Marozsán FábiánFucsovics MártonteniszJannik SinnerCarlos Alcaraz

Marozsán Fábián váratlanul sima sikere Dohában, ahol bombaerős a mezőny

Mindkét magyar játékos, Fucsovics Márton és Marozsán Fábián is bejutott a dohai kemény pályás ATP 500-as tenisztorna második fordulójába. Fucsovics a papírformát érvényesítette a libanoni Hady Habib ellen (6:3, 6:3), Marozsán Fábián viszont a nála magasabban rangsorolt Ugo Humbert ellen aratott váratlanul egyértelmű sikert (6:3, 6:1). A világ két legjobb játékosa, Carlos Alcaraz és Jannik Sinner is a bombaerős dohai mezőnyben.

Magyar Nemzet
2026. 02. 17. 18:00
Marozsán Fábián simán nyert Ugo Humbert ellen a dohai tenisztornán Fotó: AFP/Paul Crock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Carlos Alcaraz és Jannik Sinner is ezen a héten játszik először az Australian Open óta, amelyen előbbi trófeát nyert, az olasz viszont nagy csatában elveszítette a Novak Djokovics elleni elődöntőt. Dohában Alcaraz és Sinner mellett ott van a mezőnyben Fucsovics Márton és Marozsán Fábián is, s mindkét magyar teniszező megnyerte az első fordulós meccsét. Kettejük közül Marozsán volt az, akinek a győzelme kellemes meglepetést jelentett.

Marozsán Fábián mellett Fucsovics Márton is bejutott a dohai tenisztorna második fordulójába, akárcsak Jannik Sinner, Carlos Alcaraz is a mezőnyben
Marozsán Fábián mellett Fucsovics Márton is bejutott a dohai tenisztorna második fordulójába, akárcsak Jannik Sinner, Carlos Alcaraz is a mezőnyben. Fotó: AFP/Izhar Khan

Fucsovics Rotterdam után Dohában is szabad kártyás ellenfelet az első fordulóban, s a libanoni Hady Habib ellen összejött a siker (6:3, 6:3). A magyar játékos a második fordulóban a hetedik kiemelt orosz Karen Hacsanov ellen lép pályára.

 

Fucsovics után Marozsán is nyert

Fucsovics után Marozsán Fábián is pályára lépett, ellenfele a nála tizenkét hellyel magasabban rangsorolt (48., illetve 36.) balkezes francia, Ugo Humbert volt. Marozsán az első két meccsét elveszítette Humbert ellen, aztán tavaly egyszer legyőzte, s most újra összejött a siker, ráadásul egészen simán, 6:3, 6:1 lett az eredmény, kevesebb mint egy óra alatt.

Marozsán is orosz ellenféllel folytathatja Dohában, ha az ötödik kiemelt Andrej Rubljov érvényesíti a papírformát Jesper de Jong ellen.

 

Alcaraz és Sinner is a dohai mezőnyben

A világ jelenlegi két legjobb teniszezője, Carlos Alcaraz és Jannik Sinner is indul a dohai tornán, mindkettejüknek ez a második idei versenye az Australian Open után. Sinner a cseh Tomás Machác ellen nyert az első fordulóban (6:1, 6:4), Alcaraz a francia Arthur Rinderknech ellen kezd.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekRadnai Márki

Juj de izgi!

Bayer Zsolt avatarja

Hogy biztos-e? Egészen biztos, hogy biztos!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.