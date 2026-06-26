Lenghetnek a szivárványos zászlók Irán és Egyiptom vb-meccsén

Ugyanakkor a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséget hiába kérte Irán, hogy hogy tiltsa ki a seattle-i arénából a szivárványos zászlókat, a FIFA erre nem volt hajlandó, sőt a szervezet szóvivője külön leszögezte, hogy a szivárványos és egyéb LMBTQ-zászlók az általános emberi jogok jelképeiként bevihetők a vb-stadionokba. Mindez kontrasztba állítható azzal, hogy Irán régi, oroszlános zászlaja viszont hivatalosan tiltott jelkép a vb-meccsek lelátóin, bár ennek ellenére fel-fel tűnt az ázsiai válogatott korábbi meccsein.

Seattle-ből egyébként előre üzentek a FIFA-nak, hogy hiába a tiltás, az ő stadionjukba bizony be fogják engedni az oroszlános zászlót, amellyel az irániak egyszerre állnak ki az országuk mellett és az ottani jelenlegi Iszlám Köztársaság ellen. Valószínűleg ugyanez történt volna a szivárványos zászlókkal is FIFA-tiltás esetén.