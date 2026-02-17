Rendkívüli

Békemenet lesz március 15-én

Premier League

A Liverpool egykori tinicsillaga börtönbe kerülhet

Az angol labdarúgás korábbi nagy ígéretének lejtmenete tovább folytatódik. A Liverpool és a Bournemouth egykori játékosát, Jordon Ibét az angol hatóságok letartóztatták, a bolgár Lokomotív Szófia harmincéves szélsőjét testi sértéssel vádolják.

Magyar Nemzet
2026. 02. 17. 10:20
A Liverpool korábbi játékosát Jordon Ibét letartóztatták testi sértés miatt
Az angol foci egyik be nem váltott ígéretének számító Jordon Ibét a múlt hónapban a lutoni repülőtéren tartóztatták le a hatóságok. A Liverpool korábbi szélsőjét testi sértéssel vádolják egy olyan személlyel szemben, akinek nemét még nem hozták nyilvánosságra.

A Liverpool korábbi edzője, Jürgen Klopp is adott tanácsokat az angol focitehetségének a bajnoki meccseken
A Liverpool korábbi edzője, Jürgen Klopp is adott tanácsokat az angol foci tehetségének a bajnoki meccseken (Fotó: PAUL GREENWOOD / BACKPAGE IMAGES Ltd)

A Liverpool egykori játékosát a reptéren fülelték le

Jordon Ibe pályafutása ígéretesen indult a 2010-es években, de később a játékos mondhatni igazi „futballnomádá” vált: Ibe öt év alatt hét klubnál is megfordult az angol másod- és harmadosztályú csapatokon kívül Törökországban és Bulgáriában is játszott. Ibe 2012-ben csatlakozott a Liverpoolhoz, ahol 58 alkalommal lépett pályára. Ezt követően kölcsönben megfordult a Derby Countynál és a Birmingham Citynél is, majd végül az AFC Bournemouthhoz szerződött. 

Sokatmondó adat, hogy a Liverpool egykori üdvöskéje az elmúlt hat szezonban mindössze huszonhárom alkalommal lépett pályára és mindössze két gólt szerzett. 

Pedig a Bournemouth, Kerkez Milos korábbi egyesülete, korábban tizennyolcmillió euróét sem sajnált a tehetséges szélsőért, aki múlt év végén ismét bajba keveredett. Az incidens 2025. december 14-re nyúlik vissza, amikor a bolgár Lokomotiv Szófia játékosa állítólag bántalmazott valakit.

 A harmincéves labdarúgót testi sértéssel vádolják, bár a sértett nevét és nemét még nem hozták nyilvánosságra. 

Az angol rendőrség hivatalos jelentések mellett tanúkat is kihallgat az ügyben, bár eddig a pontos részleteket nem osztották meg a nyilvánossággal. A Liverpool korábbi reménységét január 30-án letartóztatták, de később óvadék ellenében szabadlábra helyezték, és március 6-án kell megjelennie a Croydon-i kerületi bíróságon.

 

