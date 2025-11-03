BarcelonaMarcus RashfordManchester United

Hiába a gól, a Barcelona elégedetlenkedő sztárja könnyedén távozhat a klubtól

A spanyol labdarúgó-bajnokság 11. fordulójának vasárnap esti mérkőzésén megszerezte második bajnoki gólját a Barcelona színeiben Marcus Rashford. A támadó ennek ellenére nem volt elégedett az Elche ellen 3-1-re megnyert összecsapáson mutatott teljesítményével. Bár Rashford az eddigi kölcsönjátéka során pozitív benyomást tett a katalán egyesületre, könnyen megeshet, hogy mégsem lesz végleg a klub futballistája.

Magyar Nemzet
2025. 11. 03. 8:47
Marcus Rashford a gólja ellenére nem volt elégedett az Elche elleni játékával (Fotó: AFP/Manaure Quintero)
Továbbra is ötpontos lemaradással követi a Real Madridot a Barcelona, amely vasárnap Lamine Yamal, a katalánok színeiben 50. alkalommal eredményes Ferrán Torres, valamint Marcus Rashford góljával 3-1-re nyert az Elche ellen. Utóbbi másodszor talált be a spanyol bajnokságban, ám ennek ellenére nem volt teljesen elégedett.

Lamine Yamal is gratulált Rashfordnak a góljához
Lamine Yamal is gratulált Marcus Rashfordnak a góljához (Fotó: NurPhoto via AFP/José Breton)

– Igyekszem a legszebb arcomat mutatni, de jobb is lehettem volna az Elche ellen. 

Ígérem, hogy fejlődöm, nem voltam teljes mértékben elégedett a teljesítményemmel

értékelt kritikusan a Manchester Unitedtől kölcsönvett támadó. – Keményen megdolgozunk a sikerért, mérkőzésről mérkőzésre haladunk. Csapatként kell játszanunk, ez a Barcelona, mindig a lehető legnagyobb elvárásokat kell támasztanod.

A 28. születésnapját múlt pénteken ünneplő futballista eddig 14 tétmérkőzésen szerepelt a katalánok színeiben, ezeken hat gólt és hét gólpasszt jegyzett.

Marcus Rashford barcelonai jövője kétséges

Rashford impresszív teljesítménye a Barcelona vezetőségét, valamint Hansi Flick vezetőedzőt is meggyőzte, utóbbi a CaughtOffside értesülése szerint el szeretné érni Joan Laporta elnöknél és Deco sportigazgatónál, hogy az angol végleg a klub játékosa legyen. 

A fő gondot Rashford fizetése jelentheti, a támadó igencsak busás juttatást jelentő szerződést írt alá még 2023-ban a Manchester Unitednél, a Barcelona FFP-limitje (pénzügyi fair play) azonban jócskán átesne a felső határon miatta.

A katalán óriásnál egy olyan hosszú távú szerződésben gondolkodnak, amely ugyan csökkentené Rashford fizetését, ám bizonyos teljesítményalapú és jogdíjakat is magában foglaló megállapodás révén mégsem módosulna jelentősen a végösszeg. A kérdés, hogy a labdarúgó belemenne-e egy ilyen megoldásba, mert ha nem, az könnyen a barcelonai karrierje végét jelentheti.

A megunhatatlan LaLiga!

