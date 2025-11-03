Hiába a gól, a Barcelona elégedetlenkedő sztárja könnyedén távozhat a klubtól

Továbbra is ötpontos lemaradással követi a Real Madridot a Barcelona, amely vasárnap Lamine Yamal, a katalánok színeiben 50. alkalommal eredményes Ferrán Torres, valamint Marcus Rashford góljával 3-1-re nyert az Elche ellen. Utóbbi másodszor talált be a spanyol bajnokságban, ám ennek ellenére nem volt teljesen elégedett.

Lamine Yamal is gratulált Marcus Rashfordnak a góljához (Fotó: NurPhoto via AFP/José Breton)

– Igyekszem a legszebb arcomat mutatni, de jobb is lehettem volna az Elche ellen.

Ígérem, hogy fejlődöm, nem voltam teljes mértékben elégedett a teljesítményemmel

– értékelt kritikusan a Manchester Unitedtől kölcsönvett támadó. – Keményen megdolgozunk a sikerért, mérkőzésről mérkőzésre haladunk. Csapatként kell játszanunk, ez a Barcelona, mindig a lehető legnagyobb elvárásokat kell támasztanod.

A 28. születésnapját múlt pénteken ünneplő futballista eddig 14 tétmérkőzésen szerepelt a katalánok színeiben, ezeken hat gólt és hét gólpasszt jegyzett.

Marcus Rashford barcelonai jövője kétséges

Rashford impresszív teljesítménye a Barcelona vezetőségét, valamint Hansi Flick vezetőedzőt is meggyőzte, utóbbi a CaughtOffside értesülése szerint el szeretné érni Joan Laporta elnöknél és Deco sportigazgatónál, hogy az angol végleg a klub játékosa legyen.

A fő gondot Rashford fizetése jelentheti, a támadó igencsak busás juttatást jelentő szerződést írt alá még 2023-ban a Manchester Unitednél, a Barcelona FFP-limitje (pénzügyi fair play) azonban jócskán átesne a felső határon miatta.

A katalán óriásnál egy olyan hosszú távú szerződésben gondolkodnak, amely ugyan csökkentené Rashford fizetését, ám bizonyos teljesítményalapú és jogdíjakat is magában foglaló megállapodás révén mégsem módosulna jelentősen a végösszeg. A kérdés, hogy a labdarúgó belemenne-e egy ilyen megoldásba, mert ha nem, az könnyen a barcelonai karrierje végét jelentheti.