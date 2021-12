Az ügynök agyhalála

A fordulatos Anonymus-sorozat legutóbbi epizódjában Bajnai Gordon harcostársa, a bőbeszédű Gansperger Gyula többek közt Szabó Tímeáról, a Párbeszéd társelnökéről mesél: „Most vannak ugye ezek a külföldön kiképzett figurák, mint a Szabó Tímea, Kabul rózsája, ő a CIA-nak dolgozott kint Kabulban. […] K…rva kemény a csaj, de ezért. […] Ő kint dolgozott New Yorkban is, meg Kabulban is.”

Elképzelem a zöldpolitikus asszonyka méregzöld ábrázatát.

„Ahhoz képest, hogy 12 éve nyomjátok azt a mantrát, hogy én ügynök vagyok, a nagy leleplezés valahogy mindig elmaradt” – vág vissza közösségi oldalán a perrel fenyegetőző Tímea asszony. „Értem amúgy, hogy a provinciális agyatokkal nehéz megérteni, hogy valaki bizony dolgozott már Kabulban és még a Harvard Egyetemen is, de hadd áruljam el, hogy például New Yorkban sosem éltem vagy dolgoztam.”

Valahogy úgy vagyok ezzel a Szabó Tímeával, hogy miközben felszisszenve hallgatom, olvasom, kicsit sajnálom is, mentséget keresek számára. Most is zavart érzek szegénynél. Nem az ügynöki múltját tagadja (ezek szerint az stimmel), mindössze a New York-i tartózkodása ellen ágál. Arról nem is szólva, hogy magánbeszélgetésen elhangzottak miatt perelni valakit elég reménytelen vállalkozásnak ígérkezik. Sőt, egy ilyen lépés valójában hitelesíti az Anonymus-felvételeket.

Persze a hozzászólók is jókat derülnek. „Anonymus már szerkeszti az újabb felvételeket” – írja egy kommentelő. Egy másik a kedélyes „Timi-kém!” megszólítás után így folytatja: „Ha nem haragszol, a szia helyett ezentúl én úgy köszöntelek: CIA.”

És Anonymus folytatja.

Borítókép: Szabó Tímea (Fotó: MTI/Soós Lajos)