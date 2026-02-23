MTK BudapestFerencvárosLabdarúgó NB IRobbie KeaneörökrangadóKanta József

Nem hibázhat az örökrangadón a sorsdöntő EL-meccsre készülő Ferencváros

A labdarúgó NB I. 23. fordulóját az MTK Budapest–Ferencváros összecsapás zárja hétfő este 20 órától az Új Hidegkuti Nándor Stadionban. A 230. örökrangadót rendezik, az MTK csaknem négy éve nem tudott nyerni ebben a párosításban. A kék-fehérek legendája, Kanta József, valamint a Fradi vezetőedzője, Robbie Keane is megosztotta előzetes várakozásait.

Tóth Norbert
2026. 02. 23. 5:55
Nagyon rég kapott ki a Ferencváros az örökrangadón. (Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség)
Nagyon rég kapott ki a Ferencváros az örökrangadón. (Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség)
Az MTK 25 pontos, ezzel kilencedik, míg a Ferencváros 40 ponttal a második volt a Fizz Liga tabelláján huszonkét fordulót követően. A zöld-fehérek két vereséggel a hátuk mögött érkeznek az örökrangadóra: Robbie Keane együttes miután kikapott Zalaegerszegen, a Ludogorec Razgard elleni Európa-liga-rájátszás idegenbeli odavágóját is elveszítette. Az MTK Budapest már négy tétmérkőzés óta nyeretlen: két vereség, illetve egy döntetlen az NB I-ben, valamint búcsú a Magyar Kupától.

Tavaly novemberben az FTC 4-1-es sikerét hozta az örökrangadó. (Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség)
Tavaly novemberben az FTC 4-1-es sikerét hozta az örökrangadó. (Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség)

Robbie Keane elárulta, biztosan lesznek változtatások

Ahogy az FTC honlapjának beszámolójából kiderül, a zöld-fehérek vasárnap is edzettek a hétfői bajnokit megelőzően.

– Fel kellett készülnünk erre az időszakra, hiszen a hétfői bajnoki után nagyon hamar, már csütörtökön jön a következő mérkőzésünk. Változtatások biztosan lesznek a csapatban a legutóbbi, Ludogorec elleni találkozóhoz képest, már csak a szabályok miatt is, de a legfontosabb, hogy mindenki friss legyen és készen álljon – árulta el Robbie Keane.

Az ír tréner jól emlékszik a két csapat legutóbbi, november 1-jén lejátszott bajnokijára, amikor a Fradi 4-1-re nyert az MTK ellen.

– Jól ismerjük az ellenfelet, sosem könnyű ellene játszani, hiszen egy helyi derbiről beszélhetünk. Akárhányszor az MTK ellen szerepelünk, a rivális jó csapat benyomását kelti, amely szeretne jó focit játszani. Az előző fordulóban vereséget szenvedtünk, noha szerintem Zalaegerszegen a piros lap és az ellenünk megítélt tizenegyes is nevetséges volt. Összességében fel kellett volna állnunk ebből is, hiszen húsz percen át briliánsan játszottunk.

Javítanunk kell, de készen állunk

 – nyilatkozta a Ferencváros vezetőedzője. A Ferencváros nem hibázhat, ugyanis jelenleg hat pont a hátránya az ETO mögött, amely vasárnap Pakson is nyert. A Fradi csütörtökön vívja a Ludogorec Razgard elleni Európa-liga-rájátszás visszavágóját.

Robbie Keane szerint az MTK mindig egy jó csapat benyomását kelti. (Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség)
Robbie Keane szerint az MTK mindig egy jó csapat benyomását kelti. (Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség)

Az MTK legendája újra elkapná a zöldeket

Az MTK Budapest a közösségi oldalán tett közzé egy videót, amiben Kanta József mesél élményeiről, amiket a Ferencváros ellen találkozókon élt át. A korábbi magyar válogatott, magyar bajnok és magyar szuperkupa-győztes középpályás 2004 és 2021 között 432 tétmérkőzésen lépett pályára az MTK mezében, ezeken a találkozókon 142 gólt szerzett és 124 gólpasszt osztott ki. Kanta Józseg  jelenleg a fővárosiak asszisztens edzőjeként dolgozik.

– Imádtam az örökrangadók hangulatát, főleg a hazai mérkőzésekét. Mindkét oldalról elég komoly hangulata volt ezeknek a meccseknek – emlékezett vissza. Kanta József 21 alkalommal játszott a Ferencváros ellen, négy gólt szerzett az örökrangadókon.

Ennek a párosításnak a tradíciója mindig megmarad, itt lenne az ideje, hogy elkapjuk a zöldeket újra

– mondta az MTK egykori ikonikus játékosa.

Régóta nyeretlen az örökrangadón az MTK

Az MTK-Budapest legutóbb csaknem négy éve, még 2022 májusában, a Groupama Arénában győzte le a Ferencvárost. Az azóta vívott NB I-es találkozókon hat ferencvárosi siker és két döntetlen született. Tavaly november 1-jén a Groupama Arénában 4–1-re győzött a bajnoki címvédő.

Az MTK pályaválasztóként több mint kilenc éve nem diadalmaskodott az örökrangadón. Még 2016 szeptemberében, Dunaújvárosban győzték le a kék-fehérek a Fradit.

Az eddigi 229 örökrangadót 11 helyszínen játszották a csapatok:

  • Üllői út (83),
  • Hungária körút (77),
  • Puskás-stadion (Népstadion) (44),
  • Millenáris (13),
  • Népsziget (1),
  • Lágymányos (1),
  • Megyeri út (6),
  • Bozsik stadion (1),
  • Illovszky stadion (1).
  • Győrött (1),
  • Dunaújvárosban (1).

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

