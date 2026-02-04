A profi boksz „pénzeszsákja” 340 millió dolláros pert indított egykori megmentői ellen

Az amerikai szupersztár, akit anyagiassága miatt mindenki Money Boynak, vagy csak egyszerűen Moneynak becéz, úgy érezhette, hogy ismételten a címlapokon kell szerepelnie, amit már nem biztosít számára az, hogy a tavasszal bemutatómeccset vív a nehézsúly egykori fenegyereke, Mike Tyson (50-7, 44 KO) ellen, illetve minden esély megvan arra, hogy a profi boksz történetének egyik legnagyobb bevételét hozó, Manny Pacquiao (62-8-3, 39 KO) elleni ringháborúnak megrendezzék a visszavágóját. Floyd Mayweather (50-0, 27 KO) ugyanis úgy döntött, nem kevesebb, mint 340 millió dolláros pert indít az ellen a Showtime Sports ellen, amely 2013 és 2017 között a mérkőzéseinek a televíziós jogaival rendelkezett. A Ring Magazin megírta, hogy a 49 éves amerikai állítása szerint a Showtime akkori vezetője, Stephen Espinoza és korábbi, megmentőjeként aposztrofált tanácsadója, Al Haymon karrierjének jelentős bevételét, a fentebb nevezett összeget elsikkasztotta. A per érdekessége, hogy a vád ellenére Haymon nem szerepel az alperesek listáján.

Floyd Mayweather szinte minden bevételi rekordot megdöntött a Manny Pacquiao ellen vívott összecsapásával Fotó: BACKPAGE IMAGES / BACKPAGE IMAGES Ltd

Floyd Mayweather a ringben megdöntötte Rocky Marciano rekordját

A profi boksz legendája 2017 óta, amikor is megdöntötte Rocky Marciano (49-0, 43 KO) rekordját, az ötvenedik győzelmét követően egyszerűen visszavonult, és 8 éve már csak különböző bemutatókon lép ringbe, igaz, azóta sem tudta senki sem legyőzni.

Öt súlycsoportban volt világbajnok az amerikai legenda

nagypehelysúly

könnyűsúly

kisváltósúly

váltósúly

nagyváltósúly

Az amatőrök között – ahol a mérlege 84 győzelem és 8 vereség volt – éktelen nagy csalással megverették az 1996-os, atlantai olimpia elődöntőjében. Még a ringbíró, az egyiptomi Hamad Hafaz Suman is Mayweather kezét emelte fel az eredményhirdetésnél, ám szóltak neki, hogy 10-9-es pontozással a ronggyá vert bolgár Szerafim Todorov a győztes. Az amerikaiak hevesen tiltakoztak, és azóta is áll a gyanú, hogy a nemzetközi szövetség fegyelmi bizottságának bolgár ura, Emil Jecsev intézte el, hogy honfitársai közül hárman is olimpiai döntősök legyenek.