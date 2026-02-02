josh kellywboibfwbaxander zayasvilágbajnokorosz

Kipofozták az orosz rémet, aki mindent bukott a ringben

Sokan a horrorfilmek zombi főhőseihez hasonlították az IBF nagyváltósúlyú világbajnokát, a kőkemény öklű orosz Bakhram Murtazalijevet, akitvel szemben a legtöbben ki sem mertek állni. A szombat éjszakai, Newcastle-ben rendezett gálán azonban Josh Kelly egészen parádés csatában legyőzte, így a szervezet új világbajnokaként őt hívta ki a hétvégén szintén ringben lépő, és címet egyesítő WBA és WBO világelsője, a 23 éves Xander Zayas.

Molnár László
2026. 02. 02. 5:47
Josh Kelly még a padlóra is küldte verhetetlennek hitt orosz ellenfelét
Josh Kelly még a padlóra is küldte verhetetlennek hitt orosz ellenfelét Fotó: Mark Robinson Forrás: Matchroom Boxing
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Amint arról korábban írtunk, a New York-i legendás sportcsarnok, a Madison Square Garden adott otthont 2026 első igazi mega bokszgálájának, ám a sportágat kedvelő sok tízmillió rajongó mégsem Shakur Stevenson (25-0, 11 KO) sima pontozásos sikerére kapta fel a fejét Teofimo Lopez (22-2, 13 KO) ellen – mindhárom pontozónál 119-109 állt a pontozólapon –, amivel előbbi nemcsak a WBO kisváltósúlyú világbajnoka, de a negyedik súlycsoportban ért fel a csúcsra. Ugyanis Newcastle városában a sokak szemében teljesen esélytelen brit Josh Kelly (18-1-1, 9 KO) olyan bunyóval lepte meg a világot és az IBF nagyváltósúlyú, verhetetlennek hitt világbajnokát, Bakhram Murtazalijevet (23-1, 17 KO), hogy az orosznak az elképesztő hajrája sem volt elég a győzelemre.

Josh Kelly pazar teljesítménnyel verte az orosz rémként emlegetett Murtazalijevet és lett az IBF nagyváltósúlyú világbajnoka
Josh Kelly pazar teljesítménnyel verte az orosz rémként emlegetett Murtazalijevet és lett az IBF nagyváltósúlyú világbajnoka      Fotó: Mark Robinson / Matchroom Boxing

Josh Kelly padlóztatta a világbajnokot, majd elvette a vb-övét

A 31 éves angol bokszolót régóta Nagy-Britannia egyik legtehetségesebb ökölvívójaként emlegetik, és most egészen parádés teljesítménnyel szerezte meg karrierje első vb-címét, miután fegyelmezett taktikával, szívvel-lélekkel küzdve aratott győzelmet a csak orosz rémként emlegetett Murtazalijev felett. Kelly nagyon megnyomta az elejét, a negyedik menetben pedig padlóra küldte az oroszt, aki vagy az ütéstől szédült meg, vagy attól, hogy pályafutása során először leütötték. Már-már úgy tűnt, hogy a tomboló angol szurkolók nagy örömére kedvencük sima győzelmet arat, amikor a kilencedik menetben Murtazalijev padlóra küldte Kellyt. A brit felállt, ám innentől kezdve az orosz diktálta a tempót, ám kelly nemcsak kibírta a nyomást, de megosztott pontozással diadalmaskodott a verhetetlennek hitt ellenfele ellen.

Josh Kelly – Bakhram Murtazalijev statisztika

  • 202 ütésből 75 talált (37%) – 444 ütésből 93 talált (21%)
  • mindketten jártak a padlón
  • az utolsó négy menetet az orosz nyerte, ütésarány: 43-17
  • pontozás: 113-113, 115-111 és 114-113 Kelly javára.

Majdnem kilenc év profi pályafutás után Kelly elérte álmát, és immár a kisváltósúly egyik világbajnokaként készülhet a nagyobbnál nagyobb ringcsatákra.

– Ezzel a sikerrel remélem, hogy vége annak, hogy nem a legnagyobbak között emlegetik a nevem. Megmutattam, hogy mire vagyok képes. Tizenkét menetet bokszoltam végig az előre eltervezett taktika szerint, és bebizonyítottam, kemények az ökleim és képes vagyok a padlóról is felállni. Úgy vélem, nem sokan voltak olyanok, akik hittek abban, amit véghez vittem – jelentette ki a Ring Magazin kérdésére Josh Kelly.

Kihívóban nincs hiány, a címet egyesítő Xander Zayas máris üzent Kellynek

Az IBF új nagyváltósúlyú világbajnokának a promótere, Eddie Hearn nemrégiben bejelentette, hogy már megállapodott Kellyvel arról, hogy megküzd a korábbi egyesített váltósúlyú bajnokkal, a veretlen, jelenleg már nagyváltóban bunyózó Jaron 'Boots' Ennisszel (35-0, 31 KO). Utóbbi számára két perc sem kellett, hogy lemészárolja karrierje első nagyváltósúlyú meccsén Uisma Limát (13-2, 9 KO). Rekordsebességű győzelmével máris megszerezte a WBA ideiglenes világbajnoki címét, azaz Kellyvel már címet egyesíthetnének kettejük összecsapásán. Ezt az angol bunyós edzője, Adam Booth is megerősítette.

Jaron Ennis statisztikája

amatőrként

  • 2014 Aranykesztyű: ezüstérem
  • 2015 Aranykesztyű: aranyérem
  • 2015 USA Ifjúsági Nemzeti Bajnokság: aranyérem

profiként

  • 2016. április 30-án debütált egy első menetes kiütéssel 
  • 35 győzelem, 0 vereség, 31 KO
  • összesen 13 alkalommal nyert kiütéssel az első menetben

– Több meccses szerződést írtunk alá a Matchroommal, és az egyik opció valóban Ennis. Nem ez az egyetlen lehetőség. Vannak más nevek is a szerződésben. Meglátjuk, mindenestre leülünk és megbeszéljük, merre tovább – közölte Adam Booth.

A másik említett név, aki felmerült Kelly számára, az nem más, mint a szintén szombat éjszaka ringbe lépő Xander Zayas (23-0, 13 KO). A 23 éves puerto ricó-i bunyós hazai szorítóban, a San Juanban található Coliseo Jose Miguel Agrelotban megosztott pontozással – 116-112, 116-112, 112-116 – legyőzte Abass Baraout (17-2, 9 KO), ezzel a WBO világbajnoki címe mellé a WBA vb-övét is megszerezte. Ezzel a sikerrel Zayas lett a profi boksz legfiatalabb bunyósa, aki képes volt egyesíteni két nagy világszervezet világbajnoki címét. Ám a puerto ricó-i bokszoló szinte a győzelmét követő órákban máris egy harmadik, a Kelly által megszerzett IBF vb-övre is vágyik.

– Kelly velem egyidőben megnyerte az IBF címet. Ha van vér a pucájában, akkor nyárra összerakja magát, mert szeretnék megküzdeni vele vagy Puerto Ricóban vagy New Yorkban – hívta ki azonnal az új bajnokot Zayas, aki persze a WBC világbajnokával, a márciusban ringbe lépő Sebastian Fundorával (23-1-1, 15 KO) is összecsapna.

Hogy Kelly számára ne legyen egyszerű a döntés, április 4-én Brandon Adams (26-4, 16 KO) és Caoimhin Agyarko (18-0, 7 KO) csatázik egymással a kaliforniai Ontarióban, hogy eldöntsék, ki lesz Kelly kötelező kihívója az IBF szervezetnél.

Xander Zayas címegyesítő meccse Abass Baraou ellen:



 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Fűrész Tünde
idezojelekdemográfiai helyzet

A háború a gyermekvállalási kedvet is csökkentette Európában

Fűrész Tünde avatarja

A Bokros-csomag következtében az elmúlt másfél évtizedben a 15–49 éves nők létszáma 13 százalékkal csökkent.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.