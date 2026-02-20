jack grealishpremier leagueevertonvilágbajnokságlábtörés

Végleg eldőlt, kihagyja a vb-t a 100 millió fontos bulizós zseni

Soha nem tagadta, hogy élvezi az életet, imád bulizni és időnként bizony a pohár fenekére néz, ám az is köztudott volt róla, hogy a futballpályán egy zseni. Sokan a nem éppen profi sportolóhoz illő életmódja miatt már temették, de Jack Grealish megragadta az utolsó lehetőségét, és a Manchester Citytől kölcsönbe az Evertonhoz igazolt, ahol újra kivirágzott. Úgy tűnt, hogy a válogatottba is visszakerül, ám egy lábtörés szétzúzta a szélső álmát, a csak 100 millió fontos zseninek hívott játékos nem lehet ott a nyári világbajnokságon.

Molnár László
2026. 02. 20. 16:20
Jack Grealish, akárcsak a vele csatázó Szoboszlai, csúcsformában játszott a sérüléséig
Jack Grealish, akárcsak a vele csatázó Szoboszlai, csúcsformában játszott a sérüléséig Fotó: DARREN STAPLES Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ki tudná feledni azokat a képkockákat, videókat, amikor a Manchester City 2023-es Bajnokok Ligája -győzelmét követően a csapat egyik játékosa még hetekkel később is ünnepelte a régóta hajszolt sikert? Az Égszínkékek zseniális szélsője, Jack Grealish nem aprózta el a dolgokat, és szinte józan pillanata sem volt azok után, hogy Pep Guardiola csapata felért a csúcsra. Azonban hiába a nagy boldogság, a most 30 éves játékos szénája innentől kezdve egyre rosszabbul állt, szépen-lassan kibulizta magát a Cityből, és ha tavaly nyáron nem dob neki mentőövet az Everton – a liverpooliak egy évre kölcsönvették kivásárlási opcióval –, végleg eltűnt volna a pályáról.

Jack Grealish kivirágzott az Evertonban, ám egy lábtörés minden álmát szertefoszlatta
Jack Grealish kivirágzott az Evertonban, ám egy lábtörés minden álmát szertefoszlatta       Fotó: News Images via ZUMA Press Wire/Richard Bierton

Grealish kivirágzott a Mersey partján, ám a balszerencse utolérte őt

Az Everton-hívek is igencsak tamáskodva fogadták a csak 100 millió fontos bulikirálynak becézett játékost, ám Grealish teljesen váratlanul megkomolyodott. A BBC cikke szerint nemhogy a bulikat felejtette el, de ismét teljes erőbedobással edzésbe állt, és David Moyes legnagyobb örömére a legszebb napjaira emlékeztetően játszott.

Jack Grealish statisztikája

2025/26-os idény

  • Everton: 22 meccs, 2 gól, 6 gólpassz

2024/25-ös idény

  • Manchester City: 32 meccs, 3 gól, 5 gólpassz

2023/24-es idény

  • Manchester City: 36 meccs, 3 gól, 3 gólpassz

2022/23-as idény

  • Manchester City: 50 meccs, 5 gól, 11 gólpassz

2021/22-es idény

  • Manchester City: 39 meccs, 6 gól, 4 gólpassz

2020/21-es idény

  • Aston Villa: 27 meccs, 7 gól, 12 gólpassz

A 30 éves középpályás a jelenleg is zajló idényben minden sorozatot figyelembe véve 22 alkalommal lépett pályára az Everton színeiben, többször is a csapata legjobbja volt, kétszer volt eredményes és hat gólpasszt adott. Grealish magatartásával már nem voltak problémák, és a pályán mutatott formája alapján felmerült, hogy visszahívhatják az angol válogatottba, és megküzdhet azért, hogy ott legyen a 2026-os világbajnokságon.

Aztán elérkezett január 18-a, és Grealish megsérült korábbi klubja, az Aston Villa elleni meccsen, amit az Everton 1-0-ra megnyert. Senki sem gondolta, hogy a játékos sérülése komoly – ugyanis végigjátszotta a találkozót –, ám meg kellett műteni a törött lábát, és az orvosok kimondták a végső verdiktet: Grealish számára nemcsak az idény ért véget, hanem a világbajnoki álmai is szertefoszlottak – írta a Marca.

Grealish a műtétjét követően a kórházi ágyon
Grealish a műtétjét követően a kórházi ágyon     Fotó: Instagram/grealish

– Nem akartam, hogy így érjen véget az idény, de ilyen a futball. Teljesen kikészültem lelkileg. Ugyanakkor a műtéten túl vagyok, most már kizárólag a felépülésre koncentrálok. A támogatás, amit az Evertontól kaptam, nagyon sokat jelent nekem. A stáb, a csapattársaim és különösen a szurkolók hihetetlenek, és imádom ezt a klubot képviselni. 

Végig támogatni fogom a srácokat, és mindent megteszek azért, hogy mielőbb visszatérhessek.

Biztosan tudom, hogy fittebben, erősebben térek vissza a pályára, és jobb leszek, mint korábban – osztotta meg gondolatait több mint 8,4 millió Instagram-követőjével Grealish a műtétet követően.

Aki képes volt 93 ezer eurót kifizetni 113 üveg pezsgőért

Grealish három Premier League-címet, egy Bajnokok Ligáját és egy FA-kupát nyert a Manchester Cityvel, miután 2021-ben az Aston Villától a Pep Guardioláékhoz igazolt az akkori brit rekordnak számító 100 millió fontért. Hogy nem futott be eddig a tehetségéhez méltó karriert, azt bulizós életmódjának köszönheti, annak, hogy nem tudott nemet mondani sok esetben az alkoholnak.

Nem bánok semmit, én már csak ilyen vagyok, amikor bulizom!

– vágta oda egyszer egy újságírónak, aki élsportolóhoz méltatlan életmódjáról kérdezte.

Jack Grealish nagyobb ivászatai

  • 2022: Jack Grealisht egy Las Vegas-i medencepartin kapták le nyolc barátjával, együtt négy üveg Rock Angel Rosét ittak, melynek egyenként 3567 euró az ára
  • 2023: a City BL-sikere után Manchesterben, Ibizán és Törökországban bulizott
  • 2023: Ibizán kínos fotók készültek róla, amikor az Amalfin nyaraló barátnője helyett Dollyval, a British Airways légiutas-kísérőjével múlatta az időt
  • 2024: újabb botrány Las Vegasban: 116 üveg pezsgő és 93 000 eurós számla
  • 2025: áprilisban a média rajtakapta, amint közel 6000 eurót költött a híres londoni West End Club és étterem Bagatelle nevű bárjában.

Grealish a 2023-as nagy ivászatra így emlékszik vissza:

– Megnyertük a triplát, és úgy éreztem, velem ez soha többé nem fog megtörténni. Szóval elmentem, élveztem, és nem voltam egyedül. Tudtam, hogy rengeteg film és fotó készül rólam. 

Sosem hazudnék nektek arról, hogy nem iszom és nem bulizom. Dehogynem, és én legalább őszinte vagyok.

Az álmomat élem, hogy a világ legjobb klubjában játszhatok – mondta a bulizós zseni.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelek444

Amikor szembejön a valóság

Bayer Zsolt avatarja

Cím a reinkarnálódott Szabad Nép, a 444 címlapjáról: „A Viktor mondta, hogy a kevésből nincs mit adni”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.