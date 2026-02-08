Minden arra utal, hogy megbosszulják az elmúlt évek legérthetetlenebb döntését

Az 50. után a 60. Super Bowlnak (más nevein Super Bowl LX vagy Super Bowl 2026) is a San Francisco 49ers stadionja ad otthont. Egy évtizede a későbbi bajnok Denver Broncos a New England Patriots, míg a Carolina Panthers a Seattle Seahawks ellen is győzött a rájátszás során, hogy bejusson az NFL döntőjébe, azaz az amerikai foci legnagyobb eseményére. Pedig akkor a Seattle már sorozatban két Super Bowl-részvételnél járt, egy évvel korábban pedig épp a New England győzte le a csapatot a fináléban. A Seahawks azóta főcsoportdöntőben sem járt, de a Patriots is 2019 óta hiába várt playoffbeli győzelemre. 2026-ban mégis ez a két együttes csap össze, hogy kiderüljön, ki lesz a profi amerikaifutball-liga bajnoka. A Seattle Seahawks másodszor vagy a New England Patriots immáron egyedüli rekordot jelentő hetedik alkalommal?

Mike Vrabel (balra), a New England Patriots és Mike Macdonald, a Seattle Seahawks NFL-csapatának vezetőedzője a 60. Super Bowl előtt.

Fotó: Getty Images via AFP/Chris Graythen

A Seattle Seahawks visszavágna a New England Patriots csapatának

Tizenegy év a legtöbb sportágban sok idő, és ez az NFL-ben sincsen másképpen. Ezt jól mutatja, hogy a 2015-ös nagydöntőben látott játékosok közül már senki nem tagja a jelenlegi Super Bowl kereteinek. Bár a Seahawks és a Patriots oldalán is van négy-négy olyan tag, aki más franchise-zal már nyert gyűrűt, a legnagyobb tapasztalat mégis a New England-i kispadon van, hiszen Mike Vrabel a csapat játékosaként három Vince Lombardi-trófeának is örülhetett bő két évtizede. Vrabel egy évvel ezelőtt lett az előző idényt 4-13-as mérleggel záró Pats trénere, és a Tom Brady-korszak óta először rögtön fináléba vezette a gárdát – nem véletlenül lett az év legjobb edzője. A túloldalon nincs ekkora rutin: Mike Macdonaldnak a maga 38 évével a 2024-ben átvett Seattle az első NFL-csapata, és rögtön élete lehetősége előtt áll.

Bár Vrabel mellett segítője, Josh McDaniels is az idény legjobbja lett a maga posztján, a játékosok közül a Patriotsból senki nem kapott díjat. Igaz, az irányító, Drake Maye mindössze egyetlen szavazattal maradt el Matthew Stafford mögött, de végül a 38. születésnapjára ajándékként a Los Angeles Rams játékosa lett a liga legértékesebbje (MVP), aki a Seahawks ellen elveszített főcsoportdöntő után ezzel vigasztalódhatott. A Seattle-ből a 23 éves elkapó, Jaxon Smith-Njigba lett díjazva mint az idény legjobb támadójátékosa, csapattársai közül más nem lett a legjobb a maga posztján. Mindez azt is megmutatja, hogy a Super Bowl két résztvevője nem annyira az egyéni produkciók, mint inkább a csapatteljesítmény miatt jutott ilyen messzire.