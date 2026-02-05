A pénzéhes WBC megfosztotta vb-címétől a négy súlycsoportban is csúcsra érő bajnokot

Amint arról korábban írtunk, a New York-i legendás sportcsarnok, a Madison Square Garden adott otthont 2026 első igazi mega bokszgálájának. A sportágat kedvelő sok tíz millió rajongó láthatta, hogy az előzetes várakozásoknak megfelelően a WBC könnyűsúlyú világbajnoka, Shakur Stevenson (25-0, 11 KO) sima pontozásos sikert aratott Teofimo Lopez (22-2, 13 KO) ellen – mindhárom pontozónál 119-109 állt a pontozólapon –, amivel előbbi nemcsak a WBO kisváltósúlyú világbajnoka lett, de a negyedik súlycsoportban ért fel a csúcsra. A 28 éves amerikai bunyós a meccset követően elmondta, még nem döntötte el, merre indul tovább, melyik vb-címét védi majd meg legközelebb, esetleg feljebb megy, és váltósúlyban is megpróbál felérni a csúcsra.

Shakur Stevenson el sem akarja hinni, hogy a WBC megfosztotta a világbajnoki címétől (Fotó: Matchroom Boxing/Chris Esqueda)

Shakur Stevenson számára még tíz nap állt rendelkezésre, hogy döntsön

Nos, a fenti lehetőségek közül már kihúzhatjuk azt, hogy megvédi a könnyűsúlyú vb-címét, ugyanis a WBC megfosztotta Stevensont az övétől. Maga az indoklás igencsak sántít, ugyanis a világszervezet arra a szabályára hivatkozik a Ring Magazin cikke szerint, amely megtiltja a WBC világbajnokainak, hogy egyidejűleg más irányító testületek világbajnoki címeit is birtokolják azokban a súlycsoportokban, amelyekben nem rendelkeznek WBC vb-övvel.

Csakhogy a boxingscene.com szakportál előásta azt a minden szervezetre vonatkozó szabályozást, miszerint egy vb-címet szerző bunyósnak 15 napja van arra, hogy eldöntse, melyik övet szeretné megvédeni. Stevenson pedig múlt vasárnap hajnalban, azaz négy napja nyerte el a WBO világbajnoki címét. A 3.14.1. szabály értelmében tehát még minimum tíz napja van a döntésig, majd azt követően dönthetnek a világszervezetek a meghozandó szankciókról.

Shakur Stevenson nagy győzelmei

Teofimo Lopez (22-2, 13 KO)

William Zepeda (33-1, 27 KO)

Josh Padley (17-1, 5 KO)

Robson Conceicao (19-3-1, 9 KO)

Oscar Valdez (33-3, 24 KO)

Jamel Herring (24-5, 12 KO)

Stevensonnak egyébként mindössze 45 százalékos a KO-aránya, ennek ellenére már a negyedik súlycsoportban ért fel a csúcsra – pehelysúly, nagypehelysúly, könnyűsúly, kisváltósúly –, és a súlycsoportoktól független ranglistán jelenleg a 8. helyen áll.