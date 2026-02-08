döntőSeattle SeahawksSuper Bowlamerikai futballnflNew England Patriots

Minden arra utal, hogy megbosszulják az elmúlt évek legérthetetlenebb döntését

Magyar idő szerint hétfőn éjjel 0.30-tól következik az év egyik legnézettebb sporteseménye, a 60. Super Bowl, azaz a profi amerikaifutball-liga döntője. Tizenegy év elteltével ismét a New England Patriots és a Seattle Seahawks játssza az NFL fináléját, Santa Clarában utóbbi visszavághat az akkor elszenvedett vereségért. A két csapat azóta teljesen kicserélődött, és az esélyek ezúttal inkább a Seahawks mellett szólnak, de az év legjobb edzőjének megválasztott Mike Vrabel tapasztalata váratlan sikerhez és rekorddöntéshez segítheti a foxborough-iakat.

Drake Maye (jobbra), a New England Patriots, és Sam Darnold, a Seattle Seahawks NFL-csapatának irányítója a 60. Super Bowl előtt Fotó: Getty Images via AFP/Chris Graythen
Az 50. után a 60. Super Bowlnak (más nevein Super Bowl LX vagy Super Bowl 2026) is a San Francisco 49ers stadionja ad otthont. Egy évtizede a későbbi bajnok Denver Broncos a New England Patriots, míg a Carolina Panthers a Seattle Seahawks ellen is győzött a rájátszás során, hogy bejusson az NFL döntőjébe, azaz az amerikai foci legnagyobb eseményére. Pedig akkor a Seattle már sorozatban két Super Bowl-részvételnél járt, egy évvel korábban pedig épp a New England győzte le a csapatot a fináléban. A Seahawks azóta főcsoportdöntőben sem járt, de a Patriots is 2019 óta hiába várt playoffbeli győzelemre. 2026-ban mégis ez a két együttes csap össze, hogy kiderüljön, ki lesz a profi amerikaifutball-liga bajnoka. A Seattle Seahawks másodszor vagy a New England Patriots immáron egyedüli rekordot jelentő hetedik alkalommal?

A Seattle Seahawks visszavágna a New England Patriots csapatának

Tizenegy év a legtöbb sportágban sok idő, és ez az NFL-ben sincsen másképpen. Ezt jól mutatja, hogy a 2015-ös nagydöntőben látott játékosok közül már senki nem tagja a jelenlegi Super Bowl kereteinek. Bár a Seahawks és a Patriots oldalán is van négy-négy olyan tag, aki más franchise-zal már nyert gyűrűt, a legnagyobb tapasztalat mégis a New England-i kispadon van, hiszen Mike Vrabel a csapat játékosaként három Vince Lombardi-trófeának is örülhetett bő két évtizede. Vrabel egy évvel ezelőtt lett az előző idényt 4-13-as mérleggel záró Pats trénere, és a Tom Brady-korszak óta először rögtön fináléba vezette a gárdát – nem véletlenül lett az év legjobb edzője. A túloldalon nincs ekkora rutin: Mike Macdonaldnak a maga 38 évével a 2024-ben átvett Seattle az első NFL-csapata, és rögtön élete lehetősége előtt áll.

Bár Vrabel mellett segítője, Josh McDaniels is az idény legjobbja lett a maga posztján, a játékosok közül a Patriotsból senki nem kapott díjat. Igaz, az irányító, Drake Maye mindössze egyetlen szavazattal maradt el Matthew Stafford mögött, de végül a 38. születésnapjára ajándékként a Los Angeles Rams játékosa lett a liga legértékesebbje (MVP), aki a Seahawks ellen elveszített főcsoportdöntő után ezzel vigasztalódhatott. A Seattle-ből a 23 éves elkapó, Jaxon Smith-Njigba lett díjazva mint az idény legjobb támadójátékosa, csapattársai közül más nem lett a legjobb a maga posztján. Mindez azt is megmutatja, hogy a Super Bowl két résztvevője nem annyira az egyéni produkciók, mint inkább a csapatteljesítmény miatt jutott ilyen messzire.

Az NFL remeklő védelmein múlhat a 60. Super Bowl

A New England Patriots és a Seattle Seahawks védelme is a liga legjobbjai közé tartozott a teljes idényben (különösen a futás elleni védekezést illetően), de a támadójátékban is kevés csapat volt eredményesebb náluk (főleg a passzjátékban). 

Ami miatt a fogadóirodák mégis majdnem kétszer olyan esélyesnek tartják a seattle-ieket, az nem az, hogy a 2015-ös Super Bowl óta lejátszott mindhárom mérkőzésüket ők nyerték, hanem sokkal inkább azért, amilyen úton eljutottak a fináléig. 

Bár mindkét együttes 14 győzelemmel és 3 vereséggel zárta az alapszakaszt,

  • a Patriotsnak mindössze négy olyan mérkőzése volt, amelyet későbbi playoffrésztvevő ellen vívott, és ezek közül kettőt elveszített. A rájátszásban pedig mindhárom eddigi legyőzött ellenfele olyan volt, amely az idény végére – leginkább a sérüléseknek köszönhetően – összeomlott a korábbi hónapokhoz képest.
  • A Seahawks ellenben nyolcból hat alapszakasz-mérkőzést megnyert későbbi playoffszereplők ellen, majd a rájátszásban két bombaerős divízióriválist (a San Francisco 49erst és a Los Angeles Ramst) búcsúztatott.

Ami talán leginkább a Seattle Seahawks ellen szól, az az, hogy a Patriotséhoz hasonlóan nem éppen kimagasló futójáték miatt nagy szerep hárulhat az irányítóra, márpedig Sam Darnoldnak több olyan pillanat is volt már a karrierje során, amikor teher alatt összeomlott. Ezt ugyan a Rams elleni főcsoportdöntőben nem támasztotta alá, Drake Maye mégis biztatóbb játékot mutatott a teljes NFL-idényben, és ezt a statisztikák is megerősítik: a 23 éves Maye több passzolt yardot, több touchdownt és kevesebb interceptiont produkált az évadban. 

A Patriots sikerének kulcsa tehát az lehet, hogy Vrabelék kevés pontot tartsák az ellenfelet, konkrétabban, hogy meggátolják a Darnold–Smith-Njigba kapcsolat eredményességét.

Tavaly ennél jóval kiszámíthatatlanabbnak tűnt a döntő (Super Bowl 2025) kimenetele, a Philadelphia Eagles mégis kiütötte a Kansas City Chiefst. Magyar idő szerint hétfőn 0.30-kor (tv: Aréna 4) a New England Patriots rácáfolhat arra, hogy az általános vélekedés szerint a Seattle Seahawks a favorit Kaliforniában. Az Egyesült Államok teljes lakosságának mintegy harmada élőben, televízión keresztül követi majd a találkozót, és persze azokat a reklámokat, amelyekért akár hárommilliárd forintnak megfelelő összeget is kifizettek a hirdetők.

Az amerikai Charlie Puth himnuszéneklése után, a Puerto Ricó-i rapper, Bad Bunny félidei show-ja által félbeszakított mérkőzésen kiderül, lesz-e meglepetés, vagy a Seahawks-szurkolók végre elfelejthetik a 2015-ös pofont.

Akkor egy yardra voltak a címvédéstől, de az elmúlt évek talán legérthetetlenebb edzői húzása miatt futás helyett passz mellett döntött csapatuk a Patriots ellen, az eladott labda pedig vereséget jelentett. Mike Macdonald talán jobban dönt Pete Carrollnál, ha hasonló szituációra kerül sor a hajrában.

 

