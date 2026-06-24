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Jön az igazi meccsdömping, tízen pályáznak a megmaradt öt helyre

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A labdarúgó-világbajnokság következő négy játéknapján egyaránt három-három kvartettben rendezik meg a csoportkör utolsó fordulóját. Magyar idő szerint szerdáról csütörtökre virradóan tíz olyan válogatott lép pályára, amely sorsa még nem dőlt el a vb-n, és amely szeretne az első két hely valamelyikén végezni. Az európaiak közül Csehországnak és Bosznia-Hercegovinának kötelező a győzelem, de Skócia is csak akkor reménykedhet igazán a továbbjutásban, ha pontot szerez Brazília ellen.

Magyar Nemzet
2026. 06. 24. 5:50
Vinícius Júnior (középen) Marokkó és Haiti ellen betalált, Skócia ellen is ez a célja Fotó: AFP/Mauro Pimentel
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Skócia Brazília ellen ünnepelne a vb-n

A C csoportban az ötszörös világbajnok brazil válogatott és a legutóbb vb-negyedik marokkói csapat is jó helyzetből, négy ponttal várja a zárókört. Ennek ellenére mindkét együttes győzelemre hajt majd, mert 

a másodikként továbbjutó együttes a papírforma szerint Hollandia ellen folytatja a tornát, míg a csoportelsőre könnyebb út várhat.

A Carlo Ancelotti vezette Brazília a hárompontos skótokkal néz szembe Miamiban, ahol a nézőtéren az európaiak lehetnek fölényben, a pályán viszont a dél-amerikaiak az esélyesebbek. A felek eddigi négy vb-találkozóján egy döntetlen mellett három brazil siker született, Skócia ráadásul még sosem élte meg az egyenes kieséses szakaszt világversenyen – utóbbi matematikailag egy vereség esetén is elérhető lesz még. A kvartett másik mérkőzésén Marokkó a már biztosan búcsúzó Haitivel találkozik Atlantában, a közép-amerikaiaknál a Ferencváros légiósa, Lenny Joseph is szerepet kaphat.

Labdarúgó-világbajnokság, csoportkör, 3. forduló:

B csoport, szerda:

  • Svájc–Kanada 21.00
  • Bosznia-Hercegovina–Katar 21.00
  • Az állás: 1. Kanada 4 pont, 2. Svájc 4, 3. Bosznia-Hercegovina 1, 4. Katar 1.

C csoport, csütörtök:

  • Marokkó–Haiti 0.00
  • Skócia–Brazília 0.00
  • Az állás: 1. Brazília 4 pont, 2. Marokkó 4, 3. Skócia 3, 4. Haiti 0.

A csoport, csütörtök:

  • Csehország–Mexikó 3.00
  • Dél-afrikai Köztársaság–Koreai Köztársaság 3.00
  • Az állás: 1. Mexikó 6 pont, 2. Koreai Köztársaság 3, 3. Csehország 1, 4. Dél-afrikai Köztársaság 1.

 

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