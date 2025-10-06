Magában beszélt, a válogatottba követelik a szüleihez rohanó sztárt

Mint beszámoltunk róla, jókora felháborodást váltott ki, hogy Thomas Tuchel, Anglia szövetségi kapitánya ismét nem hívta meg Jude Bellinghamet, Phil Fodent és Jack Grealisht. Utóbbi, az Everton színeiben kiváló formának örvend, most győztes góllal bizonyított.

Jack Grealish örömében majdnem kifutott a stadionból. Fotó: MI NEWS/NurPhoto

Jack Grealish készült rá

Élvezi a bizalmat és él is vele a bulizást sem megvető angol focisztár. Jack Grealish hatodszor volt a kezdőcsapat tagja az Everton FC-ben, négy gólpassz után az első találatát is megszerezte. A 93. percben úgy blokkolt, hogy a felszabadításba belelépve a léc alá vágódott róla a labda, ezzel csapata 2-1-re legyőzte a minden sorozatot figyelembe véve 19 meccse veretlen Crystal Palace-t. A liverpooli Kékek négy nyeretlenül megvívott találkozó után tudtak győzni.

– Tudják, mi az őrület? Az elmúlt néhány meccsen, amiket itt játszottunk, döntetlenre végeztünk, és a 85. perctől folyton azt mondogattam magamnak: »Ugyan már, Jack, képzeld el, hogy most gólt szereznél«. Megtettem ezt az Aston Villa és a West Ham ellen is, és nem szereztem gólt, szóval ma megint ugyanezt mondtam, és végre gólt szereztem!

Odaszaladtam, ahol anyám és apám voltak, ez jólesett. Ez a gól az összes evertonistának jár, akik ilyen szívesen láttak engem. Amióta idejöttem, mindig másképp érzem magam velük, nem csupán a stadionban, hanem csak a környéken is. Nincs jobb érzés az életben, mint szeretve érezni magad

– nyilatkozta meghatódva klubja honlapjának Jack Grealish.

"IT'S IN! It's Jack Grealish! And this stadium ERUPTS!" 🔉#EVECRY highlights are out now. ▶️ — Everton (@Everton) October 5, 2025

Nem szívelik

Jack Grealish egyébként nem érezheti, hogy túlzottan szeretik. Legalábbis a Manchester Citynél és az angol válogatottnál sem kérnek belőle.

Hiába volt tevékeny részese a története fénykorát élő, bajnoki címeket, Bajnokok Ligáját és klubvilágbajnokságot nyerő Citynek, s elhúzódó sérülése ellenére játszott 20 bajnokin a 2024/25-ös szezonban, Pep Guardiolánál kegyvesztetté vált. A katalán háromszor is megszégyenítette, időhúzó csereként küldte be 1,1 és három percre...

A nyáron kölcsönbe került az Evertonhoz, s máris kilenc szereplésnél, 648 játékpercnél tart. A 40. válogatottsága viszont várat magára, s ha az elveihez makacsul ragaszkodó Thomas Tuchelen múlik, jó ideig nem is fog összejönni. Grealish legutóbb 2024 októberében játszott a Háromoroszlánosok mezében, gólt is szerzett a Finnországban aratott 3-1-es győzelem alkalmával a Nemzetek Ligájában.