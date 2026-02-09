A Juventus edzője kiakadt, amatőrnek nevezte a bírót a drámai meccs után

A vendégek az első félidő hosszabbításában és a második játékrész második percében Pedro és Gustav Isaksen góljaival két góllal elléptek. A Juventus Weston McKennie találatával az 59. percben szépített, majd a 2-2-es végeredményt Pierre Kalulu állította be a hatperces hosszabbítás végén. A lefújás után a torinóiak edzője Luciano Spalletti érthetően nem volt elégedett, és egy elmaradt tizenegyes miatt a bíróknak is odaszúrt.

Luciano Spalletti kollégájára Maurizio Sarrira nem volt ideges, a két bíróra viszont igen. Fotó: NurPhoto/Loris Roselli

Spalletti szerint amatőr volt a bíró

A rutinos edző a higgadtságot hiányolta a csapatából a Lazio elleni döntetlen után. A Zebrák immár tizenkét pont hátrányban vannak az Intertől és esélyt adtak az őket üldöző AS Romának is, hogy beérje őket a negyedik helyen.

– Én mindig azt kérem, hogy játsszunk még nyomás alatt is, emelni kell játékunk minőségét. Ezekben a helyzetekben előre kell gondolkodni, hogy ne veszítsük el a labdát. Hibázni lehet, a fociban ezek megtörténnek, viszont azért mi vagyunk a felelősek, hogy hogyan reagáljuk le ezeket a szituációkat.

Nyomás alatt látszik meg, hogy valaki topszinten van-e. Megyünk tovább és fejlődünk

– mondta Spalletti, aki egy véleményes szituációra is kitért. Az első félidőben a hazaiak hátvédje Mario Gila szabálytalankodott Juan Caballal a tizenhatoson belül, de a bíró nem ítélt tizenegyest a Juventus javára. – A bíró úgy értelmezte, ahogy akarta, de a védő hibázott. Gila eltalált egy játékost, aki futás közben megkaphatta volna a labdát. Manapság mindenki a szabályokon vitatkozik, és azt gondolom, hogy a szabályok jók, de mindig van értelmezése a dolgoknak. A helyzeteket mindig jól kell tudni értékelni.

Ma este az egyetlen nem profi ember a pályán a két bíró volt. Ők voltak az egyetlenek, akik bizonytalanok voltak a dolgukban.

Én nem akarok a bírókról beszélni, de minden hétvégén történik valamilyen hasonló eset. Ha abból indulunk ki, hogy minden apró kontakt szabálytalan, akkor az, ami ma itt történt, az tizenegyes, amíg világ a világ – sopánkodott a Juventus edzője.

A torinói együttes csaknem egy éve, tavaly március óta őrzi hazai veretlenségét a bajnokságban. Összességében tizenegy győzelem és öt döntetlen a mérlege, ebben az idényben pedig hét győzelemnél és öt döntetlennél tart az Allianz Stadionban.