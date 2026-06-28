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Algériai örömünnep tört ki a kapott gól után, az osztrák hős kórházba akar menni

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Algéria és Ausztria egymás elleni döntetlennel jutott tovább a labdarúgó-világbajnokságon. Az afrikaiak a 93. percben vezetést szereztek, de három perccel később jött az osztrák egyenlítés. Algéria aligha bánja, hogy második helyett harmadik helyen került a legjobb 32 közé.

Magyar Nemzet
2026. 06. 28. 7:45
Algéria a 96. percben kapott góllal bukta el a győzelmet, de talán így járt jobban Fotó: AFP/Juan Mabromata
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Algéria története során másodszor jutott tovább a csoportkörből, 2014-ben a későbbi aranyérmes Németország a nyolcaddöntőben hosszabbítás után győzött ellene. Az évezredben első alkalommal vb-szereplő Ausztria 1954 óta először éli meg az egyenes kieséses szakaszt, az elmúlt 72 évben legfeljebb a korábban még létező második csoportkörig jutott el. 

Irán három döntetlennel búcsúzott, és továbbra is vár története első világbajnoki továbbjutására.

 

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