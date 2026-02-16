A kupadöntőtől a mesternégyesig: a hányatott sorsú, már-már elfeledett magyar tehetség

A Videoton történetében legutóbb Zoran Kuntincs szerzett négy gólt egy mérkőzésen – 31 évvel ezelőtt. Németh Dániel most pontosan ugyanezt tette a Csákvár otthonában, ahol a Videoton 5-1-re nyert az NB II 18. fordulójában. Nem bombagólok voltak, hanem csatárgólok. Jó helyezkedés, jó ütem, higgadt befejezés. A négy gól mégis négy gól. Egy támadó önbizalmának, reputációjának, öltözőn belüli státuszának is hatalmas lökés.

Németh Dániel büszkén mutatja a Csákvár-Videoton mérkőzés után: ez bizony négy gól Fotó: Videoton FC

Nagyon boldog vagyok magam miatt és a csapat miatt is. Remélem, még sokszor lesz ilyen a pályafutásomban. A mesternégyes plusz lökést ad, hogy a tavasszal ugyanígy kell folytatnom

– összegzett boldogan Németh Dániel a Videoton honlapjának nyilatkozva.

Elfeledett tehetség, aki eldöntötte a Magyar Kupa döntőjét

Németh Dániel egyszer már kivívta az orszgos figyelmet. A 2023-as Magyar Kupa-döntőn a ZTE játékosaként, csereként beállva a hosszabbítás 117. percében szerzett gólt a Budafok ellen, amellyel gyakorlatilag eldöntötte a trófea sorsát. A Zalaegerszeg végül 2-0-ra nyert a Puskás Arénában, és története első kupagyőzelmét ünnepelhette.

– Amikor meghallottam, hogy csere vagyok, tudtam, hogy nem szabad búsulnom, hanem nekem kell eldöntenem, ha beszállok. Szerencsére sikerült is – bökte ki akkor Németh Dániel boldogan.

A mondat akkor egy tudatos, mentálisan erős fiatal játékosra utalt. Aki nem sértődik meg, hanem tettekkel válaszol. Akinek fényes jövőt jósoltak. Hiszen kupadöntőt eldönteni 19-20 évesen nem hétköznapi dolog.

A csillogás helyett mégis szürke évek következtek.

Hetvenegy meccs, hét gól – mégis tovább kellett állni

A folytatás azonban nem lett egyenes ívű történet. A ZTE színeiben összesen 71 bajnokin lépett pályára és hét gólt szerzett – jelen volt, számoltak vele, de ritkán építettek rá stabilan. Kölcsönben megfordult Lendván, majd Mosonmagyaróváron is. A szerepe hol erősödött, hol halványult.

Zalaegerszegen végül lemondtak róla. 2025 nyarán az NB II-be, a Videotonhoz került. Egy 22 éves, korábbi kupahős számára ez egyszerre jelenthetett visszalépést és újrakezdést.

Németh Dániel új esélyese a Videotonban

Fehérváron sem indult be azonnal a történet. A gólok sokáig elmaradtak, a játéka sem volt mindig meggyőző. A csatár posztja könyörtelen: ha nincs gól, nincs türelem.