Csiki dam és a szocializmus: aki meglékelte a rock and rollt

Nem sokkal saját együttese, az R-GO 1982-es megalapítása után a közönség és a szakmai ítészek együttesen választották meg az év énekesének, szövegírójának, illetve zeneszerzőjének, mely utóbbi kategóriában hamarosan ismét a legjobbnak bizonyult– olvasható az Origo cikkében.Az elmúlt napokban az Erkel Színházban mutatták be első musicaljét, Az ég tartja a földet címmel, amely Árpád-házi Szent Erzsébet történetét dolgozza fel, Lezsák Sándor költészete alapján.Az R-GO pedig idén májusban a Papp László Budapest Sportarénában tervezi megünnepelni fennállása negyvenedik évfordulóját. A jeles dátum apropóján a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett alapítótag, Szikora Róbert az Origónak adott interjújában idéz fel életéből, pályafutásából néhány hangsúlyos epizódot. Szóba kerülnek a rendszerváltás és az azt megelőző világ sajátosságai is, valamint elárulja, van-e benne félsz, amikor a politikával kapcsolatban fejti ki a véleményét.Ahogy beszél arról is, hogy milyen megélni a zenésztársak elvesztését, tart-e a mulandóságtól. Sztankay Ádám Szikora Róberttel még télen beszélgetett.