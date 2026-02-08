Marco Rossi felfedezettjéről is leszedte a keresztvizet a mélyrepülésben lévő csapat edzője

A sereghajtó Kazincbarcikához hasonlóan a legutóbbi négy mérkőzéséből hármat elveszített a Puskás Akadémia a labdarúgó NB I-ben. Hornyák Zsolt csapata ezúttal hazai pályán maradt alul 1-0-ra a Zalaegerszeggel szemben. A mérkőzés összefoglalóját itt láthatják. A felcsúti vezetőedző kemény kritikával illeti a támadóit, elsőként az egy hete még nyerőembernek számító ghánai csatárát.

Hornyák Zsolt értetlenül áll a történtek előtt. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Vasvári Tamás

– A helyzetkihasználás dühített fel. Fameyeh előtt két százszázalékos helyzet adódott. Először Gundel-Takács már feküdt, majd szinte üres volt a kapu. Szóval ezeket a helyzeteket be kell lőjük. Sajnos nem sikerült, és egy ellentámadással az ellenfél előnybe került. Utána próbáltunk mindent bevetve egyenlíteni – adott hangot elégedetlenségének Hornyák Zsolt, aki szerint az előző fordulóban Újpesten győztes gólt szerző, 12 bajnokin két gólt elérő ghánai válogatott Joel Fameyeh fejébe szállhatott a siker.

– Ez a koncentráció hiánya. Azért vagyok kicsit mérges rá, mert másképp dolgozott a héten, felszabadultabban. Ami rendben van, de közben hiányzott az összepontosítás. Ez megbosszulta magát.

„Technikailag gyenge megoldás volt”

Hornyák Zsolt a szünetben a középpályás Favorov helyett a szélső Nissilát küldte be, a második játékrész derekán Fameyehet hívta le, beállt az a Németh András, aki 2022 őszén góllal debütált a Marco Rossi vezette felnőttválogatottban, majd Belgiumból Németországba igazolva megrekedt a pályafutása, s a nyáron érkezett Felcsútra.

Nem vagyok megelégedve a játékosaimmal, akik a második félidőben léptek pályára, főleg csereként. A frissítő emberekről beszélek. Németh Andrástól például 16 méterről egy olyan lövést leadni, technikailag gyenge megoldás volt számomra. Csalódott voltam, többet várok el a játékosaimtól, főleg olyanoktól, akiknek van tapasztalata, illetve egy csatárnak ezt jobban meg kell oldania

– kritizálta a tréner a 23 éves Németh Andrást, aki 11 meccsen 515 percnyi játéklehetőséget kapott, s egy-egy gólja és gólpassza van.

Németh Andrást nem kímélte Hornyák Zsolt. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Vasvári Tamás

Hornyák Zsolt kihívása

A helyzeteivel rosszul sáfárkodó Puskás Akadémia a 21. forduló után maradt az ötödik helyen, de a Kisvárda utolérte, a ZTE egy pontra megközelítette. A legutóbbi idényben ezüstérmes felcsúti együttes a dobogótól alaposan eltávolodott. Korábbi első számú csatárát kölcsönadta a DVTK-nak, amelynek színeiben Lamin Colley gólerősen játszik… A játékosait korábban is többször nyílt színen kritizáló Hornyák Zsolt keresi a megfelelő csapatösszetételt, miközben az eredmények elmaradnak. Az 52 esztendős szlovákiai vezetőedző több mint hat és fél éve irányítja Nagy Zsoltékat, akikkel 258 mérkőzést (124 győzelem, 64 döntetlen, 70 vereség) vívott meg.