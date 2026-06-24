Jön az igazi meccsdömping, tízen pályáznak a megmaradt öt helyre

Skócia Brazília ellen ünnepelne a vb-n
A C csoportban az ötszörös világbajnok brazil válogatott és a legutóbb vb-negyedik marokkói csapat is jó helyzetből, négy ponttal várja a zárókört. Ennek ellenére mindkét együttes győzelemre hajt majd, mert
a másodikként továbbjutó együttes a papírforma szerint Hollandia ellen folytatja a tornát, míg a csoportelsőre könnyebb út várhat.
A Carlo Ancelotti vezette Brazília a hárompontos skótokkal néz szembe Miamiban, ahol a nézőtéren az európaiak lehetnek fölényben, a pályán viszont a dél-amerikaiak az esélyesebbek. A felek eddigi négy vb-találkozóján egy döntetlen mellett három brazil siker született, Skócia ráadásul még sosem élte meg az egyenes kieséses szakaszt világversenyen – utóbbi matematikailag egy vereség esetén is elérhető lesz még. A kvartett másik mérkőzésén Marokkó a már biztosan búcsúzó Haitivel találkozik Atlantában, a közép-amerikaiaknál a Ferencváros légiósa, Lenny Joseph is szerepet kaphat.
Labdarúgó-világbajnokság, csoportkör, 3. forduló:
B csoport, szerda:
- Svájc–Kanada 21.00
- Bosznia-Hercegovina–Katar 21.00
- Az állás: 1. Kanada 4 pont, 2. Svájc 4, 3. Bosznia-Hercegovina 1, 4. Katar 1.
C csoport, csütörtök:
- Marokkó–Haiti 0.00
- Skócia–Brazília 0.00
- Az állás: 1. Brazília 4 pont, 2. Marokkó 4, 3. Skócia 3, 4. Haiti 0.
A csoport, csütörtök:
- Csehország–Mexikó 3.00
- Dél-afrikai Köztársaság–Koreai Köztársaság 3.00
- Az állás: 1. Mexikó 6 pont, 2. Koreai Köztársaság 3, 3. Csehország 1, 4. Dél-afrikai Köztársaság 1.
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