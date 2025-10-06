Magában beszélt, a válogatottba követelik a szüleihez rohanó sztárt

  • Magyar Nemzet
Jack Grealish csattanós választ adott az őt az angol válogatottból kihagyó szövetségi kapitánynak. Az Everton kölcsönjátékosa győztes gólt szerzett a hosszú veretlenségi szériáját így elbukó Crystal Palace ellen 2-1-re megnyert angol bajnoki labdarúgó-mérkőzésen. A 30 éves szélső kivirágzott a liverpooliaknál, a Kékek szurkolóinak ajánlotta a sikert, gólja után a szüleihez rohant. A Manchester Citynél és az angol válogatottnál is mellőzött Jack Grealish megszakította az Everton rossz sorozatát, Thomas Tuchel mégsem oszt neki lapot.

P.Fülöp Gábor
2025. 10. 06. 10:21
Jack Grealish 07 June 2022, Bavaria, Munich: Soccer: Nations League A, Germany - England, Group Stage, Group 3, Matchday 2 at Allianz Arena, England's Harry Kane (r) celebrates the 1:1 with England's Jack Grealish.
Jack Grealish (balra) továbbra sem szerepel az angol válogatott keretében Fotó: CHRISTIAN CHARISIUS Forrás: DPA
Mint beszámoltunk róla, jókora felháborodást váltott ki, hogy Thomas Tuchel, Anglia szövetségi kapitánya ismét nem hívta meg Jude Bellinghamet, Phil Fodent és Jack Grealisht. Utóbbi, az Everton színeiben kiváló formának örvend, most győztes góllal bizonyított.

Jack Grealish
Jack Grealish örömében majdnem kifutott a stadionból. Fotó: MI NEWS/NurPhoto

Jack Grealish készült rá

Élvezi a bizalmat és él is vele a bulizást sem megvető angol focisztár. Jack Grealish hatodszor volt a kezdőcsapat tagja az Everton FC-ben, négy gólpassz után az első találatát is megszerezte. A 93. percben úgy blokkolt, hogy a felszabadításba belelépve a léc alá vágódott róla a labda, ezzel csapata 2-1-re legyőzte a minden sorozatot figyelembe véve 19 meccse veretlen Crystal Palace-t. A liverpooli Kékek négy nyeretlenül megvívott találkozó után tudtak győzni.

– Tudják, mi az őrület? Az elmúlt néhány meccsen, amiket itt játszottunk, döntetlenre végeztünk, és a 85. perctől folyton azt mondogattam magamnak: »Ugyan már, Jack, képzeld el, hogy most gólt szereznél«. Megtettem ezt az Aston Villa és a West Ham ellen is, és nem szereztem gólt, szóval ma megint ugyanezt mondtam, és végre gólt szereztem! 

Odaszaladtam, ahol anyám és apám voltak, ez jólesett. Ez a gól az összes evertonistának jár, akik ilyen szívesen láttak engem. Amióta idejöttem, mindig másképp érzem magam velük, nem csupán a stadionban, hanem csak a környéken is. Nincs jobb érzés az életben, mint szeretve érezni magad 

nyilatkozta meghatódva klubja honlapjának Jack Grealish.

Nem szívelik

Jack Grealish egyébként nem érezheti, hogy túlzottan szeretik. Legalábbis a Manchester Citynél és az angol válogatottnál sem kérnek belőle. 

Hiába volt tevékeny részese a története fénykorát élő, bajnoki címeket, Bajnokok Ligáját és klubvilágbajnokságot nyerő Citynek, s elhúzódó sérülése ellenére játszott 20 bajnokin a 2024/25-ös szezonban, Pep Guardiolánál kegyvesztetté vált. A katalán háromszor is megszégyenítette, időhúzó csereként küldte be 1,1 és három percre... 

A nyáron kölcsönbe került az Evertonhoz, s máris kilenc szereplésnél, 648 játékpercnél tart. A 40. válogatottsága viszont várat magára, s ha az elveihez makacsul ragaszkodó Thomas Tuchelen múlik, jó ideig nem is fog összejönni. Grealish legutóbb 2024 októberében játszott a Háromoroszlánosok mezében, gólt is szerzett a Finnországban aratott 3-1-es győzelem alkalmával a Nemzetek Ligájában. 

Wales és Lettország ellen biztosan nem számít rá a német szakember, válaszul megbélyegzésre célozva az Everton az X-fiókján „Grealish for England” felirattal tiltakozott.

