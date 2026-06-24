Jön az igazi meccsdömping, tízen pályáznak a megmaradt öt helyre

Skócia Brazília ellen ünnepelne a vb-n

A C csoportban az ötszörös világbajnok brazil válogatott és a legutóbb vb-negyedik marokkói csapat is jó helyzetből, négy ponttal várja a zárókört. Ennek ellenére mindkét együttes győzelemre hajt majd, mert

a másodikként továbbjutó együttes a papírforma szerint Hollandia ellen folytatja a tornát, míg a csoportelsőre könnyebb út várhat.

A Carlo Ancelotti vezette Brazília a hárompontos skótokkal néz szembe Miamiban, ahol a nézőtéren az európaiak lehetnek fölényben, a pályán viszont a dél-amerikaiak az esélyesebbek. A felek eddigi négy vb-találkozóján egy döntetlen mellett három brazil siker született, Skócia ráadásul még sosem élte meg az egyenes kieséses szakaszt világversenyen – utóbbi matematikailag egy vereség esetén is elérhető lesz még. A kvartett másik mérkőzésén Marokkó a már biztosan búcsúzó Haitivel találkozik Atlantában, a közép-amerikaiaknál a Ferencváros légiósa, Lenny Joseph is szerepet kaphat.