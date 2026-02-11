Kellemetlen születésnapi meglepetés, Fucsovics nem erre számított

Fucsovics Márton az Australian Open második fordulójáig jutott idén, s visszatért a top 50-be az ATP-világranglistán. A magyar teniszező aztán a múlt heti, amerikaiak elleni Davis-kupa-párharcot kihagyta, így vasárnap, a 34. születésnapján sem szerepelt a magyar válogatottban. Szerdán viszont újra pályára lépett, Rotterdamban, ahol az élete első ATP-tornáján szereplő, a világranglistán 169. Guy den Ouden volt az ellenfele, aki hazai játékosként kapott szabadkártyával indulási lehetőséget.

Danyiil Medvegyev után Fucsovics Márton is meglepetésvereséget szenvedett a rotterdami ATP-tornán (Fotó: AFP/ANP/Bas Czerwinski)

Jó hírnek tűnt, hogy a második fordulóban nem a negyedik kiemelt, korábbi világelső Danyiil Medvegyev, hanem az őt legyőző Ugo Humbert várt a győztesre.

Fucsovics kikapott az ATP-újonctól

Humbert ellenfele azonban nem Fucsovics, hanem Den Ouden lesz. Az első játszma nagy csatában, rövidítés után lett a hollandé, a második szettet már simán, 6:1-re nyerte meg.

Fucsovics a borításváltások elkerülése miatt, a lendület megőrzése érdekében hagyta ki a salakpályás Davis-kupa-párharcot, de úgy tűnik, nem jött be a számítása. Vele ellentétben Den Ouden játszott a múlt héten a Davis-kupában, bár a hollandok az India elleni váratlan vereséget nem teszik ki az ablakba.

Go Guy! 👊🇳🇱



A winning debut for Dutchman Den Ouden. The wildcard downs former finalist Marton Fucsovics: 7-6 6-1. #abnamroopen 👏 pic.twitter.com/RbgBLCPozn — ABN AMRO Open (@abnamroopen) February 11, 2026

Korábban Marozsán Fábián is nevezett a rotterdami ATP-tornára, de ő végül visszalépett a versenytől.