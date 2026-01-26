Megérkezett a hó, utána szinte lehetetlen volt haladni

Két teljesen más jellegű meccset hozott az NFL két főcsoportdöntője, amelyeken eldőlt az idei Super Bowl párosítása. Denverben a második félidőre akkora hó érkezett a pályára, hogy lehetetlen volt épkézláb támadásokat vezetni, a Denver Broncos és a New England Patriots AFC-döntőjén mindössze 17 pont született. Utána a Seattle Seahawks és a Los Angeles Rams közötti NFC-döntő 58-at, az idei, 60. Super Bowl szempontjából viszont ezeknek a számoknak nincs nagy jelentősége.

Cooper Kupp négy éve a Los Angeles Rams színeiben volt Super Bowl MVP, most a Rams ellen, a Seattle Seahawks színeiben szerzett fontos touchdownt. Fotó: Getty Images via AFP/Steph Chambers

A Seahawks és a Rams az alapszakaszhoz hasonlóan ezúttal is szoros meccset játszott egymás ellen, Sam Darnold és Matthew Stafford is három touchdownpasszt osztott ki. Darnold az utolsót Cooper Kuppnak, aki négy éve a Ramsszel lett bajnok, sőt ő lett az akkori Super Bowl legértékesebb játékosa (MVP), most viszont a Seahawks színeiben érhet a csúcsra, amely 31-27-re nyert.

Darnold to Kupp for another 6 🔥



📺 FOX pic.twitter.com/MkKKsDh5qf — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) January 26, 2026

Broncos–Patriots: Sok hó, kevés pont

A Seattle a második Super Bowl-trófeájáért száll majd harcba, ellenfele, a New England Patriots viszont az első csapat lehet, amely hetedszer is megszerzi az ereklyét.

Pedig a Broncos csereirányítója, Jarrett Stidham jól kezdett, ám a korai touchdown és extra pont után több pontot már nem szerzett a Denver. Stidham később többször is eladta a labdát, Drake Maye a rövid pályát kihasználta, később pedig, a hó megérkezése után az amúgy is erős védelmekkel szemben szinte lehetetlen volt haladni. A Patriots egyetlen mezőnygólja döntött a második félidőben.

Kulcsjáték: a Broncos még előnyben a saját térfelén veszített labdát

"A turnover would be catastrophic." - Tony Romo right before a catastrophic turnover pic.twitter.com/QvvCNPGBN3 — NFL on CBS 🏈 (@NFLonCBS) January 25, 2026

Super Bowl: Tizenegy éve a Patriots nyert a Seahawks ellen

A New England Patriots és a Seattle Seahawks egyszer, 2015-ben már játszott egymás ellen NFL-nagydöntőt. Az akkori Super Bowl egy kései labdaszerzéssel dőlt el a Patriots javára. Hasonlóan kiélezett mérkőzéssel idén is kiegyeznének az NFL-rajongók.