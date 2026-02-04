A Barcelona megoldotta, amit a Real Madrid nem tudott, Rashford beintett a manchesterieknek

Három héttel korábban az Albacete háromszor is vezetett a Real Madrid ellen, s végül 3-2-es sikerrel ejtette ki a 19-szeres kupagyőztest. A továbbjutás akkora lendületet adott a másodosztályban szereplő kiscsapatnak, hogy azóta a bajnokságban sorozatban három győzelemnél tart, és felzárkózott a 12. helyre, ám a Király-kupa negyeddöntőjében megállította őket a Barcelona. A katalánok a hajráig Lamine Yamal és Ronald Araújo góljaival magabiztosan őrizték az előnyüket, ám a 84. percben Javi Moreno szépített. Az 1-2 viszont már a végeredmény maradt, így a katalánok jutottak a legjobb négy közé.

Marcus Rashford abszolút beilleszkedett a Barcelona játékába, másodvirágzását éli a katalánoknál Fotó: José Breton / NurPhoto/AFP

A Barcelona igazi otthont adott Rashfordnak, aki valósággal újjászületett

A Barca győzelme tehát véget vetett a másodosztályú csapat tündérmeseszerű sorozatának a kupasorozatban, és a találkozó hőse ezúttal az a Marcus Rashford volt, aki ugyan nem talált be az Albacete kapujába, de mindkét katalán gólban jelentős szerepet játszott. Az elsőnél labdát szerzett, ami után Frenkie de Jong passzából Lamine Yamal megszerezte szezonbeli 14. gólját. Ezt követően már ő jegyezte a gólpasszt Araújo találatánál. Rashford a mindössze három La Liga-játékos egyike, aki ebben az idényben minden versenysorozatot figyelembe véve elérte a kétszámjegyű gól- és gólpassz-számot.

Marcus Rashford statisztikája (2025/26)

LA Liga: 20 meccs, 4 gól, 8 gólpassz

Király Kupa: 3 meccs, 1 gól, 1 gólpassz

Bajnokok Ligája: 8 meccs, 5 gól, 4 gólpassz

Összesen: 31 meccs, 10 gól, 13 gólpassz

A 28 éves angol válogatott futballista teljesítménye természetesen feltűnt nevelőegyesületének, a Manchester Unitednek is, és Michael Carrick, a Vörös Ördögök nemrég kinevezett szakvezetője be is jelentette, hogy a nyáron lejáró kölcsönszerződést követően visszavárja a csatárt. Marcus Rashford viszont nem akar visszatérni a Manchester Unitedhez, és a Mirror információja szerint hajlandó még arra is, hogy csökkentsék a fizetését, csak maradhasson a Barcelonánál. Vagy ha ott nem, akkor bárhova eligazolna, csak az MU-hoz ne kelljen visszatérnie.