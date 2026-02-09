döntőSeattle SeahawksSuper BowlNFLSuper Bowl 2026New England Patriots

Tom Brady utódja összeomlott, a berohanó néző és a Cadillac sem mentette meg

A Seattle Seahawks sikerével zárult a profi amerikaifutball-liga 2026-os döntője. A Santa Clarában megrendezett 60. Super Bowl sokáig a védelmekről szólt – az első három negyedben egyetlen touchdown sem volt –, aztán az utolsó játékrészben harminc pont is született. A Seattle Seahawks végül 29-13-ra nyert a New England Patriots ellen, ezzel másodjára lett a Vince Lombardi-trófea győztese, azaz az NFL bajnoka. A két TD-passza ellenére összességében szörnyű mérkőzést teljesítő Drake Maye nem tudott Tom Brady nyomdokaiba lépni.

Wiszt Péter
2026. 02. 09. 4:23
A 60. Super Bowlon a New England Patriots irányítója, Drake Maye sokáig esélytelen volt a Seattle Seahawks védelme ellen Fotó: Getty Images North America via AFP/Kevin C. Cox
Nem csupán az amerikai futball szerelmesei és az Egyesült Államok lakosságának harmada követte éjjel az év egyik legnézettebb sporteseményét, amelyet a San Francisco 49ers NFL-csapatának stadionjában rendeztek: a rekordbajnok New England Patriots és a Seattle Seahawks csapott össze a 60. Super Bowl (más nevein Super Bowl LX vagy Super Bowl 2026) megnyeréséért. A Mike Vrabel vezette foxborough-i gárda a hetedik, míg Mike Macdonald csapata a második bajnoki címéért küzdött. Tizenegy évvel korábban a Patriots győzött izgalmas mérkőzésen, ezúttal viszont inkább a Seahawks tűnt esélyesebbnek annak ellenére, hogy egyforma alapszakaszmérleggel (14-3), hasonlóan kiváló védelemmel, támadásban pedig inkább az elkapók remeklésével jutott el mindkét együttes Santa Claráig.

A Super Bowl 2026-os kiírásának Santa Clara adott otthont, a New England Patriots és a Seattle Seahawks NFL-csapata mérkőzött meg egymással
A Super Bowl 2026-os kiírásának Santa Clara adott otthont, a New England Patriots és a Seattle Seahawks NFL-csapata mérkőzött meg egymással. Fotó: Getty Images North America via AFP/Ishika Samant

A Seattle Seahawks mezőnygólját hozta az első negyed

Szokás szerint látványos showműsor, köztük a Green Day zenekar minikoncertje és Charlie Puth himnuszéneklése vezette fel a találkozót, amelyen a seattle-iek vezették az első támadást. Bár Sam Darnold irányításával rohamosan haladt előre a csapat, és Cooper Kuppnak is volt egy vitatható hosszú elkapása, végül Jason Myers 33 yardos mezőnygóljával három perc után „csak" 3-0-s előnyre tett szert. A New England-iek első támadása még ennyi pontot sem ért: Drake Maye-ék hiába lépték át a félpályát, végül puntolniuk kellett. A következő labdabirtoklásokban még inkább remekeltek a védelmek, a Seahawks és a Patriots sem jutott el első kísérlet lehetőségéig, majd a Seattle újabb puntjával ért véget a nyitónegyed.

A New England Patriots pont nélkül zárt az első félidőben

A második negyed elején is hamar átadta ellenfelének a támadás lehetőségét a Vrabel-legénység, majd a Seattle elsősorban Kenneth Walker futásaival került a célterület közelébe, de ismét Myers – 39 yardos – rúgása zárta a labdabirtoklást (0-6). 

A New England támadósorának helyzete továbbra is kilátástalannak tűnt, Maye-t nem tudták megvédeni a játékostársai, és lényegében előrehaladás nélkül ismét puntnak kellett következnie. Ebben a következő két drive sem jelentett változást, a félidő utolsó perceit pedig a Seahawks egy újabb, 41 yardos Myers-mezőnygóllal zárta (0-9).

A Patriots legutóbbi, 2019-es győzelme óta nem volt ilyen kevés pont a Super Bowl szünetéig. 

A közösségi médiában pedig már ekkor megjelentek a hangok, miszerint a Patriots színeiben hatszoros bajnok irányító, Tom Brady még 48 évesen is jobb választás lenne az utódjának kikiáltott Drake Maye-nél, aki az első félidőt csupán hat sikeres passzal zárta.

Jason Myers negyedszer is berúgta

A Puerto Ricó-i rapper, Bad Bunny félidei show-ja már naplementében zárult, ezáltal hűvösebb és szelesebb körülmények között folytatódott a találkozó, de a játék képe nem igazán változott. A Patriotsnak újból hamar át kellett adnia a labdát, a Seahawks pedig csak mezőnygól-távolságig jutott – Myers már negyedszer szerzett pontot, ezúttal is 41 yardról (0-12). 

A labdavesztés után jött az első touchdown

Bár a harmadik negyedben több pont nem született, Macdonald gárdája karnyújtásnyira került az újabb puntok után, pláne mert a játékrész utolsó másodperceiben Maye kezéből kiütötték a labdát, és az ellenfél térfelének közepén a Seattle szerezte meg azt. Legutóbb 1975-ban volt olyan Super Bowl, amely első három negyedében egy együttes ne szerzett volna pontot.

Az utolsó játékrész elején ki is használta a lehetőséget a Seahawks, amely AJ Barner 16 yardos elkapásával megszerezte a finálé első touchdownját (a jutalomrúgás után 0-19).

Közben a Cadillac autófestésére is fény derült

Eldőlni látszott a Super Bowl, és ezt a Cadillac Forma–1-es csapata is így gondolhatta, ugyanis az újonc amerikai istálló ekkor leplezte le idei, szürke-fekete autófestését a Times Square-en. Sokan úgy vélték, a Patriots „bosszúból" visszaterelheti a show-t Santa Clarára, és részben így is történt.

Berohant egy néző, szépített a Patriots

Bár kilenc évvel ezelőtt a New England Patriots nyert Super Bowlt úgy, hogy az utolsó negyed elején 19 pontos hátrányban volt, erre ezúttal túl nagy esély nem látszott, főleg mert az első játékrész óta Maye-ék nem jártak az ellenfél térfelén sem. A következő támadásukat ráadásul egy pályára szaladó néző is megállította, aki miatt egy őt üldöző biztonsági ember bokája meg is sérült – rövid időre félbeszakadt a mérkőzés. A következő két játék viszont tökéletesen alakult a Patriotsnak, és 

Mack Hollins 24, majd 35 yardos elkapásával feliratkozott az eredményjelzőre a csapat – Maye ezzel a két passzal annyi yardot gyűjtött, mint előtte 47 perc alatt összesen.

Vrabelék furcsa döntést hoztak azzal, hogy utána nem próbálkoztak meg a kétpontos kísérlettel, helyette Andres Borregales sikeres jutalomrúgása következett (7-19).

Maye kétszer is eladta a labdát, mindkettő után növelte előnyét a Seahawks

Bár a Seahawksnak a következő labdabirtoklása végén puntolni kellett, a Patriots túlságosan sietni akart, így Maye egy vakmerő hosszú passzal is próbálkozott, de ennek során eladta a labdát. Az interceptiont követően a rivális mezőnygólig jutott, Myers – 26 yardról – ötödször sem hibázott, ilyen sok kísérletet még egy rúgó sem értékesített a Super Bowlok történetében (7-22).

Négy és fél perccel a vége előtt aztán tényleg eldőlt a Super Bowl. Maye-t hetedszer is szerelte a Seattle védelme, Devon Witherspoon ráadásul kisodorta az irányító kezéből a labdát, Uchenna Nwosu pedig egészen a célterületig visszahordta azt (a jutalomrúgás után 7-29).

A Patriotsé az utolsó pontszerzés, a Seahawksé a trófea

Akárcsak egy évvel korábban a Philadelphia Eagles (a Kansas City Chiefs ellen), ezúttal a Seahawks is kiengedett a hajrában a nagy előny birtokában, így a Patriots komolyabb ellenállás nélkül tudott előremenni és zárkózni: Rhamondre Stevenson 7 yardos TD-elkapása után a kétpontos kísérlet, majd az onside kick sem sikerült (13-29).

Az utolsó két perc előtt Kenneth Walker 49 yardos, de szabálytalanság miatt érvénytelenített TD-futása okozott még izgalmakat, de a punt után a Patriotsnak sem volt már lehetősége tovább faragni a hátrányából.

A Seattle Seahawks tizenkét év után ismét, története során második alkalommal lett az NFL bajnoka,

míg a New England Patriotsnak hat megnyert Vince Lombardi-trófea után immáron hat elveszített Super Bowlja is van.

Amerikai futball, NFL, Super Bowl 2026:

  • New England Patriots–Seattle Seahawks 13-29 (0-3, 0-6, 0-3, 13-17)

A döntő legértékesebb játékosa (MVP) a 135 futott és 26 elkapott yarddal záró Kenneth Walker lett.

Az ötödik különböző NFL-csapatával már a csúcsra érő Sam Darnold 38-ból 19 sikeres kísérlettel (köztük egy TD-passzal) és 202 yarddal végzett, a túloldalon Drake Maye-nek a 43-ból 27 sikeres (köztük két, pontot érő) passza és a 295 yardja helyett inkább az eladott labdái játszották a főszerepet.

A 25 éves Kenneth Walker lett a Super Bowl MVP-je, 1998 óta először lett futójátékosé a díj
A 25 éves Kenneth Walker lett a Super Bowl MVP-je, 1998 óta először lett futójátékosé a díj. Fotó: Getty Images North America via AFP/Kevin C. Cox

 

 

