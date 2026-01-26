super bowlSeattle Seahawksnfl-rájátszásLos Angeles RamsDenver BroncosNew England Patriots

Megérkezett a hó, utána szinte lehetetlen volt haladni

Tizenegy év után ismétli magát a történelem: 2015-höz hasonlóan 2026-ban is a New England Patriots és a Seattle Seahawks lesz a Super Bowl két résztvevője. A Patriots a Denver Broncos otthonában, havas meccsen nyert 10-7-re az AFC-döntőben, a Seahawks a csoportrivális Los Angeles Rams ellen 31-27-re győzött. Tizenegy éve drámai végjátékot hozott a Super Bowl, amelyen akkor a New England nyert a Seattle ellen.

Koczó Dávid
2026. 01. 26. 11:11
Ilyen körülmények között nyert Denverben a New England Patriots, mellette a Seattle Seahawks lesz a Super Bowl másik résztvevője Fotó: Getty Images via AFP/Justin Edmonds
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Két teljesen más jellegű meccset hozott az NFL két főcsoportdöntője, amelyeken eldőlt az idei Super Bowl párosítása. Denverben a második félidőre akkora hó érkezett a pályára, hogy lehetetlen volt épkézláb támadásokat vezetni, a Denver Broncos és a New England Patriots AFC-döntőjén mindössze 17 pont született. Utána a Seattle Seahawks és a Los Angeles Rams közötti NFC-döntő 58-at, az idei, 60. Super Bowl szempontjából viszont ezeknek a számoknak nincs nagy jelentősége.

Cooper Kupp négy éve a Los Angeles Rams színeiben volt Super Bowl MVP, most a Rams ellen, a Seattle Seahawks színeiben szerzett fontos touchdownt, jön a Patriots
Cooper Kupp négy éve a Los Angeles Rams színeiben volt Super Bowl MVP, most a Rams ellen, a Seattle Seahawks színeiben szerzett fontos touchdownt. Fotó: Getty Images via AFP/Steph Chambers

A Seahawks és a Rams az alapszakaszhoz hasonlóan ezúttal is szoros meccset játszott egymás ellen, Sam Darnold és Matthew Stafford is három touchdownpasszt osztott ki. Darnold az utolsót Cooper Kuppnak, aki négy éve a Ramsszel lett bajnok, sőt ő lett az akkori Super Bowl legértékesebb játékosa (MVP), most viszont a Seahawks színeiben érhet a csúcsra, amely 31-27-re nyert.

 

Broncos–Patriots: Sok hó, kevés pont

A Seattle a második Super Bowl-trófeájáért száll majd harcba, ellenfele, a New England Patriots viszont az első csapat lehet, amely hetedszer is megszerzi az ereklyét.

Pedig a Broncos csereirányítója, Jarrett Stidham jól kezdett, ám a korai touchdown és extra pont után több pontot már nem szerzett a Denver. Stidham később többször is eladta a labdát, Drake Maye a rövid pályát kihasználta, később pedig, a hó megérkezése után az amúgy is erős védelmekkel szemben szinte lehetetlen volt haladni. A Patriots egyetlen mezőnygólja döntött a második félidőben.

Kulcsjáték: a Broncos még előnyben a saját térfelén veszített labdát

Super Bowl: Tizenegy éve a Patriots nyert a Seahawks ellen

A New England Patriots és a Seattle Seahawks egyszer, 2015-ben már játszott egymás ellen NFL-nagydöntőt. Az akkori Super Bowl egy kései labdaszerzéssel dőlt el a Patriots javára. Hasonlóan kiélezett mérkőzéssel idén is kiegyeznének az NFL-rajongók.

NFL-rájátszás

Főcsoportdöntők

  • Denver Broncos (AFC-1.)–New England Patriots (AFC-2.) 7-10
  • Seattle Seahawks (NFC-1.)–Los Angeles Rams (NFC-5.) 31-27

Super Bowl

  • Seattle Seahawks (NFC-1.)–New England Patriots (AFC-2.) február 9., hétfő, 0.40

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar péter

Pornóbuli a Tisza partján (Pártján)

Bayer Zsolt avatarja

Szabó Tímea feljelenti Lázár Jánost, amiért közszemlére tette Kiara Bloomd pikáns kis fotóit.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.