olimpiadoppingsúlyemelésFred KerleyBenjamin ProudJames MagnussenLas Vegasdoppingolásatlétikaúszás

Budapest világbajnokaival rajtol a rég várt esemény, amely tönkreteheti a sportot

Május 21. és 24. között kerül sor az első, Enhanced Games névre hallgató sporteseményre az egyesült államokbeli Nevadában. A Magyarországon doppingolimpia nevet kapott versenyen szabadon használhatóak a teljesítményfokozó szerek, így az egyik fő cél a világrekordok megdöntése a programban szereplő három – atlétika, súlyemelés és úszás – sportágban. Az indulók között világ- és olimpiai bajnokok is vannak, bár a részvételükkel nem feltétlenül növelik a népszerűségüket.

Wiszt Péter
2026. 05. 21. 4:45
Reece Prescod (balra) és Fred Kerley (jobbra) is ott van a Las Vegas-i doppingolimpia, vagyis az Enhanced Games mezőnyében Jamaica's Oblique Seville, Botswana's Letsile Tebogo, USA's Fred Kerley, Netherlands' Raphael Bouju, and Britain's Reece Prescod cro
Reece Prescod (balra) és Fred Kerley (jobbra) is ott van a Las Vegas-i doppingolimpia, vagyis az Enhanced Games mezőnyében Fotó: AFP/Jewel Samad
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kik az Enhanced Games ismert klasszisai?

A doppingolimpia ötletgazdái ötven ismert sportoló részvételét tervezték, az esemény hivatalos oldala alapján jelen állás 42-en indulnak majd el – összességében mintegy 2500 meghívott amatőr társaságában. Őket sikerült motiválni azzal, hogy a teljesítőképességük abszolút határait feszegethetik, no meg azzal, hogy a versenyszámok első helyezettje 250 ezer dollárt, míg a hivatalos világcsúcs megdöntője egymillió dollárt kap. Azzal együtt vállalták ezt, hogy hacsak nem enyhül meg a sportági szövetségük, akkor alighanem az eddig megszokott pályafutásukat nem folytathatják hivatalos versenyeken.

Az úszószámok között 50 és 100 méteres gyors- és pillangóúszás, atlétikában 100 méteres síkfutás (és az eredeti tervek szerint 110 méteres gátfutás), súlyemelésben pedig több kategóriában szakítás és lökés is szerepel a programban.

Az úszóelitből 14 férfi és négy nő van a rajtlistán. Közülük ketten mondhatják magukat olimpiai bajnoknak: Cody Miller és Hunter Armstrong is egy amerikai váltó tagjaként volt ötkarikás aranyérmes. Olimpián rajtuk kívül a brit Benjamin Proud és az ausztrál James Magnussen állt dobogóra, de vannak még úszók, akik szintén értek már el kimagasló eredményeket:

  • az ukrán Andrij Hovorov, az 50 méteres férfi-pillangóúszás világrekordere (22,27 másodperc) és kétszeres Európa-bajnoka,
  • a német Marius Kusch rövid pályán volt Európa-bajnok 100 pillangón,
  • a görög Kristian Gkolomeev, az 50 gyors Európa-bajnoki címvédője és vb-ezüstérmese.
Britain's swimmer Benjamin Proud prepares to compete in a semi-final of the men's 50m freestyle swimming event during the 2025 World Aquatics Championships in Singapore on August 1, 2025. (Photo by François-Xavier MARIT / AFP)
Budapesten két vb-aranyat is nyert a brit úszó, Benjamin Proud. Fotó: AFP/Francois-Xavier Marit

A profi atlétákat hét férfi és hat nő képviseli, közülük egyértelműen Fred Kerley a legismertebb és a legsikeresebb. A 31 éves amerikai sprinter az elmúlt két olimpián érmes, 2022-ben pedig világbajnok volt 100 méteren, azóta viszont rablás és a barátnője ellen elkövetett erőszak miatt is letartóztatták, majd doppingvétség miatt eltiltották. Így aztán kapóra jött neki az Enhanced Games, amelynek az egyik leghangosabban támogató résztvevője: billiódolláros üzletet lát az eseményben, és szerinte ez a jövő. 

Budapest 2023-as váltóvilágbajnoka mellett a Las Vegas-i kihívók közül honfitársa, Marvin Bracy és a brit Reece Prescod is állt már világverseny dobogóján.

Súlyemelésben nyolc férfi és három nő szerepel a profik mezőnyében, közülük a legnevesebb induló a kolumbiaiak kétszeres világbajnoka és olimpiai ezüstérmese, Leidy Solís – vb-címmel a férfiak közt is csupán egyvalaki, a chilei Arley Méndez rendelkezik. A súlyemelőkhöz kapcsolódóan egy külön bemutató is lesz majd a világ legjobb erősember-versenyzői közé tartozó kanadai Mitchell Hooper és az izlandi Hafthor Julius Björnsson részvételével, akik ezúttal szintén használhatnak teljesítményfokozó szereket.

Bár a doppingolimpia hivatalosan már csütörtökön elindul, a lényegi részére vasárnap este kerül sor: magyar idő szerint hétfőn 0.30-tól jön a látványos show-elemekkel tarkított felvezetés, majd hajnali 3 órától következnek a legismertebb klasszisok versenyei. A megosztó, de jelenleg inkább szkeptikus szemmel várt eseménynek nagy tétje van: ha a résztvevők és a sportkedvelők többségének szemében sikeres lesz, akkor a tiszta sport hitelességét nem csupán veszélyezteti, hanem teljes egészében meg is kérdőjelezi majd.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekhorvátország

Ezért is támogatom a revíziót

Pozsonyi Ádám avatarja

Jó volt a koncert. Az irigységem is elmúlt. Az álomból fölébredtem. De hát ismerjük be, egy kicsit elálmodozni jó. Ennyi szabadság az embernek még ebben pici és törpe korban is kijár.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu