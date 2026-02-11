Fucsovics MártonteniszMarozsán Fábián

Kellemetlen születésnapi meglepetés, Fucsovics nem erre számított

Fucsovics Márton 7:6, 6:1-re kikapott a nála több mint száz hellyel alacsonyabban rangsorolt Guy den Oudentől a rotterdami fedett keménypályás ATP 500-as tenisztornán. A magyar teniszezőnek ez volt az első meccse 34. születésnapja óta. Fucsovics a múlt heti Davis-kupa-párharcot kihagyta, amelyben a magyar válogatott simán kikapott az amerikai csapattól.

Magyar Nemzet
2026. 02. 11. 13:55
Fucsovics Márton Rotterdamban esélyesként nem bírt ATP-újonc ellenfelével, Den Ouden két játszmában verte a magyar teniszezőt Fotó: AFP/Izhar Khan
Fucsovics Márton az Australian Open második fordulójáig jutott idén, s visszatért a top 50-be az ATP-világranglistán. A magyar teniszező aztán a múlt heti, amerikaiak elleni Davis-kupa-párharcot kihagyta, így vasárnap, a 34. születésnapján sem szerepelt a magyar válogatottban. Szerdán viszont újra pályára lépett, Rotterdamban, ahol az élete első ATP-tornáján szereplő, a világranglistán 169. Guy den Ouden volt az ellenfele, aki hazai játékosként kapott szabadkártyával indulási lehetőséget.

Daniil Medvedev után Fucsovics Márton is meglepetésvereséget szenvedett a rotterdami ATP-tornán
Danyiil Medvegyev után Fucsovics Márton is meglepetésvereséget szenvedett a rotterdami ATP-tornán (Fotó: AFP/ANP/Bas Czerwinski)

Jó hírnek tűnt, hogy a második fordulóban nem a negyedik kiemelt, korábbi világelső Danyiil Medvegyev, hanem az őt legyőző Ugo Humbert várt a győztesre.

Fucsovics kikapott az ATP-újonctól

Humbert ellenfele azonban nem Fucsovics, hanem Den Ouden lesz. Az első játszma nagy csatában, rövidítés után lett a hollandé, a második szettet már simán, 6:1-re nyerte meg.

Fucsovics a borításváltások elkerülése miatt, a lendület megőrzése érdekében hagyta ki a salakpályás Davis-kupa-párharcot, de úgy tűnik, nem jött be a számítása. Vele ellentétben Den Ouden játszott a múlt héten a Davis-kupában, bár a hollandok az India elleni váratlan vereséget nem teszik ki az ablakba.

Korábban Marozsán Fábián is nevezett a rotterdami ATP-tornára, de ő végül visszalépett a versenytől.

 

