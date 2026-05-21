Budapest világbajnokaival rajtol a rég várt esemény, amely tönkreteheti a sportot

Kik az Enhanced Games ismert klasszisai?

A doppingolimpia ötletgazdái ötven ismert sportoló részvételét tervezték, az esemény hivatalos oldala alapján jelen állás 42-en indulnak majd el – összességében mintegy 2500 meghívott amatőr társaságában. Őket sikerült motiválni azzal, hogy a teljesítőképességük abszolút határait feszegethetik, no meg azzal, hogy a versenyszámok első helyezettje 250 ezer dollárt, míg a hivatalos világcsúcs megdöntője egymillió dollárt kap. Azzal együtt vállalták ezt, hogy hacsak nem enyhül meg a sportági szövetségük, akkor alighanem az eddig megszokott pályafutásukat nem folytathatják hivatalos versenyeken.

Az úszószámok között 50 és 100 méteres gyors- és pillangóúszás, atlétikában 100 méteres síkfutás (és az eredeti tervek szerint 110 méteres gátfutás), súlyemelésben pedig több kategóriában szakítás és lökés is szerepel a programban.

Az úszóelitből 14 férfi és négy nő van a rajtlistán. Közülük ketten mondhatják magukat olimpiai bajnoknak: Cody Miller és Hunter Armstrong is egy amerikai váltó tagjaként volt ötkarikás aranyérmes. Olimpián rajtuk kívül a brit Benjamin Proud és az ausztrál James Magnussen állt dobogóra, de vannak még úszók, akik szintén értek már el kimagasló eredményeket:

az ukrán Andrij Hovorov, az 50 méteres férfi-pillangóúszás világrekordere (22,27 másodperc) és kétszeres Európa-bajnoka,

a német Marius Kusch rövid pályán volt Európa-bajnok 100 pillangón,

a görög Kristian Gkolomeev, az 50 gyors Európa-bajnoki címvédője és vb-ezüstérmese.

Budapesten két vb-aranyat is nyert a brit úszó, Benjamin Proud. Fotó: AFP/Francois-Xavier Marit

A profi atlétákat hét férfi és hat nő képviseli, közülük egyértelműen Fred Kerley a legismertebb és a legsikeresebb. A 31 éves amerikai sprinter az elmúlt két olimpián érmes, 2022-ben pedig világbajnok volt 100 méteren, azóta viszont rablás és a barátnője ellen elkövetett erőszak miatt is letartóztatták, majd doppingvétség miatt eltiltották. Így aztán kapóra jött neki az Enhanced Games, amelynek az egyik leghangosabban támogató résztvevője: billiódolláros üzletet lát az eseményben, és szerinte ez a jövő.

Budapest 2023-as váltóvilágbajnoka mellett a Las Vegas-i kihívók közül honfitársa, Marvin Bracy és a brit Reece Prescod is állt már világverseny dobogóján.

Súlyemelésben nyolc férfi és három nő szerepel a profik mezőnyében, közülük a legnevesebb induló a kolumbiaiak kétszeres világbajnoka és olimpiai ezüstérmese, Leidy Solís – vb-címmel a férfiak közt is csupán egyvalaki, a chilei Arley Méndez rendelkezik. A súlyemelőkhöz kapcsolódóan egy külön bemutató is lesz majd a világ legjobb erősember-versenyzői közé tartozó kanadai Mitchell Hooper és az izlandi Hafthor Julius Björnsson részvételével, akik ezúttal szintén használhatnak teljesítményfokozó szereket.