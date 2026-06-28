Algériai örömünnep tört ki a kapott gól után, az osztrák hős kórházba akar menni

Algéria története során másodszor jutott tovább a csoportkörből, 2014-ben a későbbi aranyérmes Németország a nyolcaddöntőben hosszabbítás után győzött ellene. Az évezredben első alkalommal vb-szereplő Ausztria 1954 óta először éli meg az egyenes kieséses szakaszt, az elmúlt 72 évben legfeljebb a korábban még létező második csoportkörig jutott el.
Irán három döntetlennel búcsúzott, és továbbra is vár története első világbajnoki továbbjutására.
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