A hazai kedvenc szitkozódásától zengtek a hegyek az olimpián

A lesiklás után szuperóriás-műlesiklásban is svájci–olasz küzdelemre lehetett számítani a férfi alpesisízők között a milánói–cortinai téli olimpián. Ám míg az előbbiből az olaszok kihoztak egy ezüst- (Giovanni Franzoni) és egy bronzérmet (Dominik Paris) a svájci Franjo von Allmen mögött, a szerdai szuperóriás-műlesiklás dobogójára nem állhatott fel hazai versenyző. Von Allmen ezúttal is nyert, Franzoni legjobb olaszként hatodik lett, Paris viszont balszerencséje után csak hangos bosszankodásával hívhatta fel magára a figyelmet.

Dominik Paris (balra) itt már mosolyog, de Franjo von Allmen (középen) örülhet igazán, a svájci alpesisíző három aranyat nyert a milánói–cortinai téli olimpián. Fotó: AFP/Dimitar Dilkoff

Paris az olimpiai lejtő, a Stelvio specialistája, hétszer is nyert itt világkupaversenyt (hatot lesiklásban, egyet szuperóriás-műlesiklásban), 36 évesen pedig szinte biztosan élete utolsó olimpiáján síelhetett itt.

Dominik Paris: balszerencse és szitkozódás

Lesiklásban meg is szerezte első ötkarikás érmét, szuperóriás-műlesiklásban viszont nem derült ki, mire lett volna képes. Még a pálya felső részén, önhibáján kívül leoldott a léce. Paris egyetlen, jól ismert német szóval dühöngött, attól zengtek a hegyek, a tv-s közvetítésben is világosan lehetett érteni.

Franjo von Allmen nyerte meg ezt a számot is, mögötte a számban Pekingben is ezüstérmes amerikai Ryan Cochran-Siegle lett a második, míg Marco Odermatt révén az arany mellett a bronzérem is Svájcnak jutott.

Az izraeli színekben versenyző Szőllős Barnabás 33. lett.

Téli olimpia: Von Allmen három arannyal az alpesi sí legendái közé lépett

Az olimpia előtt egyértelműen Odermatt számított a svájci alpesisí-csapat legnagyobb alakjának, azzal viszont, hogy Franjo von Allmen három aranyat is nyert a milánói–cortinai játékokon, nagyon szűk elit tagja lett.

Von Allmen mindössze a negyedik alpesisíző, aki egy olimpián három aranyat nyert, Toni Sailer (1956), Jean-Claude Killy (1968) és Janica Kostelic (2002) után.

Odermattnak egyelőre egy ötkarikás aranyat nyert pályafutása során, még Pekingben, az ott szerzett óriás-műlesikló vk-címét még megvédheti az idei olimpián.