Rendkívüli

Hamarosan interjút ad Orbán Viktor a Kossuth rádiónak – Kövesse nálunk élőben!

téli olimpiaolaszországsan siróbanzászlómegnyitó ünnepség

Lehullt a lepel, kiderült, kik kísérik a megnyitón az olimpia zászlaját

Neves sportolók, békeaktivisták és művészek. A milánói–cortinai téli olimpia szervezői nyilvánosságra hozták azoknak a nevét, akik abban a megtiszteltetésben részesülnek, hogy a pénteki ünnepélyes megnyitón bekísérjék az ötkarikás zászlót a San Siro Stadionba. A kiváltságosokat a személyes és szakmai útjuk, a békét, az egységet és a szolidaritást megtestesítő értékeit alapján választották ki.

Molnár László
2026. 02. 06. 5:25
Már minden készen áll arra, hogy az ünnepélyes megnyitót követően elkezdődjenek a versenyek a téli olimpián
Már minden készen áll arra, hogy az ünnepélyes megnyitót követően elkezdődjenek a versenyek a téli olimpián Fotó: MTI/Illyés Tibor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Noha már szerda óta zajlanak bizonyos sportágak küzdelmei, az igazi kezdésre pénteken este kerül sor. Ekkor a világ egyik leghíresebb futballstadionjában, a San Siróban sorra kerülő nyitóünnepséggel hivatalosan is megkezdődik a XXV. téli olimpia, amelynek Milánó és Cortina d’Ampezzo ad otthont. Olaszország az 1956-os, Cortina d’Ampezzó-i és a 2006-os, torinói játékok után harmadszor rendez téli olimpiát. Mostanra az is kiderült, hogy a két helyszínen kik lesznek azok, akik abban a kiváltságban részesültek, hogy bekísérhetik az olimpiai lobogót.

A téli olimpia egyik legjobban várt sportágában, az alpesi síben a nők Cortinában, míg a férfiak a valtellinai zónában versenyeznek
A téli olimpia egyik legjobban várt sportágában, az alpesi síben a nők Cortinában, míg a férfiak a valtellinai zónában versenyeznek. Fotó: AFP/Dimitar Dilkoff

A milánói–cortinai téli olimpia a rekordok ötkarikás játéka lehet

A hivatalosan péntek este kezdődő téli olimpia abban biztosan csúcsot dönt, hogy immár 16 sportág 116 versenyszámában hirdetnek győztest és abban is különleges lesz – más szempontból nézve pedig logisztikailag óriási kihívást jelent –, hogy soha ilyen nagy távolságok nem voltak a helyszínek között. A versenyeket négy különböző zónában bonyolítják le, a legnagyobb távolság, több mint 400 kilométer a milánói és a cortinai központ között van. 

A milánói helyszínen rendezik meg a műkorcsolya, a gyorskorcsolya, a rövid pályás gyorskorcsolya és a jégkorong küzdelmeit, míg Cortinában a curlingesek, a bobosok, a szánkósok, a szkeletonosok, a női alpesi sízők versenyeznek, valamint a közeli Antholzban a sílövők szerepelnek. A másik két központ közül a valtellinai zónában a férfi alpesi sízők és a síalpinisták Bormióban, a hódeszkások és a szabadstílusú sízők Livignóban küzdenek az érmekért, a Fiemme-völgyben pedig a sífutás, a síugrás és az északi összetett számait bonyolítják le.

A várakozások szerint szintén rekordot dönt a részt vevő nemzetek száma, a 93 csapat között természetesen – az előző 24 téli játékokhoz hasonlóan – ott van Magyarország is, amely öt sportágban 15 indulóval képviselteti magát. Az ünnepélyes nyitóünnepségen többek között olyan sztárok lépnek fel, mint a világhírű tenor, Andrea Bocelli vagy az ötszörös Grammy-díjas énekesnő, Mariah Carey.

Tíz kiválasztott, aki bekíséri az olimpia lobogóját

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a Fondazione Milano Cortina 2026 közösen választotta ki azt a tíz nemzetközileg elismert személyiséget, akik péntek este kísérhetik a megnyitón az olimpia zászlaját. Olyan sportolókat, sportvezetőket, politikusokat és művészeket választották ki, akiknek a személyes és szakmai útja a béke, az egység és a szolidaritás értékeit testesíti meg, amelyek a mozgalom középpontjában állnak. A téli játékok szellemiségével összhangban az olimpiai zászlót két szimbolikus helyszínen vonultatják fel a 2026-os megnyitóünnepségen: a milánói San Siro Olimpiai Stadionban nyolc, míg Cortinában két képviselő kíséri majd a lobogót.

A tíz kiválasztott

  • Akiba Tadatosi  (japán), aki 1999 és 2011 között Hirosima polgármestere volt, a nukleáris leszerelés iránti globális elkötelezettségéről vált ismertté;
  • Rebeca Andrade (brazil) háromszoros olimpikon tornász (Rio 2016, Tokió 2020, Párizs 2024), aki olimpiai aranyérmet nyert ugrásban (2020 Tokió) és talajon (2024 Párizs);
  • Maryam Bukar Hassan (nigériai) az ENSZ globális békeszószólója, elismert művész és költő;
  • Nicolò Govoni (olasz) író és emberi jogi aktivista, akit 2020-ban Nobel-békedíjra jelöltek a menekült gyermekek védelmében végzett munkájáért;
  • Filippo Grandi (olasz), az ENSZ korábbi menekültügyi főbiztosa volt 2016 és 2025 között;
  • Eliud Kipchoge (etióp), minden idők egyik legnagyobb hosszútávfutójának tartják, öt olimpián vett részt és kétszeres olimpiai bajnok maratonfutó (Rio 2016, Tokió 2020), aki Bécsben két óra alatt lefutotta a maratont;
  • Cindy Ngamba, a Menekült Olimpiai Csapat sportolója, aki történelmet írt a 2024-es párizsi olimpián, miután ő nyerte a menekült csapat első olimpiai érmet, egy bronzot;
  • Pita Taufatofua (tongai), aki hazáját képviselte mind a nyári (tekvando a 2016-os riói és a 2020-as tokiói olimpián), mind a téli olimpiai játékokon (sífutás a 2018-as phjongcshangi olimpián);
  • Franco Nones (olasz), ő hazája első olimpiai bajnoka sífutásban, miután aranyérmet nyert 30 km-en az 1968-as grenoble-i téli olimpián;
  • Martina Valcepina (olasz) gyorskorcsolyázó, aki három olimpiai érmet – két ezüstöt és egy bronzot – nyert váltóban 2014 és 2018 között.

Utóbbi két olasz sportoló Cortinában, míg a másik nyolc kiválasztott pedig Milánóban kísérheti az ünnepélyes megnyitón az olimpiai zászlót.


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekukrajna

A szolgálatok támadása veszélyes a nemzetbiztonságra

Horváth József avatarja

Nagyon aggasztó az, ahogy az ukránok igyekeznek behálózni a legnagyobb magyarországi ellenzéki formációt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.