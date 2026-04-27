Ádám Martin furcsa rekordja, majd a Győr mellett tette le a voksát + videó

A Paksnak jövő héten jön a bajnoki döntő

Nehéz idény ez Ádámnak, aki elhúzódó sérüléséből csak januárban térhetett vissza, azóta kétszer talált be a bajnokságban. – Eltiltások, sérülések nehezítik a csapatot, gyakorlatilag a középpályára nem volt cserénk, majd szegény Joci (Windecker József – a szerk.) is cserét kért. Nem voltunk egyszerű helyzetben, de szerintem tisztességesen küzdöttünk. Jövő héten a Debrecennel játszunk otthon, Gyuri is azt mondta, hogy az lesz az év meccse nekünk, mint egy döntő.

Két fordulóval a vége előtt a harmadik Loki előnye három pont a Pakssal szemben.