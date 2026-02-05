Sallai RolandGalatasaraytörök foci

Sallai Roland csapattársa összeesett a pályán, azonnal mentőt kellett beküldeni

Egy brutális ütközés után eszméletlenül terült el a földön a Galatasaray futballistája, Ahmed Kutucu a csapat szerda esti meccsén a Török Kupában. Sallai Roland csapattársa majdnem lenyelte a nyelvét, és azonnali segítségre volt szüksége, a mentőautó is a pályára hajtott.

Magyar Nemzet
2026. 02. 05. 8:01
Még a mentő is a pályára hajtott, nagy volt a riadalom a Galatasaray meccsén Fotó: ABDULHAMID HOSBAS Forrás: ANADOLU
Amikor az eredmény abszolút mellékessé válik: a Galatasaray hazai pályán 3-1-re győzött a másodosztályú Istanbulspor ellen a Török Kupa 3. fordulójában, de mindenki csak Ahmed Kutucu állapotáért aggódott Isztambulban szerda este. Sallai Roland csapattársa a 46. percben fejelt össze az ellenfél kapusával – mindketten elterültek a földön a brutális ütközés után.

Sallai Roland csapattársa majdnem lenyelte a nyelvét a Galatasaray meccsén
Sallai Roland csapattársa majdnem lenyelte a nyelvét a Galatasaray meccsén Fotó: ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU

Kutucu járt rosszabbul, a Galatasaray török válogatott csatára ugyanis elvesztette az eszméletét, és majdnem lenyelte a nyelvét, amitől meg is fulladhatott volna. A játékosok egyből érzékelték a bajt, odarohantak hozzá, és a szájába nyúltak, hogy megfogják a nyelvét.

A Galatasaray edzője hálás, hogy nem történt tragédia

Azonnal érkezett az orvosi ellátás is, még a mentőautó is a pályára hajtott. Kutucu szerencsére magához tért, ő és a kapus is hordágyon hagyták el a pályát, majd kórházba kerültek. Az Istanbulspor játékosa arccsonttörést szenvedett.

Okan Buruk, a Galatasaray edzője a meccs után mindenkit megnyugtatott, hogy végül nem történt nagyobb baj.

– Szerencsétlen ütközés volt. Mindkettőjüknek gyors felépülést kívánok. Ahmed már jól van, hálásak lehetünk, hogy nem történt komolyabb baj – fogalmazott Sallai edzője.

Sallai Roland először pihent az idényben

A Galatasaray magyar válogatott labdarúgója nem lépett pályára a meccsen, keretben sem volt. Vélhetően Buruk pihenőt adott Sallai Rolandnak, aki az idényben először hagyott ki meccset, leszámítva azt a kettőt, amelyeken korábban eltiltás miatt nem szerepelhetett.

A Liverpoollal is összeboronált Sallai máris 30 meccsen játszott klubjában ebben az idényben, ezért kaphatott pihenőt a másodosztályú együttes ellen.

