Sallai Roland csapattársa összeesett a pályán, azonnal mentőt kellett beküldeni

Amikor az eredmény abszolút mellékessé válik: a Galatasaray hazai pályán 3-1-re győzött a másodosztályú Istanbulspor ellen a Török Kupa 3. fordulójában, de mindenki csak Ahmed Kutucu állapotáért aggódott Isztambulban szerda este. Sallai Roland csapattársa a 46. percben fejelt össze az ellenfél kapusával – mindketten elterültek a földön a brutális ütközés után.

Sallai Roland csapattársa majdnem lenyelte a nyelvét a Galatasaray meccsén Fotó: ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU

Kutucu járt rosszabbul, a Galatasaray török válogatott csatára ugyanis elvesztette az eszméletét, és majdnem lenyelte a nyelvét, amitől meg is fulladhatott volna. A játékosok egyből érzékelték a bajt, odarohantak hozzá, és a szájába nyúltak, hogy megfogják a nyelvét.

A Galatasaray edzője hálás, hogy nem történt tragédia

Azonnal érkezett az orvosi ellátás is, még a mentőautó is a pályára hajtott. Kutucu szerencsére magához tért, ő és a kapus is hordágyon hagyták el a pályát, majd kórházba kerültek. Az Istanbulspor játékosa arccsonttörést szenvedett.

Ahmet kutucu ve İsa Dogan çarpışma anı .

Kaleci İsa Dogan Hastaneye kaldırıldı.

Ahmet kutucu kenarda



Galatasaray 3-1 İstanbulspor #GSvİST pic.twitter.com/fVc0jaZrXJ — AslanSaray🦁 (@Aslannruhuu) February 4, 2026

Okan Buruk, a Galatasaray edzője a meccs után mindenkit megnyugtatott, hogy végül nem történt nagyobb baj.

– Szerencsétlen ütközés volt. Mindkettőjüknek gyors felépülést kívánok. Ahmed már jól van, hálásak lehetünk, hogy nem történt komolyabb baj – fogalmazott Sallai edzője.

Sallai Roland először pihent az idényben

A Galatasaray magyar válogatott labdarúgója nem lépett pályára a meccsen, keretben sem volt. Vélhetően Buruk pihenőt adott Sallai Rolandnak, aki az idényben először hagyott ki meccset, leszámítva azt a kettőt, amelyeken korábban eltiltás miatt nem szerepelhetett.

A Liverpoollal is összeboronált Sallai máris 30 meccsen játszott klubjában ebben az idényben, ezért kaphatott pihenőt a másodosztályú együttes ellen.