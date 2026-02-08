Megvolt Marozsánék esélye a Grand Slam-bajnokok ellen, eldőlt a párharc

Piros Zsombor Tommy Paul ellen két szoros játszmában, Marozsán Fábián pedig a négy mérkőzéslabdája ellenére Ethan Quinntől döntő szett rövidítésben kapott ki szombaton, így nehéz helyzetbe került a magyar férfi-teniszválogatott a Davis-kupa selejtezőjében. Az Egyesült Államok a tatabányai csarnokban felépített salakos pályán már a vasárnapi nyitányon le akarta zárni a párharcot, és erre minden esélye meg is volt. Az amerikaiak párosát két egyszeres Grand Slam-győztes játékos – Austin Krajicek és Christian Harrison – alkotta, akik ugyanakkor egymás oldalán először szerepeltek.

Christian Harrison (balra) alig egy hete a brit Neal Skupski társaként Australian Open-bajnok lett, vasárnap már Austin Krajicek teniszpartnereként a Davis-kupa selejtezőjében játszott Marozsán Fábián és Piros Zsombor párosa ellen (Fotó: AFP/William West)

A friss Australian Open-bajnok Harrison DK-újoncként lépett pályára, az olimpiai ezüstérmes és egykori világelső Krajicek viszont ezelőtt tízből nyolc mérkőzésén diadalmaskodott. A túloldalon Marozsán és Piros a korábbi két közös párosukból egyet megnyertek, egyet pedig elveszítettek a legendás sorozat keretein belül. Az 1924 óta tartó története során Magyarország válogatottja még sosem fordított meg 0-2-ről Davis-kupa-párharcot, Bardóczky Kornél együttese vasárnap ezt a rossz sorozatot szerette volna megtörni.

Day 2 in Hungary kicks off!



USA to take the tie to 3-0 or Hungary to get their first win and get to 2-1.#DavisCup pic.twitter.com/Zat7Dn4RBj — Davis Cup (@DavisCup) February 8, 2026

Piros és Marozsán párosa játszott az amerikai klasszisok ellen

Valamelyest kevesebb szurkoló volt a lelátón, mint szombaton, de így is kiváló hangulat fogadta a játékosokat. Marozsán és Krajicek egy-egy sikeres adogatójátékkal kezdte a találkozót, Pirost viszont brékelni tudták az amerikaiak. Több esély később nem igazán volt egyik szervagémben sem – egyetlen fogadóelőny volt az egész játszmában –, így egy brék is elég volt a vendégeknek, akik Marozsán Fábián varázslatos ütései ellenére 33 perc alatt, 6:4-re megnyerték a nyitószettet.

In control.



Austin Krajicek & Christian Harrison take the first set in the third match against Hungary 6-4. #DavisCup pic.twitter.com/i2uQCcm5wJ — Davis Cup (@DavisCup) February 8, 2026

Egy szett jutott Krajicek és Harrison ellen, az amerikaiak jutottak tovább

A második felvonás elején Piros és Marozsán is elveszített labdamenet nélkül hozta az adogatását, majd Krajicek elsősorban Piros remeklésének köszönhetően elvesztette a sajátját, a 3:1-es magyar vezetés pedig a hangulatnak is jót tett. Pláne, miután a párospartnerénél öt nappal fiatalabb magyar játékos megerősítette a brékelőnyt. Az amerikaiak egyik hazai szervajátéknál sem jelentettek komolyabb fenyegetést, cserébe Austin Krajicek ismét bajba került, és két játszmalabdáról kellett fordítania.

A magyar válogatott párosa így is egyenlített Piros Zsombor adogatása után – 73 perc elteltével jöhetett a döntő játszma.

A vendégek feltüzelték magukat a harmadik szettre, és Harrison megnyert adogatójátéka után 40-0-ről fordítva brékelni tudták Pirost, majd Krajicek szervagémje után már 3:0-ra vezettek. Bár a folytatásban a közönség támogatásával Marozsán Fábián és Piros Zsombor is megtartotta a saját adogatását, fogadójátékra nem volt túl nagy esély, így a két Grand Slam-győztes teniszező 106 perc után lezárta a találkozót.