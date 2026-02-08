NB IISzegedHonvédKTEVasas

Botlott az éllovas Honvéd, fontos rangadót nyert a Vasas az NB II-ben

A labdarúgó NB II. 17. fordulójának vasárnapi játéknapján játszották a Vasas–Kecskemét rangadót, pályán volt az éllovas Budapest Honvéd, valamint dél-alföldi derbit is rendeztek. A kispestiek nem tudtak felülkerekedni az utolsó előtti Budafokon, pontokat hullajtottak (1-1), az angyalföldiek 2-0-ra gyűrték le a KTE-t, a Szeged és a Békéscsaba pedig nem bírt egymással, 1-1-gyel zárult a derbi. Mutatjuk, mi történt az NB II-ben.

Tóth Norbert
2026. 02. 08. 17:56
Sűrűsödött az NB II élmezőnye.
Fontos győzelmet aratott, feljutó helyen a Vasas az NB II-ben. (Fotó: Somogyi Dániel/Vasas FC)
A fordulót megelőzően öt pont volt az NB II listavezető Honvéd előnye az üldözők, azaz Vasas és Kecskemét előtt, akik éppen egymás ellen játszottak. A Budafok és a Soroksár volt az a két együttes, amely kiesőhelyről várta a hétvégi a találkozóját. A hat vasárnapi mérkőzést megelőzően két meccset játszottak szombaton: 1-1-re végzett a BVSC-Zugló és a Csákvár, valamint 1-0-ra nyert a Videoton az Ajka ellen.

Botlott a Budapest Honvéd, három pontra csökkent az NB II éllovasának előnye (Forrás: Budapest Honvéd)

Botlott az éllovas Budapest Honvéd

Ujváry révén már a 8. percben előnybe került a listavezető, gondolhatták sokan, hogy ezzel érvényesül a papírforma, azonban nem így történt. A folytatás már sokkal inkább kiegyenlített játékot hozott, a Budafok nemegyszer volt veszélyes a Honvéd kapujára.

A fordulást követően az 50. percben egyenlítettek a hazaiak egy nagyon szép szabadrúgás-variáció révén, Varga volt a gólszerző. A Honvéd ezután többször is közel is járt a vezetés újbóli megszerzéséhez, azonban Hársfalvi remekelt a budafoki kapuban. A hazai hálóőr Szabó fejesét a kapufára tolta, Medgyes tizenegyesét kivédte. A hosszabbítás elején Kálnoki-Kis a budafoki kapu torkából mentett egy hatalmasat, így kihúzta a Budafok, maradt az 1-1.

A Budapest Honvéd előnye három pontra csökkent az élen, mivel a Vasas nyerni tudott.

Fontos rangadót nyert a Vasas

A labdarúgó NB II 17. fordulójának rangadóját egyértelműen a második helyen álló Vasas és a harmadik helyezett Kecskemét vívta. Rémálomszerűen alakult a mérkőzés első félórája Ferenczi István csapata számára (Erős Gábor eltiltás miatt nem ülhetett a Vasas kispadján): a hazaiak előbb Pethő Bencét, majd Sztojka Dominikot vesztették el sérülés miatt. Majd ezután jött a vezető találat, a 31. percben Molnár lőtt gólt.

A második játékrészben nem történt sok minden, a 87. percben dőlt el végleg a három pont sorsa: a csereként beállt Barkóczi lőtt egy szép gólt, amivel beállította a 2-0-s végeredményt.

Kimondhatjuk, hogy a forduló nyertese lett a Vasas, ugyanis a sikere mellett két közvetlen riválisa, a Honvéd és a KTE is botlott.

Pontosztozkodás a dél-alföldi derbin, dobogón a Mezőkövesd

Szeged-Csanád Grosics Akadémia fölényben futballozott, mégsem tudott nyerni a Békéscsaba elleni dél-alföldi derbin. A szegedi helyzetekkel tarkított, gólnélküli első félidőt követően a második játékrész elején gyors gólváltás történt. A 47. percben a Szeged került előnybe, majd nyolc perccel később egyenlített a Békéscsaba. Több gól nem született, 1-1 lett a derbi vége.

A BVSC-Zugló–Csákvár és Kozármisleny–Szentlőrinc mérkőzés is döntetlennel zárult: előbbi találkozó vége 1-1 lett, utóbbi 0-0-val zárult. A nehéz helyzetben lévő Videoton hazai pályán gyűjtötte be a három pontot, a fehérváriak 1-0-ra nyertek az Ajka ellen. A Mezőkövesd újabb sikert aratott, ezúttal a Tiszakécske ellen 1-0-ra, és így a harmadik helyre lépett fel a tabellán.

A forduló utolsó mérkőzésén a Karcag egy pontot szerzett a sereghajtó Soroksár otthonában (1-1), úgy hogy a vendég együttes csaknem a teljes mérkőzést emberhátrányban játszotta.

Labdarúgó NB II, 17.forduló

  • BVSC-Zugló–Aqvital FC Csákvár 1–1
  • Videoton FC Fehérvár–FC Ajka 1–0
  • HR-Rent Kozármisleny–Szentlőrinc 0–0
  • Budafoki MTE–Budapest Honvéd FC 1–1 (Varga B. 50., illetve Ujváry 8.) (Kihagyott 11-es: Medgyes Z. 55. – Honvéd) 
  • Mezőkövesd Zsóry FC–Tiszakécskei LC 1–0
  • Vasas FC–Kecskeméti TE 2–0 (Molnár Cs. 31., Barkóczi 87.)
  • Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Békéscsaba 1912 Előre 1-1 (Novák 47. illetve Borsos 55.)
  • Soroksár SC–Karcagi SC 1-1

Csató Sándor és Germán Tamás értékelése a dél-alföldi rangadót követően:

