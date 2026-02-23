Nem hibázhat az örökrangadón a sorsdöntő EL-meccsre készülő Ferencváros

Az MTK 25 pontos, ezzel kilencedik, míg a Ferencváros 40 ponttal a második volt a Fizz Liga tabelláján huszonkét fordulót követően. A zöld-fehérek két vereséggel a hátuk mögött érkeznek az örökrangadóra: Robbie Keane együttes miután kikapott Zalaegerszegen, a Ludogorec Razgard elleni Európa-liga-rájátszás idegenbeli odavágóját is elveszítette. Az MTK Budapest már négy tétmérkőzés óta nyeretlen: két vereség, illetve egy döntetlen az NB I-ben, valamint búcsú a Magyar Kupától.

Tavaly novemberben az FTC 4-1-es sikerét hozta az örökrangadó. (Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség)

Robbie Keane elárulta, biztosan lesznek változtatások

Ahogy az FTC honlapjának beszámolójából kiderül, a zöld-fehérek vasárnap is edzettek a hétfői bajnokit megelőzően.

– Fel kellett készülnünk erre az időszakra, hiszen a hétfői bajnoki után nagyon hamar, már csütörtökön jön a következő mérkőzésünk. Változtatások biztosan lesznek a csapatban a legutóbbi, Ludogorec elleni találkozóhoz képest, már csak a szabályok miatt is, de a legfontosabb, hogy mindenki friss legyen és készen álljon – árulta el Robbie Keane.

Az ír tréner jól emlékszik a két csapat legutóbbi, november 1-jén lejátszott bajnokijára, amikor a Fradi 4-1-re nyert az MTK ellen.

– Jól ismerjük az ellenfelet, sosem könnyű ellene játszani, hiszen egy helyi derbiről beszélhetünk. Akárhányszor az MTK ellen szerepelünk, a rivális jó csapat benyomását kelti, amely szeretne jó focit játszani. Az előző fordulóban vereséget szenvedtünk, noha szerintem Zalaegerszegen a piros lap és az ellenünk megítélt tizenegyes is nevetséges volt. Összességében fel kellett volna állnunk ebből is, hiszen húsz percen át briliánsan játszottunk.

Javítanunk kell, de készen állunk

– nyilatkozta a Ferencváros vezetőedzője. A Ferencváros nem hibázhat, ugyanis jelenleg hat pont a hátránya az ETO mögött, amely vasárnap Pakson is nyert. A Fradi csütörtökön vívja a Ludogorec Razgard elleni Európa-liga-rájátszás visszavágóját.

Robbie Keane szerint az MTK mindig egy jó csapat benyomását kelti. (Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség)

Az MTK legendája újra elkapná a zöldeket

Az MTK Budapest a közösségi oldalán tett közzé egy videót, amiben Kanta József mesél élményeiről, amiket a Ferencváros ellen találkozókon élt át. A korábbi magyar válogatott, magyar bajnok és magyar szuperkupa-győztes középpályás 2004 és 2021 között 432 tétmérkőzésen lépett pályára az MTK mezében, ezeken a találkozókon 142 gólt szerzett és 124 gólpasszt osztott ki. Kanta Józseg jelenleg a fővárosiak asszisztens edzőjeként dolgozik.