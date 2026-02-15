Tönkretette Liu Shaoang olimpiai éremesélyét, de Angliában hősként ünneplik

Liu Shaoang saját bevallása szerint érmet szerezhetett volna a rövid pályás gyorskorcsolyázók 1500 méteres döntőjében a téli olimpián, ha a brit Niall Treacy nem sodorja el őt és kínai csapattársát, Szun Longot. Treacy szabálytalansága miatt Liu Shaoang és a másik kínai is a falnak csapódott, amivel szertefoszlott az éremesély: a magyar színekben téli olimpiai bajnok sportoló hetedik lett.

A pillanat, amikor a brit Niall Treacy tönkreteszi Liu Shaoang éremesélyét a téli olimpián (Fotó: Paul Kitagaki Jr.)

Szun Long járt rosszabbul, akinek a kínai média szerint vérzett a lába, a helyszínen több öltéssel kellett összevarrni a sebét. De Liu Shaoang sem lehetett boldog, így nyilatkozott a verseny után: – Az angol versenyző kiugrott elém. Ki is zárták, de ez nekem már nem ér semmit. A döntő előtt az arany is a szemem előtt lebegett, az érem pedig abszolút benne volt.

Angliában a volt Liu-barátnő is megszólalt: Büszke vagyok rád!

Liu Shaoang és a kínaiak érthető okból lehetnek bosszúsak a brit Niall Treacy szabálytalansága miatt, de közben Angliában hősként ünneplik a brit gyorskorcsolyázót. A BBC azt írja, hogy „Megszakad a szív Niall Treacyért”, a patinás lap szerint bravúros érem úszott el az angol sportolónak az ütközés miatt.

A Daily Mail megjegyzi, hogy ő lehetett volna az angolok első olimpiai érmese gyorskorcsolyában Nicky Gooch 1994-es 500 méteres bronzérme óta. A lap szerint „az angol sztárt kizárták, miután karnyújtásnyira volt a valószerűtlen éremtől”. A Liu Shaoanggal és Szun Longgal való ütközését balesetnek nevezik, aztán megjegyzik, hogy a videobíró Treacyt hibáztatta, de ennek ellenére „remekül helytállt”.

Megszólalt Elise Christie is, a britek háromszoros világbajnok korábbi gyorskorcsolyázója, aki egy időben a mostani olimpiáról lemaradó másik Liu testvér, Liu Shaolin Sándor barátnője volt:

Micsoda bajnok! Büszke vagyok rád, kölyök!

– ezt írta ki Christie az Instagram-oldalán 24 óráig látható posztban Niall Treacynek üzenve.

Liu Shaoang balszerencsés, de most jöhetnek elő a szép magyar emlékei

Liu Shaoang nagyon balszerencsés a téli olimpián, ahol egymás után marad le az érmekről. Korábban a kínai vegyes váltóval negyedik, 1000 méteren pedig a B döntő megnyerésével hatodik lett, de akárcsak most 1500-on, azokon a versenyeken sem rajta múlt a jobb helyezés. A váltóban két csapattársa is hibázott, 1000-en pedig az elődöntőben éppen előtte buktak, így kiesett a ritmusból, ezért is nem jutott döntőbe.