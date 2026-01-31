madison square gardenfrazierteofimo lopezshakur stevensonaliprofi boksz

Ali és Frazier árnyékában rendezik meg az idei első mega ringháborút

A világon csak néhány olyan helyszín van, amely megfelelő otthont adna egy nagyon várt, igazi csemegét ígérő megameccsnek a ringben. A Madison Square Garden ilyen, amely európai idő szerint szombaton éjjel a profi boksz legnagyobb színpadjának örökségét éleszti újra Teofimo Lopez és Shakur Stevenson ringháborúban, melyen előbbi WBO kisváltósúlyú világbajnoki címénél jóval nagyobb lesz a tét. 2026 első, de már régóta várt csatája szinte napra pontosan 52 évvel azután kerül megrendezésre, mint a legendás Ali-Frazier II. összecsapás.

Molnár László
2026. 01. 31. 6:25
Ali és Frazier szelleme ott lesz szombat éjszaka a Madison Square gardenben, amikor Teofimo Lopez és Shakur Stevenson összecsap egymással
Ali és Frazier szelleme ott lesz szombat éjszaka a Madison Square gardenben, amikor Teofimo Lopez és Shakur Stevenson összecsap egymással Fotó: Europress/AFP
A boksz továbbra is egyike azon kevés, embereket igencsak érdeklő sportágaknak, amelyek képesek megtölteni akár egy futballstadiont is olyan gálákkal, melyek főszereplőinek összecsapására már nagyon várt az ökölvívást szeretők sok tízmilliós tábora. Jól tudjuk, hogy fantasztikus látvány, amikor majd százezer ember tombolva nézi a stadion közepére felállított 20x20-as ringben egymást verő harcosokat, ám az olyan legendás helyek, mint a Madison Square Garden helyét sosem fogják átvenni a sportág történetében. A profi boksz legnagyobb színpadjának örökségét éleszti újra Teofimo Lopez (22-1, 13 KO) és Shakur Stevenson (24-0, 11 KO) ringháborúja szombaton éjjel. A jelenkor két szupersztárja előbbi WBO kisváltósúlyú világbajnoki címéért csap össze, ám az övnél jóval nagyobb lesz a tét.

A legendás Madison Square Garden adott otthont majdnem napra 52 évvel ezelőtt a második Joe Fraizer és Muhammad Ali ringcsatának
A legendás Madison Square Garden adott otthont majdnem napra 52 évvel ezelőtt a második Joe Fraizer és Muhammad Ali ringcsatának      Fotó: getty images / Bettmann

A Madison Square Garden falait átjárja Ali és Frazier szelleme

Azt mindenki tudja, hogy a profi ökölvívásban vannak olyan legendás helyszínek, melyek maguk is szereplővé, sőt, akár főszereplővé válhatnak egy-egy igencsak történelmi mérkőzés felidézése során. Ahogy azt a Ring Magazin felidézte, a Madison Square Garden pont ilyen hely, 

  • ahol Sugar Ray Robinson (174-19-6, 109 KO) és Jake LaMotta (83-19-4, 30 KO) véres odüsszeiája elkezdődött, 
  • ahol Rocky Marciano (49-0, 43 KO) átvette a világbajnoki stafétát Joe Louistól (66-3, 62 KO),
  • ahol Bernard Hopkins (55-8-2, 32 KO) és Felix Trinidad (42-3, 35 KO) napokkal a 2001. szeptember 11-i terrortámadás után megküzdöttek egymással.

Hogy igaz, vagy sem, de állítólag Frank Sinatra a hírneve csúcsán kénytelen volt hamisíttatni magának egy olyan fotós belépőt, amivel közvetlenül a ring mellé ülhetett vele az MSG falai között valaha rendezett legnagyobb bokszeseményen, Muhammad Ali (56-5, 37 KO) és Joe Frazier  (32-4-1, 27 KO) első összecsapáson. Az évszázad küzdelme, az általa kiváltott dráma és az általa teremtett hangulat mércévé és viszonyítási ponttá vált ahhoz, hogy milyen egy igazi sportesemény. Három évvel később, 1974. január 28-án Frazier és Ali másodszor is találkozott, és kettejük ezen összecsapásán – minimum az első meccs színvonalát elérve már utóbbi nyert pontozással.

És európai idő szerint szombat éjjel szinte napra pontosan 52 évvel azután, hogy másodszor egymásnak esett a két nehézsúlyú legenda, ugyanazok a kapuk a 7. és 31. utcai bejáratnál megnyílnak, hogy a rajongók láthassák Teofimo Lopez és Shakur Stevenson fő fellépését láthassák a Ring 6 elnevezésű gálán.

A látványt szintén kedvelő Shakur Stevenson lehet a következő búnyós, aki négy súlycsoportban is világbajnoki címet szerez
A látványt szintén kedvelő Shakur Stevenson lehet a következő búnyós, aki négy súlycsoportban is világbajnoki címet szerez     Fotó: Hamad I Mohammed / REUTERS

Lopez és Stevenson is biztos a győzelmében

Egy biztos, sok minden megváltozott a sportágban az elmúlt 52 évben, mióta Ali és Frazier másodszor találkoztak. Most ha valaki nem tudott időben jegyet vásárolni, akkor sincs nagy bajban, hiszen gyakorlatilag bármilyen internetre csatlakoztatott eszközön követheti élőben a mérkőzést a DAZN-on keresztül a világon. Shakur Stevenson kilenc éves karrierje során eddig három súlycsoportban lett világbajnok, és vasárnap hajnalra ő is tagja lehet annak a szűk körnek, akiknek tagjai négy súlycsoportot hódítottak már meg.

Ám sokan azt mondják, hiába győzte már le eddigi profi pályafutása során  

  • William Zepedát (33-1, 27 KO), 
  • Josh Padley-t (17-1, 5 KO), 
  • Robson Conceicaót (19-3-1, 9 KO), 
  • Oscar Valdezt (33-3, 24 KO) 
  • és Jamel Herringet (24-5, 12 KO), 

az igazi értékmérő most következik majd el a számára Teofimo Lopez személyében, ugyanis utóbbi olyan bunyósok skalpját gyűjtötte be, mint Vaszilij Lomacsenko (18-3, 12 KO) vagy éppen Josh Taylor (19-3, 13 KO). Mindenesetre a szakértők döntő többsége Stevenson győzelmére esküszik, aki nincs is híján az önbizalomnak.

– Ez az én pillanatom. Évek óta vártam erre a pillanatra. Végre lehetőségem van mindenkinek megmutatni, hogy ki is vagyok. Teofimo a legtöbbet fogja kihozni belőlem. Tudom, mire vagyok képes. Tudom, mire képes ő. Meg fogom ugrani ezt a szintet is – közölte a Ring Magazinnak adott interjújában a WBC könnyűsúlyú világbajnoka, aki egyébként a súlycsoportoktól független listán már a 8. helyen áll.

Teofimo Lopez nemcsak remek bokszoló, hanem igazi showman is a ringben
Teofimo Lopez nemcsak remek bokszoló, hanem igazi showman is a ringben      Fotó: Europress/AFP/Joe Camporeale

A nagy ütésben bíznak, de egyikük sem a kimondott KO-király

Stevensonnak egyébként mindössze 45 százalékos a KO-aránya, ám most arra készül, hogy idő előtt lezárja kettejük ringháborúját. Be is szólt azoknak, akik nem hisznek a gyilkos erejű ütésében.

– Sokan azt mondják, hogy nem tudok erőset ütni, de ha egyszer bejönne valaki ellenem a ringbe ezekkel a nyolcunciás kesztyűkkel, és úgy rendesen eltalálnám, higgye el mindenki, az illető nem akarna nagyon sokáig ellenem kiállni – közölte Stevenson.

Noha Lopezt sem tartják papíröklűnek, az amerikai bunyós 2022-ben aratta utolsó KO-sikerét, azóta mind az öt összecsapását fölényes pontozással nyerte, éppen ezért sokan egy technikailag igencsak magas színvonalú, a boksz minden szépségét felvonultató csatára számítanak. Kivéve természetesen a címvédőt.

– Shakur azért lép elő, mert nincs senki más, akivel megküzdhetne. Azt gondolja, ő is képes lesz arra, amire Terence Crawford, hogy fellépve megveri az ottani bajnokot. Sokáig egy csapatban, a Top Ranknél bunyóztunk, és megvádolt azzal, hogy féltékeny voltam az eredményeire. Meg fogom mutatni mindenkinek, hogy verhetetlen vagyok, míg bebizonyítom, a védekezése messze nem olyan jó, amint azt hiszik az emberek. Meg fogom csinálni, és ő pedig a padlón fog feküdni – fogalmazott a boxingscene.com kérdésére Lopez.

A „The Ring 6” fizetős tévécsatornán keresztül érhető el az Egyesült Államokban 69,99 dollárért, az Egyesült Királyságban pedig 24,99 fontért. A DANZ Ultimate csomagjának előfizetői számára ingyenesen (havi 44,99 font az Egyesült Államokban; 24,99 font az Egyesült Királyságban) lesz látható 2026 első, de nagyon várt bokszcsemegéje.

