Lehullt a lepel, kiderült, kik kísérik a megnyitón az olimpia zászlaját

Noha már szerda óta zajlanak bizonyos sportágak küzdelmei, az igazi kezdésre pénteken este kerül sor. Ekkor a világ egyik leghíresebb futballstadionjában, a San Siróban sorra kerülő nyitóünnepséggel hivatalosan is megkezdődik a XXV. téli olimpia, amelynek Milánó és Cortina d’Ampezzo ad otthont. Olaszország az 1956-os, Cortina d’Ampezzó-i és a 2006-os, torinói játékok után harmadszor rendez téli olimpiát. Mostanra az is kiderült, hogy a két helyszínen kik lesznek azok, akik abban a kiváltságban részesültek, hogy bekísérhetik az olimpiai lobogót.

A téli olimpia egyik legjobban várt sportágában, az alpesi síben a nők Cortinában, míg a férfiak a valtellinai zónában versenyeznek. Fotó: AFP/Dimitar Dilkoff

A milánói–cortinai téli olimpia a rekordok ötkarikás játéka lehet

A hivatalosan péntek este kezdődő téli olimpia abban biztosan csúcsot dönt, hogy immár 16 sportág 116 versenyszámában hirdetnek győztest és abban is különleges lesz – más szempontból nézve pedig logisztikailag óriási kihívást jelent –, hogy soha ilyen nagy távolságok nem voltak a helyszínek között. A versenyeket négy különböző zónában bonyolítják le, a legnagyobb távolság, több mint 400 kilométer a milánói és a cortinai központ között van.

A milánói helyszínen rendezik meg a műkorcsolya, a gyorskorcsolya, a rövid pályás gyorskorcsolya és a jégkorong küzdelmeit, míg Cortinában a curlingesek, a bobosok, a szánkósok, a szkeletonosok, a női alpesi sízők versenyeznek, valamint a közeli Antholzban a sílövők szerepelnek. A másik két központ közül a valtellinai zónában a férfi alpesi sízők és a síalpinisták Bormióban, a hódeszkások és a szabadstílusú sízők Livignóban küzdenek az érmekért, a Fiemme-völgyben pedig a sífutás, a síugrás és az északi összetett számait bonyolítják le.

A várakozások szerint szintén rekordot dönt a részt vevő nemzetek száma, a 93 csapat között természetesen – az előző 24 téli játékokhoz hasonlóan – ott van Magyarország is, amely öt sportágban 15 indulóval képviselteti magát. Az ünnepélyes nyitóünnepségen többek között olyan sztárok lépnek fel, mint a világhírű tenor, Andrea Bocelli vagy az ötszörös Grammy-díjas énekesnő, Mariah Carey.

Tíz kiválasztott, aki bekíséri az olimpia lobogóját

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a Fondazione Milano Cortina 2026 közösen választotta ki azt a tíz nemzetközileg elismert személyiséget, akik péntek este kísérhetik a megnyitón az olimpia zászlaját. Olyan sportolókat, sportvezetőket, politikusokat és művészeket választották ki, akiknek a személyes és szakmai útja a béke, az egység és a szolidaritás értékeit testesíti meg, amelyek a mozgalom középpontjában állnak. A téli játékok szellemiségével összhangban az olimpiai zászlót két szimbolikus helyszínen vonultatják fel a 2026-os megnyitóünnepségen: a milánói San Siro Olimpiai Stadionban nyolc, míg Cortinában két képviselő kíséri majd a lobogót.