Atomtörténelmi pillanat Pakson, ténylegesen elkezdődött az építkezés

shakur stevensonwbowbcteofimo lopeznew yorkprofi boksz

A pénzéhes WBC megfosztotta vb-címétől a négy súlycsoportban is csúcsra érő bajnokot

A New York-i legendás sportcsarnok, a Madison Square Garden adott otthont 2026 első igazi mega bokszgálájának, aminek egészen döbbenetes utóélete lett. A profi boksz egyik legnagyobb tehetségének tartott Shakur Stevenson ugyanis hiába nyerte el pazar teljesítménnyel a WBO kisváltósúlyú vb-címét Teofimo Lopez legyőzésével – és lett világbajnok a negyedik súlycsoportban –, a WBC annak ellenére követelt tőle százezer dollár engedélyezési díjat, hogy a másik nagy világszervezet öve nem is volt terítéken a vasárnap hajnali csatában. Mivel Stevenson nem hajlandó fizetni, a WBC egyszerűen megfosztotta a könnyűsúlyú világbajnoki címétől.

Molnár László
2026. 02. 05. 10:57
Shakur Stevenson hiába verte meg Teofimo Lopezt és lett a negyedik súlycsoportben is világbajnok, a WBC megfosztotta a vb-övétől
Shakur Stevenson hiába verte meg Teofimo Lopezt és lett a negyedik súlycsoportben is világbajnok, a WBC megfosztotta a vb-övétől Fotó: Chris Esqueda Forrás: Matchroom Boxing
Amint arról korábban írtunk, a New York-i legendás sportcsarnok, a Madison Square Garden adott otthont 2026 első igazi mega bokszgálájának. A sportágat kedvelő sok tíz millió rajongó láthatta, hogy az előzetes várakozásoknak megfelelően a WBC könnyűsúlyú világbajnoka, Shakur Stevenson (25-0, 11 KO) sima pontozásos sikert aratott Teofimo Lopez (22-2, 13 KO) ellen – mindhárom pontozónál 119-109 állt a pontozólapon –, amivel előbbi nemcsak a WBO kisváltósúlyú világbajnoka lett, de a negyedik súlycsoportban ért fel a csúcsra. A 28 éves amerikai bunyós a meccset követően elmondta, még nem döntötte el, merre indul tovább, melyik vb-címét védi majd meg legközelebb, esetleg feljebb megy, és váltósúlyban is megpróbál felérni a csúcsra.

Shakur Stevenson el sem akarja hinni, hogy a WBC megfosztotta a világbajnoki címétől
Shakur Stevenson el sem akarja hinni, hogy a WBC megfosztotta a világbajnoki címétől (Fotó: Matchroom Boxing/Chris Esqueda)

Shakur Stevenson számára még tíz nap állt rendelkezésre, hogy döntsön

Nos, a fenti lehetőségek közül már kihúzhatjuk azt, hogy megvédi a könnyűsúlyú vb-címét, ugyanis a WBC megfosztotta Stevensont az övétől. Maga az indoklás igencsak sántít, ugyanis a világszervezet arra a szabályára hivatkozik a Ring Magazin cikke szerint, amely megtiltja a WBC világbajnokainak, hogy egyidejűleg más irányító testületek világbajnoki címeit is birtokolják azokban a súlycsoportokban, amelyekben nem rendelkeznek WBC vb-övvel. 

Csakhogy a boxingscene.com szakportál előásta azt a minden szervezetre vonatkozó szabályozást, miszerint egy vb-címet szerző bunyósnak 15 napja van arra, hogy eldöntse, melyik övet szeretné megvédeni. Stevenson pedig múlt vasárnap hajnalban, azaz négy napja nyerte el a WBO világbajnoki címét. A 3.14.1. szabály értelmében tehát még minimum tíz napja van a döntésig, majd azt követően dönthetnek a világszervezetek a meghozandó szankciókról.

Shakur Stevenson nagy győzelmei

  • Teofimo Lopez (22-2, 13 KO)
  • William Zepeda (33-1, 27 KO) 
  • Josh Padley (17-1, 5 KO) 
  • Robson Conceicao (19-3-1, 9 KO) 
  • Oscar Valdez (33-3, 24 KO)
  • Jamel Herring (24-5, 12 KO)

Stevensonnak egyébként mindössze 45 százalékos a KO-aránya, ennek ellenére már a negyedik súlycsoportban ért fel a csúcsra – pehelysúly, nagypehelysúly, könnyűsúly, kisváltósúly –, és a súlycsoportoktól független ranglistán jelenleg a 8. helyen áll.  

A látványt szintén kedvelő Shakur Stevenson négy súlycsoportban is világbajnoki címet szerzett, ám a WBC már meg is fosztotta az egyiktől
A látványt szintén kedvelő Shakur Stevenson négy súlycsoportban is világbajnoki címet szerzett, ám a WBC már meg is fosztotta az egyiktől (Fotó: Reuters/Hamad I Mohammed)

Az amerikai bunyós pénzéhséggel vádolja a WBC-t

Stevenson természetesen nem hagyta szó nélkül a szervezet döntését, és jelezte, a WBC azért fosztotta meg a világbajnoki címétől, mert nem volt hajlandó százezer dollárt fizetni a világszervezetnek. A bunyós szerint a vasárnap hajnali összecsapáson nem volt tét a WBC kisváltósúlyú vb-öve, így semmi sem indokolja azt, hogy akár egy centet is fizessen azért, mert legyőzte Lopezt.

Százezer font valami gazembereknek, akik nem érdemlik meg? Nem, inkább ezt a pénzt odaadtam Leilani lányomnak. A WBC-nek semmi köze nem volt ehhez a meccshez, és már nem először teszik meg ugyanezt, hogy fizess, vagy elvesszük az öved. Csináljanak amit akarnak, engem nem érdekel

– jelentette ki Stevenson.

A veretlen bunyós ezzel egyébként barátjára és mentorára, Terence Crawfordra (42-0, 31 KO) célzott, akivel a WBC ugyanezt megtette. A már visszavonult, három súlycsoportban is vitathatatlan bajnoki címet szerző 38 éves amerikait is megfosztotta a Saul Canelo Alvarez (63-3-2, 39 KO) meccset követően a világbajnoki övétől a WBC, mert az nem fizetett a szervezetnek háromszázezer dollárt. Crawford sem fizetett – mert ez több pénz volt, mint amennyit az IBF, a WBA vagy a WBO kért a vitathatatlan szuperközépsúlyú bajnoki mérkőzés engedélyezéséért –, így már nem vitathatatlan bajnokként vonult vissza.

Shakur Dtevenson győzelme Teofimo Lopez ellen:


 

