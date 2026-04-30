Szaúd-­ArábiaNewcastle United FCCristiano Ronaldosznúkergolf

Cristiano Ronaldo sorsa bizonytalan, a szaúdi stratégiaváltásnak már komoly áldozatai vannak

Legfontosabb versenyük, a sheffieldi világbajnokság alatt rossz hírt kaptak a sznúkeresek. Hiába a tízéves szerződés, mindössze két kiírás után megszűnt a sportágban kiemelkedő pénzdíjakat kínáló Saudi Arabia Snooker Masters. Nem elszigetelt esetről van szó, a sportban az elmúlt években tapasztalt korlátlan szaúdi pénzszórás időszaka lezárult. A golf is megsínyli a Public Investment Fund stratégiaváltását, a labdarúgás és az ökölvívás viszont jelen állás szerint kevésbé érzi meg ezt, a 2034-es futball-világbajnokságról például semmiképpen sem tervez lemondani Szaúd-Arábia.

Koczó Dávid
2026. 04. 30. 5:05
Cristiano Ronaldo évek óta az al-Nasszrnél keresi a luxusautókra valót, de a PIF stratégiaváltása után a szaúdi liga pénzügyi helyzete is változhat Fotó: AFP/Fayez Nureldine
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A golf világát teljesen felborították a szaúdiak, amikor elindították saját szériájukat, a LIV Golfot az egyébként szinte monopolhelyzetben lévő PGA Tour riválisaként. Néhány golfozó megszedte magát a kezdeményezésnek köszönhetően, ugyanakkor minden jel arra utal, hogy 2026-ban véget ér a szaúdi sorozat. Sőt, már idei, júniusi LIV Golf-versenyt is töröltek, ami felgyorsíthatja az eddig a sorozathoz elkötelezett játékosok menekülését.

Ha van profit, lesz szaúdi pénz a sportra

Szintén az idei lesz az utolsó év, amikor a női teniszezők évzáró világbajnoksága Szaúd-Arábiában lesz, a kissé rendszeridegen eseményről szóló szerződés lejár a WTA-val, s nem lesz hosszabbítás. A hat kiemelkedő férfi játékosnak rendezett októberi Six Kings Slam viszont életben maradhat, hiszen ott a Netflix közvetítése révén van profit, s ugyanígy, bár tapasztalható visszalépés, de a profi ökölvívógálák szervezéséből sem száll ki Szaúd-Arábia.

A boksz kapcsán fontos kiemelni, hogy ebben a sportágban, bár a PIF-hez köthető gálákat is rendeztek az országban, a kulcsfigura a szaúdi kormány szórakoztatásért felelős intézménye, a GEA (General Entertainment Authority) vezetője, Turki al-Sejk, aki épp a héten jelentette be, hogy tető alá hozza Tyson Fury és Anthony Joshua csúcsmeccsét, s nem tervez a PIF-éhez hasonló stratégiai váltást.

Cristiano Ronaldo és a futball-vb marad Szaúd-Arábiában?

Az még kevésbé világos, hogy milyen hatással lesz a PIF új stratégiája a futballvilágra. A befektetési alap az al-Hilal tulajdonrészének 70 százalékát már eladta, de az ország további két vezető klubjában, az al-Ittihadban és a Cristiano Ronaldo nevével fémjelzett al-Nasszrben is érdekelt, akárcsak az angol Premier League-ben szereplő Newcastle United vezetésében. Utóbbi tűnik az egyik legstabilabb pontnak, ugyanakkor a megfogalmazott új stratégiába az aligha illeszthető bele, hogy a szaúdi élklubok állják az elmúlt években éppen általuk generált fizetési versenyt a sokkal komolyabb presztízsű európai csapatokkal szemben a sztárfutballistákért, akik közül senki iránt nem remélhető akkora érdeklődés, amilyet Ronaldo még negyven fölött is képes generálni, amíg aktívan futballozik.

Az nem sokakat rázott meg, hogy Szaúd-Arábia visszalépett a 2029-es téli Ázsia-játékok rendezésétől, viszont adódik a kérdés, nem várható-e hasonló döntés a már szintén elnyert 2034-es labdarúgó-világbajnokság kapcsán. Nos, az eddigi elemzések alapján a vb-rendezés elnyerése éppen az egyik legfontosabb célja volt a szaúdi költekezésnek, azaz azt semmiképpen sem fogja elengedni az ország. Ellenben a szaúdiak vélhetően árgus szemekkel figyelik majd, hogy az Egyesült Államokban hogyan maximalizálják a bevételeket a különböző szektorokban az idei világbajnokság heteiben.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu