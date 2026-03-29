Mezbalhé és kijózanító pofon – az Egyesült Államok bajban a futball-vb előtt?

Az Egyesült Államok labdarúgó-válogatottja komoly figyelmeztetést kapott a hazai világbajnokság előtt, állítja az együttes szövetségi kapitánya, Mauricio Pochettino. Belgium a második félidőben lefutballozta az amerikaiakat, és 5-2-re győzött szombaton Atlantában. A mezekkel is akadt probléma, felismerhetetlenek voltak a csapatok a nyári futball-vb egyik Egyesült Államokbeli helyszínén.

2026. 03. 29. 10:06
Amerikai szurkolók a nyári futball vb egyik helyszínén, Atlantában az Egyesült Államok Belgium elleni felkészülési meccsén Fotó: JARED C. TILTON Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Az Opta adatai szerint az Egyesült Államok válogatottja legutóbb 1959-ben, az Anglia elleni 8-1-es vereségkor kapott ki hazai pályán legalább három góllal úgy, hogy amúgy a mérkőzés első találatát szerezte. Most újra megtörtént ez a csúfság: az amerikai válogatott hiába vezetett Belgium ellen a juventusos Weston McKennie góljával a 39. percben, a belgák végül 5-2-es győzelmet arattak Atlantában, a nyári futball-vb egyik helyszínén.

Mauricio Pochettino szerint az Egyesült Államok kijózanító pofont kapott Belgium ellen a hazai vb előtt (Fotó: JARED C. TILTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Belgium még a szünet előtt egyenlített, majd a második félidőben 15 perc alatt három gólt szerzett, kihasználva az amerikai védelem gyengeségeit. Amikor Dodi Lukebakio a 82. percben már a második gólját szerezve 5-1-re alakította az eredményt, már elkezdtek hazavonulni az amerikai nézők, noha 66 867-en kilátogattak a hazai vb-re készülő válogatott meccsére. Így közülük sokan már nem láthatták Patrick Agyemang a 87. perces szépítő találatát, amivel kialakult az 5-2.

Ezzel véget ért az amerikai válogatott öt mérkőzéses veretlenségi sorozata, amely Mauricio Pochettino eddigi legjobb szériáját jelentette a csapat szövetségi kapitányaként.

– Ez egy kijózanító pofon volt számunkra – jelentette ki Pochettino az ESPN cikke szerint. – Versenyképes meccsekre van szükségünk ahhoz, hogy a legjobb formánkat hozzuk a világbajnokságra. Nem érkezhetünk úgy, hogy azt hisszük, milyen jók vagyunk, milyen jól nézünk ki, milyen elegánsak vagyunk, mert mi amerikaiak vagyunk. Jó ezt érezni, de ha meg akarjuk nyerni a vb-t, ha tovább akarunk jutni a csoportból és le akarjuk győzni Paraguayt, szerintetek ők nem fognak küzdeni?

Az amerikai válogatott hiába küzdött, a belgák megmutatták az erőfölényüket (Fotó: KEVIN C. COX / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Bár elismerte, hogy fájdalmas vereségről van szó, Pochettino hangsúlyozta, hogy nincs ok a pánikra a nyári vb előtt, ahol a társházigazda Egyesült Államok csoportellenfelei Paraguay, Ausztrália és Koszovó/Törökország lesznek.

– Ez a legutolsó dolog, ami miatt aggódnunk kell a világbajnokság kapcsán – mondta Pochettino. – Az 5-2-t nehéz elfogadni, fájdalmas, de sok pozitívumot is látnunk kell. Az első félidő nagyon jó volt, jobban játszottunk, mint Belgium. Megvoltak helyzeteink, hogy pozitívan zárjuk az első 45 percet, de az utolsó akcióból gólt kaptunk, ami hatással volt ránk. A második félidőben pedig már nagyon nehéz dolgunk volt.

A nemzetközi szaklap, a The Athletic hívta fel rá a figyelmet, hogy gond volt a mezekkel az Egyesült Államok–Belgium meccsen, ugyanis mindkét csapat világos alapszínű felsőben lépett pályára. Ugyan a közeli fotókon meg lehetett különböztetni a csapatok játékosait, de a lap által közzétett távoli, lelátóról készült fotón jól látszik, hogy egybeolvadtak a két válogatott tagjai.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
