Ali és Frazier árnyékában rendezik meg az idei első mega ringháborút

A boksz továbbra is egyike azon kevés, embereket igencsak érdeklő sportágaknak, amelyek képesek megtölteni akár egy futballstadiont is olyan gálákkal, melyek főszereplőinek összecsapására már nagyon várt az ökölvívást szeretők sok tízmilliós tábora. Jól tudjuk, hogy fantasztikus látvány, amikor majd százezer ember tombolva nézi a stadion közepére felállított 20x20-as ringben egymást verő harcosokat, ám az olyan legendás helyek, mint a Madison Square Garden helyét sosem fogják átvenni a sportág történetében. A profi boksz legnagyobb színpadjának örökségét éleszti újra Teofimo Lopez (22-1, 13 KO) és Shakur Stevenson (24-0, 11 KO) ringháborúja szombaton éjjel. A jelenkor két szupersztárja előbbi WBO kisváltósúlyú világbajnoki címéért csap össze, ám az övnél jóval nagyobb lesz a tét.

A legendás Madison Square Garden adott otthont majdnem napra 52 évvel ezelőtt a második Joe Fraizer és Muhammad Ali ringcsatának Fotó: getty images / Bettmann

A Madison Square Garden falait átjárja Ali és Frazier szelleme

Azt mindenki tudja, hogy a profi ökölvívásban vannak olyan legendás helyszínek, melyek maguk is szereplővé, sőt, akár főszereplővé válhatnak egy-egy igencsak történelmi mérkőzés felidézése során. Ahogy azt a Ring Magazin felidézte, a Madison Square Garden pont ilyen hely,

ahol Sugar Ray Robinson (174-19-6, 109 KO) és Jake LaMotta (83-19-4, 30 KO) véres odüsszeiája elkezdődött,

ahol Rocky Marciano (49-0, 43 KO) átvette a világbajnoki stafétát Joe Louistól (66-3, 62 KO),

ahol Bernard Hopkins (55-8-2, 32 KO) és Felix Trinidad (42-3, 35 KO) napokkal a 2001. szeptember 11-i terrortámadás után megküzdöttek egymással.

Hogy igaz, vagy sem, de állítólag Frank Sinatra a hírneve csúcsán kénytelen volt hamisíttatni magának egy olyan fotós belépőt, amivel közvetlenül a ring mellé ülhetett vele az MSG falai között valaha rendezett legnagyobb bokszeseményen, Muhammad Ali (56-5, 37 KO) és Joe Frazier (32-4-1, 27 KO) első összecsapáson. Az évszázad küzdelme, az általa kiváltott dráma és az általa teremtett hangulat mércévé és viszonyítási ponttá vált ahhoz, hogy milyen egy igazi sportesemény. Három évvel később, 1974. január 28-án Frazier és Ali másodszor is találkozott, és kettejük ezen összecsapásán – minimum az első meccs színvonalát elérve már utóbbi nyert pontozással.