A Barcelona döntése után a Real Madrid-edző a spanyol futball legnagyobb botrányáról beszélt

A Barcelona Robert Lewandowski, Lamine Yamal és Marc Bernal góljaival győzte le a vendég Mallorca együttesét, Daniel Olmo két gólpasszal vette ki részét a 3-0-s sikerből. Szombaton ezenkívül csupán egy találkozóra került sor, két másikat ugyanis a rossz időjárási körülmények miatt elhalasztottak. A katalánok legfőbb riválisa és üldözője, a Real Madrid vasárnap este lép pályára Valenciában, előtte Álvaro Arbeloa vezetőedző sajtótájékoztatóján a Barcelona is szóba került.

A Real Madrid elnöke, Florentino Pérez (balra) egyedül maradt, miután Joan Laporta megerősítette: a Barcelona kilép az Európai Szuperliga-projektből (Fotó: AFP/Javier Soriano)

A Real Madrid edzője reagált a Barcelona döntése után

Szombat délután Joan Laporta, a Barcelona elnöke hivatalos közleményben jelentette be, hogy a katalán klub végleg kilép az Európai Szuperliga-projektből, amelynek így egyedüliként a Real Madrid maradt tagja. Az említett liga ötletét 2021-ben vetette fel tizenkét európai csapat, ám a sok kritikus hang miatt folyamatosan léptek ki az együttesek a reformra törekvő projekt mögül, mostanra pedig egyedüliként a spanyol fővárosi gárda támogatja azt.

Laporta döntése után került sor Arbeloa sajtótájékoztatójára, ahol a trénert megkérdezték a katalánok kilépéséről, valamint ennek kapcsán a Negreira-ügy (2001 és 2018 között a Barcelona több millió eurót fizetett ki a spanyol játékvezetői bizottság akkori alelnökének, José María Enríquez Negreirának, mostanáig lényegében következmények nélkül) is újból téma lett. A Real Madrid edzője szűkszavúan, de sokatmondóan beszélt a riválisnál történtekről:

Senki nem érti, hogyan maradhat a mai napig megoldatlan a spanyol futball történetének legnagyobb botránya.

Ez sokaknak aggodalomra adhat okot… – mondta Arbeloa.

A Real Madrid hátránya négy pont az egy lejátszott mérkőzéssel többel rendelkező és a tabella élén álló Barcelona mögött.