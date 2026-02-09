Botrány a Mestallában, leköptek egy Real Madrid-drukkert – de hogy jön ide Cristiano Ronaldo?

Két nagy sztárja, a sérült Jude Bellingham és az eltiltott Vinícius Júnior nélkül is begyűjtötte a három pontot a Mestallában a Real Madrid , amely Álvaro Carreras góljával és Kylian Mbappé 23. bajnoki találatával 2-0-ra legyőzte idegenben a Valenciát, s így tartja egypontos hátrányát az éllovas Barcelona mögött.

Álvaro Arbeloa újabb győzelemnek örülhetett a Real Madrid kispadján (Fotó: José Miguel Fernández/Anadolu/AFP)

A Real Madrid-szurkoló sálát elvették, majd le is köpték

A királyi gárda győzelmét elhomályosította egy sajnálatos incidens, ugyanis a Valencia-drukkerek egy része ismét nem bírt magával, és ezt most a Real Madrid egyik szurkolója bánta:

A mérkőzés utolsó perceiben a Mestalla nézőterén egy madridi szurkolótól elvették a sálját, amit több alkalommal a földre dobtak, miközben a férfit verbálisan is inzultálták. A rendőrség és biztonságiak gyorsan közbeavatkoztak a további eszkaláció megakadályozása végett, ám miközben az érintett távozni akart, egy másik néző megpróbálta megütni, és közben leköpte.

A feszültség egyébként nem kizárólag a szurkolók közötti viszályban mutatkozott meg: a Mestalla közönsége a mérkőzés közben offenzív rigmusokat kiabált Mbappénak – ez utóbbi nem példa nélküli a Valencia otthonában, 2023-ban Viníciust majmozták le a drukkerek.

A Real Madrid edzője Cristiano Ronaldóhoz hasonlította Mbappét

A mérkőzést követő értékelésnél Álvaro Arbeloa nem hozta szóba a történteket, helyette a győzelem értékét fejtegette.

– Az elmúlt tizenegy évben harmadszor nyertünk itt. Pályára léptem még játékosként, tudom, hogy milyen nehéz itt szerepelni. A szurkolóknak és a futballistáknak is mindig fontos meccset jelent, ha a Real Madrid jön vendégségbe. Megfelelő odafigyeléssel, megérdemelten nyertünk.

A Real Madrid vezetőedzője a fantasztikus idényt futó, ismét betaláló Mbappét is szóba hozta. – Rendkívüli tehetség, már a hazai meccsen is remek gólt szerzett. Lassan kifogyunk a jelzőkből, ha róla beszélünk.