A kupavarázslat vége: kiesett a csodacsapat Angliában

Az angol kupa legnagyobb szenzációját írta egy körrel korábban a Macclesfield csapata azzal, hogy ötödosztályú klubként bejutottak a legjobb 32 közé. Nem akármilyen skalpot szereztek, mert a 2024-25-ös kiírás győztesét, azaz a címvédő Crystal Palace együttesét búcsúztatták. A nyolcaddöntőbe jutásért egy újabb Premier League-ben szereplő ellenfelet, a Brentfordot kapták, de a sorsolás annyiban nekik kedvezett, hogy ismét hazai pályán játszhattak.

A Macclesfield szurkolói a meccs előtt / Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Macclesfield sztorija véget ért

Nos, a kiscsapat ezen az összecsapáson is nagyon jól tartotta magát. A szünetben 0-0 volt az állás, sőt, a 70. percben is.

Ám ekkor egy végzetes hiba megpecsételte sorsukat, ugyanis Sam Heathcote öngóljával a Premier League-ben jelenleg 7. helyen álló Brentford szerezte meg a vezetést.

Innentől kezdve pedig tudni lehetett, hogy a sokkal rutinosabb együttes meg tudja nyerni ezt a meccset. Ez így is történt, így a Brentford jutott a legjobb 16 közé.

Megtörtént a sorsolás is

A Premier League-ben sereghajtó Wolverhampton Wanderers lesz a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool ellenfele az angol labdarúgó FA Kupa nyolcaddöntőjében.

A hétfői sorsolás alapján a Vörösök idegenben lépnek majd pályára a március 7-8-i hétvégén.

A legjobb 16 között Newcastle United-Manchester City párharcra is sor kerül, a bajnokságban éllovas Arsenal pedig a harmadosztályú Mansfield Town vendége lesz. A klubvilágbajnok Chelsea a második ligás Wrexham otthonában harcolhatja ki a negyeddöntőbe jutást. A Liverpool az előző fordulóban, szombaton - többek között Szoboszlai góljával és Kerkez gólpasszával - 3-0-ra nyert a vendég Brighton ellen.