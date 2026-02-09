Édesanya a Super Bowl igazi hőse, aki az orvosok tanácsa ellenére nem mondott le a fiáról

Bár az NFL-döntő legértékesebb játékosa, a Super Bowl MVP végül a Seattle Seahawks támadósorából került ki Kenneth Walker futó személyében, Sam Darnold irányító nem győzte hangsúlyozni a védelem kulcsszerepét a Seahawks történetének második Super Bowl-sikerében. Derick Hall nem számít a bivalyerős védősor legnagyobb sztárjának, viszont vélhetően ő minden idők legvalószínűtlenebb NFL-bajnoka. Ha Hall édesanyja 2001 márciusában az orvosokra hallgat, az amerikaifutballista lényegében sosem születik meg.
Legalábbis az orvosok úgy értékelték, hogy meg sem született, amikor öt hónapos terhesség után, kevesebb mint egy kilogrammal Derick Hall világra jött.
Derick Hall édesanyja nem mondott le a fiáról
Egy százalék esélyt adtak a kisfiúnak a túlélésre, de ez éppen elég volt ahhoz, hogy az édesanya ne engedje nekik, hogy levegyék a gépekről. Az orvosok erre próbálták rávenni, hangsúlyozva, hogy járni vagy beszélni sosem fog megtanulni Derick.
Ehhez képest ma Derick Hall 190 centiméter magas, 115 kilogramm, a Seattle Seahawks NFL-játékosa, s immár Super Bowl-győztes.
Különleges pillanat volt, ahogy az édesanyámmal összeölelkeztünk a pályán. Ő a meg nem énekelt hős, a meg nem énekelt harcos ebben az egészben. Mindig küzdött értem, sosem adta fel
– idézi a BBC Hallt, aki élete első éveiből rengeteget töltött kórházakban.
Super Bowl: Hall labdát szerzett Maye ellen
Derick Hall bőven hozzátette a magáét a Seattle Seahawks Super Bowl-sikeréhez, a harmadik negyedben kiütötte a labdát a New England Patriots irányítója, Drake Maye kezéből.
