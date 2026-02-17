Marozsán Fábián váratlanul sima sikere Dohában, ahol bombaerős a mezőny

Carlos Alcaraz és Jannik Sinner is ezen a héten játszik először az Australian Open óta, amelyen előbbi trófeát nyert, az olasz viszont nagy csatában elveszítette a Novak Djokovics elleni elődöntőt. Dohában Alcaraz és Sinner mellett ott van a mezőnyben Fucsovics Márton és Marozsán Fábián is, s mindkét magyar teniszező megnyerte az első fordulós meccsét. Kettejük közül Marozsán volt az, akinek a győzelme kellemes meglepetést jelentett.

Marozsán Fábián mellett Fucsovics Márton is bejutott a dohai tenisztorna második fordulójába, akárcsak Jannik Sinner, Carlos Alcaraz is a mezőnyben. Fotó: AFP/Izhar Khan

Fucsovics Rotterdam után Dohában is szabad kártyás ellenfelet az első fordulóban, s a libanoni Hady Habib ellen összejött a siker (6:3, 6:3). A magyar játékos a második fordulóban a hetedik kiemelt orosz Karen Hacsanov ellen lép pályára.

Fucsovics után Marozsán is nyert

Fucsovics után Marozsán Fábián is pályára lépett, ellenfele a nála tizenkét hellyel magasabban rangsorolt (48., illetve 36.) balkezes francia, Ugo Humbert volt. Marozsán az első két meccsét elveszítette Humbert ellen, aztán tavaly egyszer legyőzte, s most újra összejött a siker, ráadásul egészen simán, 6:3, 6:1 lett az eredmény, kevesebb mint egy óra alatt.

Marching on 💪



Fabian Marozsan defeats Ugo Humbert 6-3 6-1 to advance to the Round of 16 at the #QatarExxonMobilOpen pic.twitter.com/5M8eU6v0dL — Tennis TV (@TennisTV) February 17, 2026

Marozsán is orosz ellenféllel folytathatja Dohában, ha az ötödik kiemelt Andrej Rubljov érvényesíti a papírformát Jesper de Jong ellen.

Alcaraz és Sinner is a dohai mezőnyben

A világ jelenlegi két legjobb teniszezője, Carlos Alcaraz és Jannik Sinner is indul a dohai tornán, mindkettejüknek ez a második idei versenye az Australian Open után. Sinner a cseh Tomás Machác ellen nyert az első fordulóban (6:1, 6:4), Alcaraz a francia Arthur Rinderknech ellen kezd.