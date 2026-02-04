barcelonamarcus rashfordkirály kupamanchester united

A Barcelona megoldotta, amit a Real Madrid nem tudott, Rashford beintett a manchesterieknek

A spanyol másodosztályú Albacete nem tudta megtenni azt, amivel történelmet írhatott volna. A kiscsapat számára ugyanis a Real Madrid kiejtését követően a másik gigász, a Barcelona már sok volt, a katalánok 2-1-re nyertek a labdarúgó Király-kupa negyeddöntőjében. A találkozón újra remekelt Marcus Rashford, akit a nyáron nem győzött elzavarni a Manchester United, most viszont hiába udvarolnak már a Barcelonában kivirult csatárnak a Vörös Ördögök, az angol válogatott támadó kijelentette, nem tér vissza nevelőegyesületébe.

Molnár László
2026. 02. 04. 7:17
Marcus Rashford tökéletesen illeszkedik a Barca támadójátékába, esze ágában sincs visszatérni nevelőklubjába, a Manchester Unitedbe
Marcus Rashford tökéletesen illeszkedik a Barca támadójátékába, esze ágában sincs visszatérni nevelőklubjába, a Manchester Unitedbe Fotó: JOSEP LAGO Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Három héttel korábban az Albacete háromszor is vezetett a Real Madrid ellen, s végül 3-2-es sikerrel ejtette ki a 19-szeres kupagyőztest. A továbbjutás akkora lendületet adott a másodosztályban szereplő kiscsapatnak, hogy azóta a bajnokságban sorozatban három győzelemnél tart, és felzárkózott a 12. helyre, ám a Király-kupa negyeddöntőjében megállította őket a Barcelona. A katalánok a hajráig Lamine Yamal és Ronald Araújo góljaival magabiztosan őrizték az előnyüket, ám a 84. percben Javi Moreno szépített. Az 1-2 viszont már a végeredmény maradt, így a katalánok jutottak a legjobb négy közé.

Marcus Rashford abszolút beilleszkedett a Barcelona játékába, másodvirágzását éli a katalánoknál
Marcus Rashford abszolút beilleszkedett a Barcelona játékába, másodvirágzását éli a katalánoknál     Fotó: José Breton / NurPhoto/AFP

A Barcelona igazi otthont adott Rashfordnak, aki valósággal újjászületett

A Barca győzelme tehát véget vetett a másodosztályú csapat tündérmeseszerű sorozatának a kupasorozatban, és a találkozó hőse ezúttal az a Marcus Rashford volt, aki ugyan nem talált be az Albacete kapujába, de mindkét katalán gólban jelentős szerepet játszott. Az elsőnél labdát szerzett, ami után Frenkie de Jong passzából Lamine Yamal megszerezte szezonbeli 14. gólját. Ezt követően már ő jegyezte a gólpasszt Araújo találatánál. Rashford a mindössze három La Liga-játékos egyike, aki ebben az idényben minden versenysorozatot figyelembe véve elérte a kétszámjegyű gól- és gólpassz-számot.

Marcus Rashford statisztikája (2025/26)

  • LA Liga: 20 meccs, 4 gól, 8 gólpassz
  • Király Kupa: 3 meccs, 1 gól, 1 gólpassz
  • Bajnokok Ligája: 8 meccs, 5 gól, 4 gólpassz
  • Összesen: 31 meccs, 10 gól, 13 gólpassz

A 28 éves angol válogatott futballista teljesítménye természetesen feltűnt nevelőegyesületének, a Manchester Unitednek is, és Michael Carrick, a Vörös Ördögök nemrég kinevezett szakvezetője be is jelentette, hogy a nyáron lejáró kölcsönszerződést követően visszavárja a csatárt. Marcus Rashford viszont nem akar visszatérni a Manchester Unitedhez, és a Mirror információja szerint hajlandó még arra is, hogy csökkentsék a fizetését, csak maradhasson a Barcelonánál. Vagy ha ott nem, akkor bárhova eligazolna, csak az MU-hoz ne kelljen visszatérnie.

Minden esélye megvan egyébként a maradásra, hiszen amikor Rashford tavaly nyáron egy szezonra szóló kölcsönszerződés keretében csatlakozott a Barcához, a megállapodásba belekerült, hogy a katalánoknak elővásárlási joguk van, és 26 millió font kifizetése ellenében Rashford végleg a Barcelona játékosa lehet.

Király Kupa, negyeddöntő:

  • Albacete-Barcelona 1-2 (0-1)

szerdán játsszák:

  • Alavés-Real Sociedad 21.00
  • Valencia-Athletic Bilbao 21.00

csütörtökön játsszák:

  • Real Betis-Athlético Madrid 21.00

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekvilággazdasági fórum

Következmények nélküli világ

Kondor Katalin avatarja

Az idő – úgy tűnik – ki van zökkenve a helyéből, legalább is mindennapi tapasztalataink ezt bizonyítják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.