéllel/állampolgársággal rendelkező játékosnak végig a pályán legyen. Ezt tetézi, hogy egyikőjüknek (s adott esetben értelemszerűen a cseréjének) U21-es korúnak kell lennie, aktuálisan 2005. január elseje után született fiatalok vehetőek számításba. S fontos változás, hogy a korábbi dupláját, a teljes 33 forduló alatti 90 percet, összesen 2970 percet „le kell fedni” az utánpótláskorúak szerepeltetésével. Azaz felértékelődött a magyar, s főképp az olyan magyar focisták értéke, akik megfelelnek a fiatalszabálynak, s olyan szinten tartanak, hogy bevethetők az NB I-ben anélkül, hogy komoly hátrányba kerülne a csapatuk. 

A fiatalszabály adta esély

Egyértelműen az említett korosztály malmára hajtja a vizet az intézkedés, amelynek nyomán állandó játéklehetőséghez jutnak az arra érdemes, kiválasztott vagy éppen jókor jó helyen lévő fiatalok. Korábbi időszakokban azonban jellemző volt, hogy amíg szükség volt rájuk, játszottak, de amint túlkorosak lettek, kiszorultak a csapatukból, s még az első, időnként a másodosztályból is... 

Mindenesetre a jelenlegi környezet kedvező perspektívát kínál azon tehetségek számára, akik jól kereshetnek, s ha teljesítenek, kitartanak, élnek a bizalommal, bejátszhatják magukat a felnőttfutballba.

Tökéletes példája az iménti gondolatmenetnek Tóth Alex, aki 19-20 évesen alapemberré várt a Ferencvárosban, immár az angol első osztályú Bournemouth játékosaként a világ legerősebb bajnokságában, a Premier League-ben szerepel. Persze az ő esete egészen rendkívüli és egyedi, már az is komoly eredmény lenne, ha évről évre egyre többen megragadnának a honi élvonalban.

Célpont lett az NB I

Számos játékos, főként a most zárult téli átigazolási időszakban ellentétes utat járt be, mint Tóth Alex. Korábban a válogatottba is bekerült Horváth Krisztofer, de az olasz Torinóban hiába várt az esélyre, kölcsönben Szegeden, Debrecenben és Újpesten játszott, s végül a lilák kivásárolták a játékjogát. A nyáron nem kis meglepetésre döntött úgy Németh András, hogy hazatér. A 2022-ben a Marco Rossi vezette nemzeti együttesben gólt is szerző, a fiatalszabálynak már nem megfelelő támadónak egyelőre Felcsúton sem termett sok babér, a minap Hornyák Zsolt vezetőedző nyilvánosan kritizálta egy kihagyott helyzet miatt. Szintén a Puskás Akadémiában próbál boldogulni Michael Okeke, aki a Manchester City utánpótlását hagyta ott, hogy Magyarországon végre építhesse felnőttkarrierjét. A 20 éves, magyar U21-es válogatott védekező középpályásnak eddig 13 bajnoki mérkőzés jutott. 

A 18 esztendős Németh Hunor 18 találkozón 2-2 gólig és gólpasszig, közel ezer perc játéklehetőséghez jutott az NB I-ben az MTK-ban, amelyhez azok után igazolt kölcsönbe Dániából, hogy hiába várt arra, hogy bekerüljön az FC Köbenhavnbe. 

Ez már tendencia?

A fiatalszabály kínálta eséllyel Okekéék példáján is felbuzdulva egyre többen döntenek úgy, hogy itthon keresik a boldogulásukat. A klubok és a fiatalok érdekei közösek: egyiküknek játszatnia kell a másikat, a játékosok pedig éppen játéklehetőségre vágynak.

Az elmúlt hetekben többek között Frankfurtból, Torinóból, Leverkusenből  is érkezett fiatal magyar az NB I-be, kezd kirajzolódni egy tendencia.

Az Eintracht Frankfurtnál nevelkedett, a tartalékokig jutó Fenyő Noah kölcsönbe érkezett, vételi opcióval Újpestre, s eddig minden meccsen lehetőséghez jutott. A 20 éves, U21-es válogatott középpályás még a következő bajnokságban is megfelel majd a fiatalszabálynak. Több évre tervezhet Szép Márton és vele az ETO, amely hazacsábította a 18 éves csatárt a Bayer Leverkusen U19-es együttesétől. A DVTK-hoz 20 évesen csatlakozott a Torino korosztályos együttesétől a belső védő, Galántai Tamás, Zalaegerszegen kaphat esélyt a Frankfurtból érkező 20 éves jobboldali védő, az amerikai-magyar kettős állampolgár, Harangi Aiden. A Kazincbarcika Svájcból „hozta haza” a 21 éves védekező középpályást, Sebők Pétert, aki kettős állampolgárként a Winterthur U21-es gárdáját hagyta hátra, hogy Magyarországon rendszeres játéklehetőséget kaphasson a felnőttek között. 

Amennyiben a hazatérők sikerrel járnak, van esély rá, hogy később ne csupán azért kerüljenek be az NB I csapataiba, mert koruk miatt előnyt élveznek. A mondás, miszerint a kor nem érdem, hanem állapot, a magyar futballban most új értelmet nyer.

