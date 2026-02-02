Kipofozták az orosz rémet, aki mindent bukott a ringben

Amint arról korábban írtunk, a New York-i legendás sportcsarnok, a Madison Square Garden adott otthont 2026 első igazi mega bokszgálájának, ám a sportágat kedvelő sok tízmillió rajongó mégsem Shakur Stevenson (25-0, 11 KO) sima pontozásos sikerére kapta fel a fejét Teofimo Lopez (22-2, 13 KO) ellen – mindhárom pontozónál 119-109 állt a pontozólapon –, amivel előbbi nemcsak a WBO kisváltósúlyú világbajnoka, de a negyedik súlycsoportban ért fel a csúcsra. Ugyanis Newcastle városában a sokak szemében teljesen esélytelen brit Josh Kelly (18-1-1, 9 KO) olyan bunyóval lepte meg a világot és az IBF nagyváltósúlyú, verhetetlennek hitt világbajnokát, Bakhram Murtazalijevet (23-1, 17 KO), hogy az orosznak az elképesztő hajrája sem volt elég a győzelemre.

Josh Kelly pazar teljesítménnyel verte az orosz rémként emlegetett Murtazalijevet és lett az IBF nagyváltósúlyú világbajnoka Fotó: Mark Robinson / Matchroom Boxing

Josh Kelly padlóztatta a világbajnokot, majd elvette a vb-övét

A 31 éves angol bokszolót régóta Nagy-Britannia egyik legtehetségesebb ökölvívójaként emlegetik, és most egészen parádés teljesítménnyel szerezte meg karrierje első vb-címét, miután fegyelmezett taktikával, szívvel-lélekkel küzdve aratott győzelmet a csak orosz rémként emlegetett Murtazalijev felett. Kelly nagyon megnyomta az elejét, a negyedik menetben pedig padlóra küldte az oroszt, aki vagy az ütéstől szédült meg, vagy attól, hogy pályafutása során először leütötték. Már-már úgy tűnt, hogy a tomboló angol szurkolók nagy örömére kedvencük sima győzelmet arat, amikor a kilencedik menetben Murtazalijev padlóra küldte Kellyt. A brit felállt, ám innentől kezdve az orosz diktálta a tempót, ám kelly nemcsak kibírta a nyomást, de megosztott pontozással diadalmaskodott a verhetetlennek hitt ellenfele ellen.

Josh Kelly – Bakhram Murtazalijev statisztika

202 ütésből 75 talált (37%) – 444 ütésből 93 talált (21%)

mindketten jártak a padlón

az utolsó négy menetet az orosz nyerte, ütésarány: 43-17

pontozás: 113-113, 115-111 és 114-113 Kelly javára.

Majdnem kilenc év profi pályafutás után Kelly elérte álmát, és immár a kisváltósúly egyik világbajnokaként készülhet a nagyobbnál nagyobb ringcsatákra.