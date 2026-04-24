sznúker-vbRonnie O’SullivanJohn HigginsShaun Murphy

A sznúker Varázslója olyat tett a vb-n, amire senki nem számított

A 2005-ös világbajnok Shaun Murphy jutott elsőként az idei sznúker-vb negyeddöntőjébe, miután 13-3-ra elintézte a kínai Hsziao Kuo-tungot (Yiao Guodong). A Varázsló becenevű angol játékos az első fordulóból csak döntő frémes csatában jutott tovább, ezek után senki sem várta, hogy Murphy ennyire magabiztos lesz a nyolcaddöntőben.

Magyar Nemzet
2026. 04. 24. 14:35
Shaun Murphy parádés formába lendült, ő az idei sznúker-vb első negyeddöntőse Fotó: PA Wire/Richard Sellers
Murphyt motiválhatta az extra pihenő, az utolsó négy frémből hármat százas brékkel nyert meg, így a karrierje során már 98 ilyen sorozatnál jár a Crucible színházban. A negyeddöntőben eljuthat száz százasig, s az biztos, hogy akkor is kínai ellenfele lesz: a címvédő Csao Hszin-tung vagy az ázsiai ország első vb-döntőse, Ting Csün-huj. A kínai házi rangadó csak péntek délután vette kezdetét, Murphy már nyugodtan figyelheti, hogy ki lesz a következő ellenfele.

Ronnie O’Sullivan és John Higgins rangadója szombaton kezdődik, míg Mark Selby és Vu Ji-cö nyolcaddöntője az egyetlen, amelynek csak vasárnap vívják majd az első szakaszát.

A 2026-os sznúker-vb nyolcaddöntői

  • Csao Hszin-tung (kínai, 1. kiemelt)–Ting Csün-huj (kínai, 16.)
  • Shaun Murphy (angol, 8.)–Hsziao Kuo-tung (kínai, 9.) 13-3
  • John Higgins (skót, 5.)–Ronnie O’Sullivan (angol, 12.)
  • Chris Wakelin (angol, 13.)–Neil Robertson (ausztrál, 4.)
  • Kyren Wilson (angol, 3.)–Mark Allen (északír, 14.) 3-5 (részeredmény)
  • Barry Hawkins (angol, 11.)–Mark Williams (walesi, 6.) 4-4 (részeredmény)
  • Mark Selby (angol, 7.)–Vu Ji-cö (kínai, 10.)
  • Hosszein Vafaei (iráni)–Judd Trump (angol, 2.)

 

 

