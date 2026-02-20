Végleg eldőlt, kihagyja a vb-t a 100 millió fontos bulizós zseni

Ki tudná feledni azokat a képkockákat, videókat, amikor a Manchester City 2023-es Bajnokok Ligája -győzelmét követően a csapat egyik játékosa még hetekkel később is ünnepelte a régóta hajszolt sikert? Az Égszínkékek zseniális szélsője, Jack Grealish nem aprózta el a dolgokat, és szinte józan pillanata sem volt azok után, hogy Pep Guardiola csapata felért a csúcsra. Azonban hiába a nagy boldogság, a most 30 éves játékos szénája innentől kezdve egyre rosszabbul állt, szépen-lassan kibulizta magát a Cityből, és ha tavaly nyáron nem dob neki mentőövet az Everton – a liverpooliak egy évre kölcsönvették kivásárlási opcióval –, végleg eltűnt volna a pályáról.

Jack Grealish kivirágzott az Evertonban, ám egy lábtörés minden álmát szertefoszlatta Fotó: News Images via ZUMA Press Wire/Richard Bierton

Grealish kivirágzott a Mersey partján, ám a balszerencse utolérte őt

Az Everton-hívek is igencsak tamáskodva fogadták a csak 100 millió fontos bulikirálynak becézett játékost, ám Grealish teljesen váratlanul megkomolyodott. A BBC cikke szerint nemhogy a bulikat felejtette el, de ismét teljes erőbedobással edzésbe állt, és David Moyes legnagyobb örömére a legszebb napjaira emlékeztetően játszott.

Jack Grealish statisztikája

2025/26-os idény

Everton: 22 meccs, 2 gól, 6 gólpassz

2024/25-ös idény

Manchester City: 32 meccs, 3 gól, 5 gólpassz

2023/24-es idény

Manchester City: 36 meccs, 3 gól, 3 gólpassz

2022/23-as idény

Manchester City: 50 meccs, 5 gól, 11 gólpassz

2021/22-es idény

Manchester City: 39 meccs, 6 gól, 4 gólpassz

2020/21-es idény

Aston Villa: 27 meccs, 7 gól, 12 gólpassz

A 30 éves középpályás a jelenleg is zajló idényben minden sorozatot figyelembe véve 22 alkalommal lépett pályára az Everton színeiben, többször is a csapata legjobbja volt, kétszer volt eredményes és hat gólpasszt adott. Grealish magatartásával már nem voltak problémák, és a pályán mutatott formája alapján felmerült, hogy visszahívhatják az angol válogatottba, és megküzdhet azért, hogy ott legyen a 2026-os világbajnokságon.

Aztán elérkezett január 18-a, és Grealish megsérült korábbi klubja, az Aston Villa elleni meccsen, amit az Everton 1-0-ra megnyert. Senki sem gondolta, hogy a játékos sérülése komoly – ugyanis végigjátszotta a találkozót –, ám meg kellett műteni a törött lábát, és az orvosok kimondták a végső verdiktet: Grealish számára nemcsak az idény ért véget, hanem a világbajnoki álmai is szertefoszlottak – írta a Marca.