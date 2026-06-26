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Lenghetnek a szivárványos zászlók Irán és Egyiptom vb-meccsén

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Irán és Egyiptom labdarúgó-válogatottja magyar idő szerint szombat hajnalban kulcsfontosságú csoportmeccset játszik egymás ellen Seattle-ben. A találkozó előtt a két ország szövetsége összefogott az ellen, hogy a találkozó Pride mérkőzés legyen. Gianni Infantino FIFA-elnök megerősítette, hogy nem lesz Pride meccs a vb-n, ugyanakkor a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség szóvivője kiemelte, hogy lenghetnek a szivárványos zászlók a lelátókon, ahogy bármelyik világbajnoki mérkőzésen.

Magyar Nemzet
2026. 06. 26. 18:41
Gianni Infantino FIFA-elnök kiokoskodta: lesz is Pride mérkőzés a labdarúgó-vb-n, meg nem is Fotó: NurPhoto via AFP/Ulrik Pedersen
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Ugyanakkor a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséget hiába kérte Irán, hogy hogy tiltsa ki a seattle-i arénából a szivárványos zászlókat, a FIFA erre nem volt hajlandó, sőt a szervezet szóvivője külön leszögezte, hogy a szivárványos és egyéb LMBTQ-zászlók az általános emberi jogok jelképeiként bevihetők a vb-stadionokba. Mindez kontrasztba állítható azzal, hogy Irán régi, oroszlános zászlaja viszont hivatalosan tiltott jelkép a vb-meccsek lelátóin, bár ennek ellenére fel-fel tűnt az ázsiai válogatott korábbi meccsein.

Seattle-ből egyébként előre üzentek a FIFA-nak, hogy hiába a tiltás, az ő stadionjukba bizony be fogják engedni az oroszlános zászlót, amellyel az irániak egyszerre állnak ki az országuk mellett és az ottani jelenlegi Iszlám Köztársaság ellen. Valószínűleg ugyanez történt volna a szivárványos zászlókkal is FIFA-tiltás esetén.

Irán és Egyiptom: Pride helyett labdarúgó-vb-meccs

Míg szövetségi szinten Egyiptom és Irán is próbált tenni a Pride meccs ellen, a hivatalos sajtótájékoztatókon a szövetségi kapitányok egyértelművé tették, hogy ők a futballra koncentrálnak. Egyiptom már-már biztosan az egyenes kieséses szakaszban érezheti magát, de győzelemmel biztosan meg is nyerné a csoportját. Irán győzelem esetén biztosan, döntetlennel valószínűleg bejut a legjobb harminckettő közé, vereséggel viszont biztosan kiesik.

Labdarúgó-világbajnokság, csoportkör, 3. forduló:

I csoport, péntek:

  • Norvégia–Franciaország 21.00
  • Szenegál–Irak 21.00
  • Az állás: 1. Franciaország 6 pont, 2. Norvégia 6, 3. Szenegál 0, 4. Irak 0.

H csoport, szombat:

  • Uruguay–Spanyolország 2.00
  • Zöld-foki-szigetek–Szaúd-Arábia 2.00
  • Az állás: 1. Spanyolország 4 pont, 2. Uruguay 2, 3. Zöld-foki-szigetek 2, 4. Szaúd-Arábia 1.

G csoport, szombat:

  • Egyiptom–Irán 5.00
  • Új-Zéland–Belgium 5.00
  • Az állás: 1. Egyiptom 4 pont, 2. Irán 2, 3. Belgium 2, 4. Új-Zéland 1.

 

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