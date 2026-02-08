Álvaro ArbeloaFC Barcelonaspanyol focieurópai szuperligaReal Madrid

A Barcelona döntése után a Real Madrid-edző a spanyol futball legnagyobb botrányáról beszélt

A spanyol labdarúgó-bajnokság 23. fordulójának szombati játéknapján a címvédő és listavezető FC Barcelona házigazdaként 3-0-ra nyert a Real Mallorca ellen. A katalán klub elnöke, Joan Laporta a találkozó előtt fontos bejelentést tett, amely kapcsán a Real Madrid sajtótájékoztatóján Álvaro Arbeloa is megszólalt.

2026. 02. 08. 7:37
Álvaro Arbeloa sajtótájékoztatóján a Barcelona is téma volt Fotó: Anadolu via AFP/Burak Akbulut
A Barcelona Robert Lewandowski, Lamine Yamal és Marc Bernal góljaival győzte le a vendég Mallorca együttesét, Daniel Olmo két gólpasszal vette ki részét a 3-0-s sikerből. Szombaton ezenkívül csupán egy találkozóra került sor, két másikat ugyanis a rossz időjárási körülmények miatt elhalasztottak. A katalánok legfőbb riválisa és üldözője, a Real Madrid vasárnap este lép pályára Valenciában, előtte Álvaro Arbeloa vezetőedző sajtótájékoztatóján a Barcelona is szóba került.

A Real Madrid elnöke, Florentino Pérez (balra) egyedül maradt, miután Joan Laporta megerősítette: a Barcelona kilép az Európai Szuperliga-projektből
A Real Madrid elnöke, Florentino Pérez (balra) egyedül maradt, miután Joan Laporta megerősítette: a Barcelona kilép az Európai Szuperliga-projektből (Fotó: AFP/Javier Soriano)

A Real Madrid edzője reagált a Barcelona döntése után

Szombat délután Joan Laporta, a Barcelona elnöke hivatalos közleményben jelentette be, hogy a katalán klub végleg kilép az Európai Szuperliga-projektből, amelynek így egyedüliként a Real Madrid maradt tagja. Az említett liga ötletét 2021-ben vetette fel tizenkét európai csapat, ám a sok kritikus hang miatt folyamatosan léptek ki az együttesek a reformra törekvő projekt mögül, mostanra pedig egyedüliként a spanyol fővárosi gárda támogatja azt.

Laporta döntése után került sor Arbeloa sajtótájékoztatójára, ahol a trénert megkérdezték a katalánok kilépéséről, valamint ennek kapcsán a Negreira-ügy (2001 és 2018 között a Barcelona több millió eurót fizetett ki a spanyol játékvezetői bizottság akkori alelnökének, José María Enríquez Negreirának, mostanáig lényegében következmények nélkül) is újból téma lett. A Real Madrid edzője szűkszavúan, de sokatmondóan beszélt a riválisnál történtekről: 

Senki nem érti, hogyan maradhat a mai napig megoldatlan a spanyol futball történetének legnagyobb botránya.

Ez sokaknak aggodalomra adhat okot… – mondta Arbeloa.

A Real Madrid hátránya négy pont az egy lejátszott mérkőzéssel többel rendelkező és a tabella élén álló Barcelona mögött.

La Liga, 23. forduló:

péntek:

  • Celta Vigo–Osasuna 1-2 (0-1)

szombat:

  • Real Sociedad–Elche 3-1 (2-1)
  • FC Barcelona–Real Mallorca 3-0 (1-0)
  • Rayo Vallecano–Real Oviedo elhalasztva
  • Sevilla–Girona elhalasztva

vasárnap:

  • Alavés–Getafe 14.00
  • Athletic Bilbao–Levante 16.15
  • Atlético Madrid–Real Betis 18.30
  • Valencia–Real Madrid 21.00

hétfő:

  • Villarreal–Espanyol 21.00

A tabella állása ide kattintva megtekinthető.

 

