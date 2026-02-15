Liu Shao­angrövidpályás gyorskorcsolyatéli olimpia 2026

Tönkretette Liu Shaoang olimpiai éremesélyét, de Angliában hősként ünneplik

Nem alakul jól Liu Shaoangnak a milánói–cortinai téli olimpia. A korábbi magyar olimpiai bajnok rövid pályás gyorskorcsolyázó kínai színekben önhibáján kívül marad le az érmekről egymás után. Szombaton az 1500 méter döntőjében Liu Shaoang esélyét a brit Niall Treacy tette tönkre, akit Angliában mégis hősként ünnepelnek. Megszólalt a Liuékhoz korábban közel álló világbajnok klasszis, Elise Christie is.

2026. 02. 15.
Liu Shaoang bosszús lehet, miután a brit versenyző tönkretette az éremesélyét a téli olimpián Fotó: Xue Yuge Xinhua / eyevine
Liu Shaoang saját bevallása szerint érmet szerezhetett volna a rövid pályás gyorskorcsolyázók 1500 méteres döntőjében a téli olimpián, ha a brit Niall Treacy nem sodorja el őt és kínai csapattársát, Szun Longot. Treacy szabálytalansága miatt Liu Shaoang és a másik kínai is a falnak csapódott, amivel szertefoszlott az éremesély: a magyar színekben téli olimpiai bajnok sportoló hetedik lett.

A pillanat, amikor a brit Niall Treacy tönkreteszi Liu Shaoang éremesélyét a téli olimpián
A pillanat, amikor a brit Niall Treacy tönkreteszi Liu Shaoang éremesélyét a téli olimpián (Fotó: Paul Kitagaki Jr.)

Szun Long járt rosszabbul, akinek a kínai média szerint vérzett a lába, a helyszínen több öltéssel kellett összevarrni a sebét. De Liu Shaoang sem lehetett boldog, így nyilatkozott a verseny után: – Az angol versenyző kiugrott elém. Ki is zárták, de ez nekem már nem ér semmit. A döntő előtt az arany is a szemem előtt lebegett, az érem pedig abszolút benne volt.

Angliában a volt Liu-barátnő is megszólalt: Büszke vagyok rád!

Liu Shaoang és a kínaiak érthető okból lehetnek bosszúsak a brit Niall Treacy szabálytalansága miatt, de közben Angliában hősként ünneplik a brit gyorskorcsolyázót. A BBC azt írja, hogy „Megszakad a szív Niall Treacyért”, a patinás lap szerint bravúros érem úszott el az angol sportolónak az ütközés miatt.

A Daily Mail megjegyzi, hogy ő lehetett volna az angolok első olimpiai érmese gyorskorcsolyában Nicky Gooch 1994-es 500 méteres bronzérme óta. A lap szerint „az angol sztárt kizárták, miután karnyújtásnyira volt a valószerűtlen éremtől”. A Liu Shaoanggal és Szun Longgal való ütközését balesetnek nevezik, aztán megjegyzik, hogy a videobíró Treacyt hibáztatta, de ennek ellenére „remekül helytállt”.

Megszólalt Elise Christie is, a britek háromszoros világbajnok korábbi gyorskorcsolyázója, aki egy időben a mostani olimpiáról lemaradó másik Liu testvér, Liu Shaolin Sándor barátnője volt:

Micsoda bajnok! Büszke vagyok rád, kölyök!

– ezt írta ki Christie az Instagram-oldalán 24 óráig látható posztban Niall Treacynek üzenve.

Liu Shaoang balszerencsés, de most jöhetnek elő a szép magyar emlékei

Liu Shaoang nagyon balszerencsés a téli olimpián, ahol egymás után marad le az érmekről. Korábban a kínai vegyes váltóval negyedik, 1000 méteren pedig a B döntő megnyerésével hatodik lett, de akárcsak most 1500-on, azokon a versenyeken sem rajta múlt a jobb helyezés. A váltóban két csapattársa is hibázott, 1000-en pedig az elődöntőben éppen előtte buktak, így kiesett a ritmusból, ezért is nem jutott döntőbe.

Még mindig van két esélye az éremszerzésre Liu Shaoangnak, aki hétfőn 500 méteren és az 5000 méteres férfi váltóban folytatja a szereplését. Korábban ebben a két számban volt olimpiai bajnok magyar színekben: 2018-ban a magyar váltóval, 2022-ben pedig egyéniben 500-on.

 

