Rendkívül fontos sikert aratott a BL-ben a sérülésektől tizedelt FTC

Remek formában a Ferencváros, amely a legutóbbi tíz mérkőzését egyaránt megnyerte. A Bajnokok Ligájában ez a menetelés azt jelentette, hogy a második helyre lépett fel az FTC. A magyar csapat a BL 12. fordulójában a csoport utolsó helyén álló Sola otthonába látogatott, méghozzá igencsak foghíjas kerettel. Sérülés miatt Glauser, Ingstad, Márton és Cvijics játékára sem számíthatott Jesper Jensen.

A Jesper Jensen vezette FTC folytatta jó sorozatát (Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Purger Tamás)

Nagyon sok hibával játszottak a csapatok

Nagyon sok hibával és eladott labdával kezdte a meccset a Ferencváros, ezt kihasználta a Sola, nyolc perc alatt 6-2-es hátrányba került a magyar csapat, időt is kért Jesper Jensen. A forgatókönyv hasonlított a felek szeptemberi meccséhez, akkor a félidőben 14-9-re vezettek a norvégok, végül 26-25-re nyert az FTC. A következő percekben három gólra csökkentette hátrányát a Fradi, viszont továbbra is nagy rohanás és kapkodás volt a pályán. Az első tizenöt percben már egy teljes meccsre való technikai hibát követtek el a csapatok.

A 7-2-es hátrányból, ötgólos sorozatot dobva egalizált a magyar csapat (7-7), Böde-Bíró Blanka hétméterest fogott, sőt annak a kipattanóját is bravúrral fogta. A 19. percben került először előnybe az FTC, Simon dobta sorozatban a hatodik magyar gólt, az ellenfél már tíz perce gólképtelen volt, időt is kért. A Sola végül tizenkét játékperc után talált be ismét, ezzel egyenlített, ugyanis a Fradi hetest hibázott, nem tudott két gólra ellépni.

A félidő utolsó perceiben ismét fej fej mellett haladtak a csapatok, 12-12 állt az eredményjelzőn a szünetben.

Hozta a kötelezőt a BL-ben az FTC

A második játékrészben sokkal jobban kezdett a Ferencváros: öt perc alatt háromgólos előnyre tett szert (13-16). A hazaiak gyorsan ledolgoztak a hátrányukból két gólt, majd nem sokkal később egalizálni is tudtak (19-19).

Döntetlen állással vágtak neki a felek az utolsó tizenöt percnek. Miután a Ferencváros már hat perce gólképtelen volt, időt kért Jesper Jensen.

Malestein hétméterese szakította meg a magyar gólínséget, ez volt a Fradi huszadik gólja a meccsen. Rendkívül kiélezett utolsó percekre volt kilátás. Az 53. percben hosszú idő után került ismét kétgólos előnybe került az FTC, időt kértek a hazaiak (20-22). Továbbra is sok volt a hiba mindkét oldalt, 17-17 eladott labdánál jártak már a csapatok.

A Fradi lendületbe jött, ellépett négy góllal, a magyar csapat javára a végére alakult ki a legnagyobb különbség. Simon találata zárta a mérkőzést, ami a Ferencváros 28-24-es sikerével ért véget. Ezzel őrzi a második helyét a BL-csoportban a magyar csapat.

Malestein volt a Fradi legeredményesebb játékosa, a holland légiós kilenc góllal zárt.

