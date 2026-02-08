teniszUkrán Tenisz SzövetségWTA KolozsvárBondár Anna

A Bondár Annát gyalázó ukrán teniszezőnő nem győzött hálálkodni az újabb posztjában

Hosszabb bejegyzésben emlékezett meg Olekszandra Olijnyikova a kolozsvári torna eseményeiről a közösségi oldalán. A Bondár Anna ellen is győzelemmel távozott ukrán teniszezőnő az elődöntőig jutott a végül hazai sikert hozó viadalon.

Magyar Nemzet
2026. 02. 08. 6:42
Olekszandra Olijnyikova hálás volt a romániai verseny után Fotó: NurPhoto via AFP/Flaviu Buboi
Az év végén visszavonuló román Sorana Cirstea mindössze két játékot veszítve győzött Emma Raducanu ellen a 283 ezer dollár (91,1 millió forint) összdíjazású, kolozsvári keménypályás női tenisztorna szombati döntőjében. Brit ellenfele román édesapja és korábbi nyilatkozata miatt így is nagy tapsot kapott a hazai közönségtől, Raducanunak a 2021-es US Open-győzelme óta ez volt az első fináléja WTA-versenyen. Ezen az úton Olekszandra Olijnyikova ellen is nyernie kellett – a 25 éves ukrán teniszezőnő végül az elődöntőig jutott, részben miután a Bondár Anna elleni nyolcaddöntőben is győzött.

Oleksandra Oliynykova, Az ukrán teniszezőnő, Olekszandra Olijnyikova Bondár Anna legyőzésének is köszönhetően volt elődöntős Kolozsváron
Az ukrán teniszezőnő, Olekszandra Olijnyikova Bondár Anna legyőzésének is köszönhetően volt elődöntős Kolozsváron. Fotó: NurPhoto via AFP/Flaviu Buboi

Bondár Anna legyőzője, Olekszandra Olijnyikova ismét üzent

Olijnyikova már a Bondár elleni mérkőzését megelőzően közölte, hogy nem fotózkodik és nem fog kezet ellenfelével, amiért a magyar teniszező 2022 végén részt vett egy oroszországi bemutató tornán. A Honvéd játékosával szemben történtek nagy visszhangot kavartak, utána rengetegen álltak ki Bondár Anna mellett. A világranglistán 91., az elmúlt években Zágrábban élt ukrán sportolónő a kiesését követő sajtótájékoztatón hazaüzent, szombat este aztán a közösségi oldalán hasonlóan tett egy bejegyzésben.

– Ezen a héten éreztem a varázslatot. Ez volt az első WTA 250-es tornám, egy olyan verseny, amelyről mindig is álmodtam, és rögtön ennyi érzelem, új élmény és izgalmas mérkőzés várt rám. Hihetetlenül hálás vagyok mindenkinek, aki velem együtt élvezte a teniszt. Boldoggá tesz, hogy büszkén képviselhetem a hazámat, és bárhol is vagyok, mindig érzem a fantasztikus ukrán szurkolóim energiáját. Köszönöm minden román barátomnak is, akiktől rengeteg támogató szót és Ukrajnával való szolidaritást kaptam! Valamint köszönöm a csodálatos szervezőknek is, és hogy bármikor készen álltak segíteni a játékosoknak – írta ukránul és angolul is a korábban horvát színekben versenyző Olijnyikova.

A következő héten Dohában, az év első WTA 1000-es tornáját rendezik meg a női teniszezőknek, az ukrán játékos arra a versenyre nem nevezett.

 

