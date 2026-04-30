Cristiano Ronaldo sorsa bizonytalan, a szaúdi stratégiaváltásnak már komoly áldozatai vannak

A boksz kapcsán fontos kiemelni, hogy ebben a sportágban, bár a PIF-hez köthető gálákat is rendeztek az országban, a kulcsfigura a szaúdi kormány szórakoztatásért felelős intézménye, a GEA (General Entertainment Authority) vezetője, Turki al-Sejk, aki épp a héten jelentette be, hogy tető alá hozza Tyson Fury és Anthony Joshua csúcsmeccsét, s nem tervez a PIF-éhez hasonló stratégiai váltást.

Cristiano Ronaldo és a futball-vb marad Szaúd-Arábiában?

Az még kevésbé világos, hogy milyen hatással lesz a PIF új stratégiája a futballvilágra. A befektetési alap az al-Hilal tulajdonrészének 70 százalékát már eladta, de az ország további két vezető klubjában, az al-Ittihadban és a Cristiano Ronaldo nevével fémjelzett al-Nasszrben is érdekelt, akárcsak az angol Premier League-ben szereplő Newcastle United vezetésében. Utóbbi tűnik az egyik legstabilabb pontnak, ugyanakkor a megfogalmazott új stratégiába az aligha illeszthető bele, hogy a szaúdi élklubok állják az elmúlt években éppen általuk generált fizetési versenyt a sokkal komolyabb presztízsű európai csapatokkal szemben a sztárfutballistákért, akik közül senki iránt nem remélhető akkora érdeklődés, amilyet Ronaldo még negyven fölött is képes generálni, amíg aktívan futballozik.