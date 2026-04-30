A golf világát teljesen felborították a szaúdiak, amikor elindították saját szériájukat, a LIV Golfot az egyébként szinte monopolhelyzetben lévő PGA Tour riválisaként. Néhány golfozó megszedte magát a kezdeményezésnek köszönhetően, ugyanakkor minden jel arra utal, hogy 2026-ban véget ér a szaúdi sorozat. Sőt, már idei, júniusi LIV Golf-versenyt is töröltek, ami felgyorsíthatja az eddig a sorozathoz elkötelezett játékosok menekülését.
Cristiano Ronaldo sorsa bizonytalan, a szaúdi stratégiaváltásnak már komoly áldozatai vannak
Legfontosabb versenyük, a sheffieldi világbajnokság alatt rossz hírt kaptak a sznúkeresek. Hiába a tízéves szerződés, mindössze két kiírás után megszűnt a sportágban kiemelkedő pénzdíjakat kínáló Saudi Arabia Snooker Masters. Nem elszigetelt esetről van szó, a sportban az elmúlt években tapasztalt korlátlan szaúdi pénzszórás időszaka lezárult. A golf is megsínyli a Public Investment Fund stratégiaváltását, a labdarúgás és az ökölvívás viszont jelen állás szerint kevésbé érzi meg ezt, a 2034-es futball-világbajnokságról például semmiképpen sem tervez lemondani Szaúd-Arábia.
Ha van profit, lesz szaúdi pénz a sportra
Szintén az idei lesz az utolsó év, amikor a női teniszezők évzáró világbajnoksága Szaúd-Arábiában lesz, a kissé rendszeridegen eseményről szóló szerződés lejár a WTA-val, s nem lesz hosszabbítás. A hat kiemelkedő férfi játékosnak rendezett októberi Six Kings Slam viszont életben maradhat, hiszen ott a Netflix közvetítése révén van profit, s ugyanígy, bár tapasztalható visszalépés, de a profi ökölvívógálák szervezéséből sem száll ki Szaúd-Arábia.
A boksz kapcsán fontos kiemelni, hogy ebben a sportágban, bár a PIF-hez köthető gálákat is rendeztek az országban, a kulcsfigura a szaúdi kormány szórakoztatásért felelős intézménye, a GEA (General Entertainment Authority) vezetője, Turki al-Sejk, aki épp a héten jelentette be, hogy tető alá hozza Tyson Fury és Anthony Joshua csúcsmeccsét, s nem tervez a PIF-éhez hasonló stratégiai váltást.
Cristiano Ronaldo és a futball-vb marad Szaúd-Arábiában?
Az még kevésbé világos, hogy milyen hatással lesz a PIF új stratégiája a futballvilágra. A befektetési alap az al-Hilal tulajdonrészének 70 százalékát már eladta, de az ország további két vezető klubjában, az al-Ittihadban és a Cristiano Ronaldo nevével fémjelzett al-Nasszrben is érdekelt, akárcsak az angol Premier League-ben szereplő Newcastle United vezetésében. Utóbbi tűnik az egyik legstabilabb pontnak, ugyanakkor a megfogalmazott új stratégiába az aligha illeszthető bele, hogy a szaúdi élklubok állják az elmúlt években éppen általuk generált fizetési versenyt a sokkal komolyabb presztízsű európai csapatokkal szemben a sztárfutballistákért, akik közül senki iránt nem remélhető akkora érdeklődés, amilyet Ronaldo még negyven fölött is képes generálni, amíg aktívan futballozik.
Az nem sokakat rázott meg, hogy Szaúd-Arábia visszalépett a 2029-es téli Ázsia-játékok rendezésétől, viszont adódik a kérdés, nem várható-e hasonló döntés a már szintén elnyert 2034-es labdarúgó-világbajnokság kapcsán. Nos, az eddigi elemzések alapján a vb-rendezés elnyerése éppen az egyik legfontosabb célja volt a szaúdi költekezésnek, azaz azt semmiképpen sem fogja elengedni az ország. Ellenben a szaúdiak vélhetően árgus szemekkel figyelik majd, hogy az Egyesült Államokban hogyan maximalizálják a bevételeket a különböző szektorokban az idei világbajnokság heteiben.
