Tom Brady utódja összeomlott, a berohanó néző és a Cadillac sem mentette meg

Nem csupán az amerikai futball szerelmesei és az Egyesült Államok lakosságának harmada követte éjjel az év egyik legnézettebb sporteseményét, amelyet a San Francisco 49ers NFL-csapatának stadionjában rendeztek: a rekordbajnok New England Patriots és a Seattle Seahawks csapott össze a 60. Super Bowl (más nevein Super Bowl LX vagy Super Bowl 2026) megnyeréséért. A Mike Vrabel vezette foxborough-i gárda a hetedik, míg Mike Macdonald csapata a második bajnoki címéért küzdött. Tizenegy évvel korábban a Patriots győzött izgalmas mérkőzésen, ezúttal viszont inkább a Seahawks tűnt esélyesebbnek annak ellenére, hogy egyforma alapszakaszmérleggel (14-3), hasonlóan kiváló védelemmel, támadásban pedig inkább az elkapók remeklésével jutott el mindkét együttes Santa Claráig.

A Super Bowl 2026-os kiírásának Santa Clara adott otthont, a New England Patriots és a Seattle Seahawks NFL-csapata mérkőzött meg egymással. Fotó: Getty Images North America via AFP/Ishika Samant

A Seattle Seahawks mezőnygólját hozta az első negyed

Szokás szerint látványos showműsor, köztük a Green Day zenekar minikoncertje és Charlie Puth himnuszéneklése vezette fel a találkozót, amelyen a seattle-iek vezették az első támadást. Bár Sam Darnold irányításával rohamosan haladt előre a csapat, és Cooper Kuppnak is volt egy vitatható hosszú elkapása, végül Jason Myers 33 yardos mezőnygóljával három perc után „csak" 3-0-s előnyre tett szert. A New England-iek első támadása még ennyi pontot sem ért: Drake Maye-ék hiába lépték át a félpályát, végül puntolniuk kellett. A következő labdabirtoklásokban még inkább remekeltek a védelmek, a Seahawks és a Patriots sem jutott el első kísérlet lehetőségéig, majd a Seattle újabb puntjával ért véget a nyitónegyed.

Jason Myers gets Seattle points on the opening drive



Super Bowl LX on NBC

Stream on @NFLPlus + Peacock pic.twitter.com/ONgO6tkxK6 — NFL (@NFL) February 8, 2026

A New England Patriots pont nélkül zárt az első félidőben

A második negyed elején is hamar átadta ellenfelének a támadás lehetőségét a Vrabel-legénység, majd a Seattle elsősorban Kenneth Walker futásaival került a célterület közelébe, de ismét Myers – 39 yardos – rúgása zárta a labdabirtoklást (0-6).

Right through the uprights. Jason Myers makes it 6-0.



Super Bowl LX on NBC

Stream on @NFLPlus + Peacock pic.twitter.com/XeiotNlYXz — NFL (@NFL) February 9, 2026

A New England támadósorának helyzete továbbra is kilátástalannak tűnt, Maye-t nem tudták megvédeni a játékostársai, és lényegében előrehaladás nélkül ismét puntnak kellett következnie. Ebben a következő két drive sem jelentett változást, a félidő utolsó perceit pedig a Seahawks egy újabb, 41 yardos Myers-mezőnygóllal zárta (0-9).

A Patriots legutóbbi, 2019-es győzelme óta nem volt ilyen kevés pont a Super Bowl szünetéig.

A közösségi médiában pedig már ekkor megjelentek a hangok, miszerint a Patriots színeiben hatszoros bajnok irányító, Tom Brady még 48 évesen is jobb választás lenne az utódjának kikiáltott Drake Maye-nél, aki az első félidőt csupán hat sikeres passzal zárta.