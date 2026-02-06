Rendkívüli

Merényletet hajtottak végre Putyin tábornoka ellen Moszkvában, hajtóvadászat indult

Ezért lesz óriási bajban a téli olimpia

A megnyitóünnepséggel pénteken veszi kezdetét a milánói-cortinai téli olimpia, de az eseményen túl számos olyan kérdés feszíti a téli játékokat, amelyekről érdemes beszélni. Tényleg egyre nagyobb bajban van a téli olimpia?

Az éghajlatváltozás, a globális felmelegedés lassan olyan helyzetet teremt, amely miatt egyre kevesebb ország tudja megrendezni a téli játékokat. Ezt már a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is elismerte. Mi lesz a téli olimpia sorsa?

Téli olimpia: el a kezekkel a havas-jeges játékoktól

Korábban az is felmerült, hogy a nyári olimpia egyes teremsportágait kellene átpakolni a téli játékokra. A kézilabda konkrétan szóba került, mint egy lehetőség. Ugyanakkor a havas-jeges sportágak szövetségi elnökei hallani sem akarnak erről. Egy biztos, pénteken hivatalosan is elkezdődnek a játékok Olaszországban.

 

