Dobóatléta a pácban

Nem lennék a szűkre szabott dobóatléta helyében. Jogerősen elítélt személy ugyanis nem lehet országgyűlési képviselő. (Akkor sem, ha csak felfüggesztett szabadságvesztést kap.) Márpedig, közvádas ügyről lévén szó, a bizottság szinte biztosan felfüggeszti szegénynek a mentelmi jogát. Miért is lenne ő kivétel? A leleplezett emberke az ügyészségi meghallgatáson azzal védekezett, ő csupán egy boltban is kapható lila füstgyertyát „ejtett” a rendőrök közé – de természetesen politikusként és állampolgárként is vállalja a felelősséget tetteiért. Hogyne, hiszen római jellem. (Később jött a zabszemeffektus, meggondolta magát, mégsem vállalja, mert az nem is úgy volt stb.) Egy szó, mint száz, hősünk októberben bíróság elé áll. (Ismerve a gyakorlatot, sajnos az eljárás hónapokig, akár évekig is elhúzódhat.)