Viszolyog, émelyeg

Nem érzi jól magát Gréczy Zsolt. „Viszolygok, émelygek” – írja közösségi oldalán a Gyurcsány-párt országgyűlési képviselője, s meg is magyarázza, miért: „500 liter misebort küld az Orbán-kormány Ukrajna megsegítésére. Lesz mivel megáldani a harcba indulókat, mielőtt tömegsírba kerülnek.”

Olvasgatva a hozzászólásokat, jobban jött volna ki a nagytermészetű ember, ha nem osztja meg állapotát a publikummal. (Amúgy sem túl jók a markos politikus szimpátiagörbéi, amióta önnön vesszejével mutatott be fényképes kunsztokat a világháló közösségi oldalán.) „A borral áldozunk, nem áldunk, áldani szenteltvízzel szoktunk – tájékoztat egy kommentelő. – Te is Fletó mellett ülhettél a hittanon.” Egy másik hozzászóló javaslattal áll elő: „Figyu, te egykezi munkás! Máskor kérdezd meg előbb a naponta bérmálkozó főnöködet, Miferink teológiában is király.”