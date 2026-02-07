Óriási Debrecen-győzelem a női kézilabda BL-ben

A hajdúsági csapat annak tudatában lépett pályára, hogy akár már ezen a találkozón kiharcolhatja a rájátszásba jutást a női kézilabda Bajnokok Ligájában.

A piros mezes Debrecen nagy győzelmet aratott a női kézilabda Bajnokok Ligája szombati mérkőzésén Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI Fotószerkesztőség

Nagy Loki-siker a női kézilabda Bajnokok Ligájában

Legerősebb keretével várta az összecsapást Szilágyi Zoltán vezetőedző együttese, amely remek védekezéssel és 5-0-val indította a mérkőzést. A németek korai időkérésük után hármat faragtak a lemaradásukból, ám a vendéglátó továbbra is összeszedetten kézilabdázott, Jessica Ryde bravúrokat mutatott be a kapuban, és a szerencsével sem állt hadilábon, volt olyan Borussia-akció, amely során kétszer is a hazai kapufa segítette ki.

13 perc után 11-3 állt az eredményjelzőn, beállóból, betörésből és átlövésből is hatékonyan fejezett be a házigazda, miközben hátul továbbra is segítette a szerencse: Ryde hétméterest fogott, majd a lövő játékosnak háttal ünnepelni kezdett, és hiába pattant a labda a dortmundihoz, nem tudta bevenni az üres kaput. A hazaiak előnye a 18. percben már tíz gól volt a német bajnokság éllovasával szemben (14-4), ekkorra Szikora Melinda érkezett csereként a Borussia kapujába. Csupán ideiglenesen tudott közelíteni a Dortmund, ám a kiváló első félidőt kilenc találat előnnyel zárta a DVSC.

A fordulást követően alig telt el három perc, amikor a dortmundi Alina Grijseelst ápolni kellett egy összefejelés után.

A Debrecen játéka jelentősen lelassult, több mint nyolc percig gólképtelen volt, a Borussia ezt kihasználva 20-14-re közelített. Védekezésben megközelítőleg olyan hatékony volt a DVSC, mint a szünet előtt, támadásbeli hibái nyomán az utolsó negyedórára fordulva már csak öt találat volt a különbség. A lehengerlő első félidei játéknak nyoma sem volt a Debrecennél, a szünet előtt eldőlni látszó találkozóba „visszajöttek” a németek, az utolsó tíz percbe lépve már csupán három gól volt közte (23-20). A hajdúságiak azonban - köszönhetően annak is, hogy ötven másodpercig kettős emberelőnyben játszottak – egy háromgólos sorozattal eldöntötték a két pont sorsát.

Közel került a negyeddöntőhöz a Debrecen

Sikerével már biztosan játszhat a negyeddöntőbe jutásért a Debrecen a csoportkör után, függetlenül az utolsó két forduló eredményeitől. Szikora kilenc lövésből egyet hárított. A Debrecenből a mezőny legeredményesebbje, Alicia Toublanc nyolcszor talált be, Ryde 15 dortmundi kísérletet hárított.