Ezért lesz óriási bajban a téli olimpia

Az éghajlatváltozás, a globális felmelegedés lassan olyan helyzetet teremt, amely miatt egyre kevesebb ország tudja megrendezni a téli játékokat. Ezt már a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is elismerte. Mi lesz a téli olimpia sorsa?

A téli olimpia pénteken kezdődik Olaszországban. Fotó: AFP/Dimitar Dilkoff

Téli olimpia: el a kezekkel a havas-jeges játékoktól

Korábban az is felmerült, hogy a nyári olimpia egyes teremsportágait kellene átpakolni a téli játékokra. A kézilabda konkrétan szóba került, mint egy lehetőség. Ugyanakkor a havas-jeges sportágak szövetségi elnökei hallani sem akarnak erről. Egy biztos, pénteken hivatalosan is elkezdődnek a játékok Olaszországban.