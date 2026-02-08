teniszPiros Zsombordavis-kupamagyar férfi teniszválogatotttenisz Davis-kupaMarozsán Fábián

Megvolt Marozsánék esélye a Grand Slam-bajnokok ellen, eldőlt a párharc

Az első vasárnapi találkozó után eldőlt a magyar és az amerikai férfi-teniszválogatott tatabányai párharca. Austin Krajicek és Christian Harrison párosa három játszmában, 6:4, 3:6, 6:3-ra legyőzte Marozsán Fábián és Piros Zsombor duóját, így behozhatatlan, 3-0-s vezetésre tett szert az Egyesült Államok a Davis-kupa selejtezőjében. A párharcot Füle Mátyás és Emilio Nava, immáron tét nélküli találkozója folytatja.

Wiszt Péter
2026. 02. 08. 12:55
Piros Zsombor (balra) és Marozsán Fábián párosa szeptemberben az osztrákokat legyőzte, az amerikaiak elleni Davis-kupa-selejtezőn is bravúrra készültek Fotó: MTI/Derencsényi István
Piros Zsombor Tommy Paul ellen két szoros játszmában, Marozsán Fábián pedig a négy mérkőzéslabdája ellenére Ethan Quinntől döntő szett rövidítésben kapott ki szombaton, így nehéz helyzetbe került a magyar férfi-teniszválogatott a Davis-kupa selejtezőjében. Az Egyesült Államok a tatabányai csarnokban felépített salakos pályán már a vasárnapi nyitányon le akarta zárni a párharcot, és erre minden esélye meg is volt. Az amerikaiak párosát két egyszeres Grand Slam-győztes játékos – Austin Krajicek és Christian Harrison – alkotta, akik ugyanakkor egymás oldalán először szerepeltek.

Christian Harrison (balra) alig egy hete a brit Neal Skupski társaként Australian Open-bajnok lett, vasárnap már Austin Krajicek párospartnereként a Davis-kupa selejtezőjében játszott Marozsán Fábián és Piros Zsombor ellen
Christian Harrison (balra) alig egy hete a brit Neal Skupski társaként Australian Open-bajnok lett, vasárnap már Austin Krajicek teniszpartnereként a Davis-kupa selejtezőjében játszott Marozsán Fábián és Piros Zsombor párosa ellen (Fotó: AFP/William West)

A friss Australian Open-bajnok Harrison DK-újoncként lépett pályára, az olimpiai ezüstérmes és egykori világelső Krajicek viszont ezelőtt tízből nyolc mérkőzésén diadalmaskodott. A túloldalon Marozsán és Piros a korábbi két közös párosukból egyet megnyertek, egyet pedig elveszítettek a legendás sorozat keretein belül. Az 1924 óta tartó története során Magyarország válogatottja még sosem fordított meg 0-2-ről Davis-kupa-párharcot, Bardóczky Kornél együttese vasárnap ezt a rossz sorozatot szerette volna megtörni.

Piros és Marozsán párosa játszott az amerikai klasszisok ellen

Valamelyest kevesebb szurkoló volt a lelátón, mint szombaton, de így is kiváló hangulat fogadta a játékosokat. Marozsán és Krajicek egy-egy sikeres adogatójátékkal kezdte a találkozót, Pirost viszont brékelni tudták az amerikaiak. Több esély később nem igazán volt egyik szervagémben sem – egyetlen fogadóelőny volt az egész játszmában –, így egy brék is elég volt a vendégeknek, akik Marozsán Fábián varázslatos ütései ellenére 33 perc alatt, 6:4-re megnyerték a nyitószettet.

Egy szett jutott Krajicek és Harrison ellen, az amerikaiak jutottak tovább

A második felvonás elején Piros és Marozsán is elveszített labdamenet nélkül hozta az adogatását, majd Krajicek elsősorban Piros remeklésének köszönhetően elvesztette a sajátját, a 3:1-es magyar vezetés pedig a hangulatnak is jót tett. Pláne, miután a párospartnerénél öt nappal fiatalabb magyar játékos megerősítette a brékelőnyt. Az amerikaiak egyik hazai szervajátéknál sem jelentettek komolyabb fenyegetést, cserébe Austin Krajicek ismét bajba került, és két játszmalabdáról kellett fordítania. 

A magyar válogatott párosa így is egyenlített Piros Zsombor adogatása után – 73 perc elteltével jöhetett a döntő játszma.

A vendégek feltüzelték magukat a harmadik szettre, és Harrison megnyert adogatójátéka után 40-0-ről fordítva brékelni tudták Pirost, majd Krajicek szervagémje után már 3:0-ra vezettek. Bár a folytatásban a közönség támogatásával Marozsán Fábián és Piros Zsombor is megtartotta a saját adogatását, fogadójátékra nem volt túl nagy esély, így a két Grand Slam-győztes teniszező 106 perc után lezárta a találkozót.

A találkozó után Marozsánékat méltató amerikaiak sikerével a párharc is eldőlt, a folytatásban az esetlegesen hátralévő egyéni mérkőzés(ek)nek – Füle Mátyás és Emilio Nava folytatja, majd az ötödik találkozóra akkor kerül sor, ha a szövetségi kapitányok megegyeznek róla – már nincsen komolyabb tétje. A harminckét trófeájával a sorozat rekorderének számító Egyesült Államok a DK-selejtező szeptemberi második fordulójába jutott, ahonnan a novemberi szuperdöntőbe kvalifikálhat, míg a magyar válogatottnak ősszel az élvonalban maradásért kell játszania az egyik osztályozó győztesével.

Tenisz, Davis-kupa, selejtező, első kör

  • Marozsán Fábián, Piros Zsombor–Austin Krajicek, Christian Harrison 4:6, 6:3, 3:6
  • a párharc állása: Magyarország–Egyesült Államok 0-3

Marozsán szombati mérkőzésének összefoglalója:

 

