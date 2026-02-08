Hornyák ZsoltNémeth AndrásPuskás Akadémiavezetőedző

Marco Rossi felfedezettjéről is leszedte a keresztvizet a mélyrepülésben lévő csapat edzője

Hornyák Zsolt a helyzetkihasználással volt elégedetlen, miután a Puskás Akadémia hazai pályán 1-0-ra kikapott a Zalaegerszegtől. A dobogótól eltávolodott tavalyi ezüstérmes a legutóbbi négy bajnokijából hármat elvesztett. Hornyák Zsolt Joel Fameyeh és a csereként beállt Németh András teljesítményét is kritizálta.

P.Fülöp Gábor
2026. 02. 08. 21:42
Hornyák Zsolt Luxembourg, 2022. november 16. Inguscio Cosimo másodedző (b), Styles Callum (b2), Marco Rossi szövetségi kapitány (b3), Németh András (j2) és Csongvai Áron (j) a magyar labdarúgó-válogatott pályabejárásán a másnapi Luxemburg - Magyarország b
Hornyák Zsolt nem finomkodott Németh Andrással (jobbról a második) Fotó: Kovács Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A sereghajtó Kazincbarcikához hasonlóan a legutóbbi négy mérkőzéséből hármat elveszített a Puskás Akadémia a labdarúgó NB I-ben. Hornyák Zsolt csapata ezúttal hazai pályán maradt alul 1-0-ra a Zalaegerszeggel szemben. A mérkőzés összefoglalóját itt láthatják. A felcsúti vezetőedző kemény kritikával illeti a támadóit, elsőként az egy hete még nyerőembernek számító ghánai csatárát. 

Hornyák Zsolt
Hornyák Zsolt értetlenül áll a történtek előtt. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Vasvári Tamás 

– A helyzetkihasználás dühített fel. Fameyeh előtt két százszázalékos helyzet adódott. Először Gundel-Takács már feküdt, majd szinte üres volt a kapu. Szóval ezeket a helyzeteket be kell lőjük. Sajnos nem sikerült, és egy ellentámadással az ellenfél előnybe került. Utána próbáltunk mindent bevetve egyenlíteni – adott hangot elégedetlenségének Hornyák Zsolt, aki szerint az előző fordulóban Újpesten győztes gólt szerző, 12 bajnokin két gólt elérő ghánai válogatott Joel Fameyeh fejébe szállhatott a siker.

– Ez a koncentráció hiánya. Azért vagyok kicsit mérges rá, mert másképp dolgozott a héten, felszabadultabban. Ami rendben van, de közben hiányzott az összepontosítás. Ez megbosszulta magát.

„Technikailag gyenge megoldás volt”

Hornyák Zsolt a szünetben a középpályás Favorov helyett a szélső Nissilát küldte be, a második játékrész derekán Fameyehet hívta le, beállt az a Németh András, aki 2022 őszén góllal debütált a Marco Rossi vezette felnőttválogatottban, majd Belgiumból Németországba igazolva megrekedt a pályafutása, s a nyáron érkezett Felcsútra.

Nem vagyok megelégedve a játékosaimmal, akik a második félidőben léptek pályára, főleg csereként. A frissítő emberekről beszélek. Németh Andrástól például 16 méterről egy olyan lövést leadni, technikailag gyenge megoldás volt számomra. Csalódott voltam, többet várok el a játékosaimtól, főleg olyanoktól, akiknek van tapasztalata, illetve egy csatárnak ezt jobban meg kell oldania

 – kritizálta a tréner a 23 éves Németh Andrást, aki 11 meccsen 515 percnyi játéklehetőséget kapott, s egy-egy gólja és gólpassza van.

Hornyák Zsolt
Németh Andrást nem kímélte Hornyák Zsolt. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Vasvári Tamás 

Hornyák Zsolt kihívása

A helyzeteivel rosszul sáfárkodó Puskás Akadémia a 21. forduló után maradt az ötödik helyen, de a Kisvárda utolérte, a ZTE egy pontra megközelítette. A legutóbbi idényben ezüstérmes felcsúti együttes a dobogótól alaposan eltávolodott. Korábbi első számú csatárát kölcsönadta a DVTK-nak, amelynek színeiben Lamin Colley gólerősen játszik… A játékosait korábban is többször nyílt színen kritizáló Hornyák Zsolt keresi a megfelelő csapatösszetételt, miközben az eredmények elmaradnak. Az 52 esztendős szlovákiai vezetőedző több mint hat és fél éve irányítja Nagy Zsoltékat, akikkel 258 mérkőzést (124 győzelem, 64 döntetlen, 70 vereség) vívott meg. 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekválasztás

Kapargassuk meg egy kicsit!

Bayer Zsolt avatarja

Értem én, kell még egy kis idő, ameddig kitalálják, hogy tálalják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.