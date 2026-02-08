Botlott az éllovas Honvéd, fontos rangadót nyert a Vasas az NB II-ben

A fordulót megelőzően öt pont volt az NB II listavezető Honvéd előnye az üldözők, azaz Vasas és Kecskemét előtt, akik éppen egymás ellen játszottak. A Budafok és a Soroksár volt az a két együttes, amely kiesőhelyről várta a hétvégi a találkozóját. A hat vasárnapi mérkőzést megelőzően két meccset játszottak szombaton: 1-1-re végzett a BVSC-Zugló és a Csákvár, valamint 1-0-ra nyert a Videoton az Ajka ellen.

Botlott a Budapest Honvéd, három pontra csökkent az NB II éllovasának előnye (Forrás: Budapest Honvéd)

Botlott az éllovas Budapest Honvéd

Ujváry révén már a 8. percben előnybe került a listavezető, gondolhatták sokan, hogy ezzel érvényesül a papírforma, azonban nem így történt. A folytatás már sokkal inkább kiegyenlített játékot hozott, a Budafok nemegyszer volt veszélyes a Honvéd kapujára.

A fordulást követően az 50. percben egyenlítettek a hazaiak egy nagyon szép szabadrúgás-variáció révén, Varga volt a gólszerző. A Honvéd ezután többször is közel is járt a vezetés újbóli megszerzéséhez, azonban Hársfalvi remekelt a budafoki kapuban. A hazai hálóőr Szabó fejesét a kapufára tolta, Medgyes tizenegyesét kivédte. A hosszabbítás elején Kálnoki-Kis a budafoki kapu torkából mentett egy hatalmasat, így kihúzta a Budafok, maradt az 1-1.

A Budapest Honvéd előnye három pontra csökkent az élen, mivel a Vasas nyerni tudott.

Fontos rangadót nyert a Vasas

A labdarúgó NB II 17. fordulójának rangadóját egyértelműen a második helyen álló Vasas és a harmadik helyezett Kecskemét vívta. Rémálomszerűen alakult a mérkőzés első félórája Ferenczi István csapata számára (Erős Gábor eltiltás miatt nem ülhetett a Vasas kispadján): a hazaiak előbb Pethő Bencét, majd Sztojka Dominikot vesztették el sérülés miatt. Majd ezután jött a vezető találat, a 31. percben Molnár lőtt gólt.

A második játékrészben nem történt sok minden, a 87. percben dőlt el végleg a három pont sorsa: a csereként beállt Barkóczi lőtt egy szép gólt, amivel beállította a 2-0-s végeredményt.

Kimondhatjuk, hogy a forduló nyertese lett a Vasas, ugyanis a sikere mellett két közvetlen riválisa, a Honvéd és a KTE is botlott.

Pontosztozkodás a dél-alföldi derbin, dobogón a Mezőkövesd

Szeged-Csanád Grosics Akadémia fölényben futballozott, mégsem tudott nyerni a Békéscsaba elleni dél-alföldi derbin. A szegedi helyzetekkel tarkított, gólnélküli első félidőt követően a második játékrész elején gyors gólváltás történt. A 47. percben a Szeged került előnybe, majd nyolc perccel később egyenlített a Békéscsaba. Több gól nem született, 1-1 lett a derbi vége.